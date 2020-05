Alberto Fernández: "No queremos estar en default, pero muchos países ya cayeron en esa situación por el coronavirus"

El Presidente afirmó que con la oferta del Gobierno los bonistas "no están perdiendo sino solo ganando menos". Y señaló: "Espero que el mundo nos acompañe"

A horas para el 8 de mayo, día que el Gobierno estableció como límite para que los bonistas den su respuesta a la oferta para renegociar la deuda, Alberto Fernández señaló: "Nosotros no queremos estar en default". Pero eligió poner la situación en el contexto de la crisis mundial provocada por el coronavirus​ y remarcó que "muchos países" ya cayeron en el cese de pagos.

"Nosotros no queremos estar en default. Hemos hecho una propuesta muy sostenible a los acreedores. Y los acreedores no están perdiendo con nuestra propuesta, sólo están ganando menos", afirmó en una entrevista con TN.

El Presidente indicó que cuando se revisa la deuda se observa que se iba pagar "un promedio de 7 puntos de interés en un mundo que paga 0". Y amplió: "Lo que nosotros proponemos es que esos 7 puntos bajen a 2 puntos más o menos. Efectivamente dejan de ganar 5 puntos de interés pero están ganando 2 puntos por encima de lo que paga el mundo".

​Un grupo de acreedores de la Argentina, con el 15% de los títulos que se busca canjear, ya anticipó que no acepta la oferta de quita, esperando una mejora en la propuesta.

"Lo que nosotros queremos es resolver de una vez y para siempre el problema de la deuda. Por eso lo hemos hecho con tanta seriedad y por eso el FMI lo avaló. Entonces yo espero que el mundo lo entienda, que el mundo nos acompañe y espero no caer en default. Pero si nos toca caer en default, la verdad es que nosotros recibimos un país en default. Cuando empezaron a hablar de reperfilamiento, era la versión en idioma macrista de lo que se llamaba reprogramación, no otra cosa", sostuvo Alberto Fernández.

El mandatario puso la renegociación con los acreedores en el marco del impacto económico global que provocó el coronavirus.

"El otro día miraba una nota de un ex premier italiano que decía que el mundo se había 'argentinizado'. Hablaba un poco del modo como Argentina había encarado la solución de la pandemia, pero básicamente se refería a la cantidad de deuda que iba a aparecer en el mundo y de países en default. Días atrás también hablé con (el economista) Jeffrey Sachs y me decía 'no te preocupes tanto por el default porque el mundo va a estar en default, habrá más de 40 países así'. La deuda europea creció un 20% en un mes y Estados Unidos tendrá un déficit fiscal que calculan en 10% o 12%. Va a ser otro mundo", señaló.

Fernández planteó que "lo que uno se tiene que preguntar es cómo será la economía que se va a reconstruir luego del coronavirus" y consideró que puede "dar oportunidades" a países como la Argentina.

"Si entramos en default seguramente será un poco más difícil. Pero no es el default de aquel mundo, es el de este mundo donde muchos ya están en esa situación", insistió.

"Estoy seguro de que nos vamos a recuperar -se esperanzó-. Porque las condiciones mundiales van a ser mejores para que podamos desarrollarnos. Vamos a estar todos más igualados y más necesitados. Nosotros estamos muy abajo y hay otros que están muy arriba y bajaron mucho, entonces están más cerca de nuestros problemas. Es lo que hizo el coronavirus",

El Presidente explicó que junto al ministro de Hacienda, Martín Guzmán, estuvo trabajando "para organizar un nuevo escenario económico a partir del momento que todo empiece a funcionar otra vez", y salió al cruce de quienes sostienen que el Gobierno no tiene aún un plan post cuarentena​.

"El plan lo tenemos perfectamente pensado. Lo que también tenemos son detractores, que son los que nos llevaron al default, que nos dejaron en crisis, los que se llevaron los dólares de la Argentina y que ahora vienen a explicarnos cómo hay que hacerlo", criticó.

A través del ministro Guzmán, el Gobierno había presentado el 16 de abril los detalles de la propuesta que se elaboró para reestructurar los pagos de la deuda en mano de los acreedores privados,que incluye tres años de gracia y una quita del 62% en los intereses.​