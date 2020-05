Alerta de pymes industriales: unas 30.000 empresas corren riesgo de no sobrevivir si no acceden al financiamiento

Las pyme nucleadas en IPA reclaman acceder al crédito porque, de lo contrario, corren el riesgo de no poder superar las consecuencias de la cuarentena

El 20% de las pyme industriales necesita acceder al financiamiento para poder operar. De lo contrario, un 30% de este sector, que emplea de manera directa a más de 1,2 millón de trabajadores, podría cerrar por las restricciones impuestas en el marco de la pandemia. Se trata de 20.000 a 30.000 pymes industriales que corren riesgos de supervivencia.

"Es necesario resolver el tema del financiamiento porque el 20% de las pyme industriales no puede arrancar sin él. La cantidad de cheques rechazados que soporta el sector hace que no se pueda salir adelante. El financiamiento es necesario sí o sí para mover la rueda. La industria textil, por caso, está paralizada y no puede pagar salarios, si no tiene crédito tampoco puede salir", describió a iProfesional, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinas (IPA).

A la imposibilidad de acceder a esta fuente de recursos para comenzar a operar se suma que las empresas, aún estando paralizadas, están recibiendo las facturas de energía como si estuvieran operativas al 100%, señaló el dirigente. "Y por mora suelen cobrar intereses enorme que van del 10% al 30% que hacen más difícil la situación", agregó.

"El tema es si de esto vamos a salir con 80.000 pymes industriales o con 50.000 o 60.000. Y para salir con todas, se requiere financiamiento. Porque si la mayoría de los trabajadores de este sector está cobrando el 50% de su salario está teniendo un 5% menos de consumo y generando mayor recesión. Para salir de esto es necesario que los trabajadores cobren el 100% de su salario", señaló.

Las pymes industriales agrupan a los sectores textil, de manufactura, de bienes de capital, de petróleo y gas, calzado, fabricantes de muebles, entre otros rubros. En total se trata de una actividad que emplea a de más de 1,2 millón de trabajadores de manera directa y 3 millones de manera indirecta.

Más del 50% de estas empresas no recibió aún los subsidios anunciados por el Gobierno porque fueron rechazados por la AFIP, además de que los créditos para este sector no han salido aún cuando una gran cantidad de pymes cumplen con los requisitos para ello.

Rosato indicó que están trabajando con el Gobierno para poder resolver estos inconvenientes para comenzar a poner en marcha las diversas actividades. Sucede que, aún cuando algunos rubros dentro de este sector forman parte de los servicios esenciales, como la producción de alimentos, aquellas pyme dedicadas sólo a snacks, por ejemplo, están totalmente paralizadas.

"Aún cuando buscan alternativas hay rubros a los que les resulta muy difícil porque los fabricantes de snacks tienen maquinaria específica para ello, y para hacer otra cosa necesitarían otra maquinaria. La textil tal vez puede reconvertir una parte y dejar de fabricar algo para hacer otra cosa, pero otras actividades no. La petrolera, totalmente paralizada, está con problemas de incobrabilidad, y si la industria petrolera no se pone en marcha la situación también va a empeorar", agregó Rosato.

Según de qué tipo de actividad se trate, las pyme industriales están operando a un 30% en promedio, aún cuando algunas pueden estar por encima de ese nivel. Una apertura gradual, con los protocolos correspondientes para cada segmento, permitiría que los niveles de producción se incrementaran entre 10% y 20%, lo que muestra también la necesidad de ir encarando aperturas para ayudarlas a salir de la situación en que se encuentran.