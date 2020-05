La cuarentena lo hizo: hay precios que bajan a pesar de una inflación del 50% anual

Además de un congelamiento en los precios de alimentos y artículos de limpieza, se da una caída en algunos precio, como seguro de autos y expensas

Por efecto de la cuarentena, el sistema de precios se ha distorsionado totalmente. A tal punto que en la Argentina que soporta una inflación cercana al 50% anual, hay precios que están cayendo. Y que están desinflando rápidamente la burbuja inflacionaria.

Luciano Cohan, director de la consultora Seido, compara el escenario con lo que sucedía a mediados de 2013, cuando el entonces súper secretario Guillermo Moreno había impuesto un férreo sistema de controles que -artificialmente- había enfriado el proceso inflacionario.

Ahora, además de un congelamiento en los precios de alimentos y artículos de limpieza, se da una caída en algunos precios. "Seguros de autos, cuotas de colegios y hasta de las expensas", apunta el economista en diálogo con iProfesional.

Para este mes, Cohan estima una inflación de 1,5%, uno de los índices mensuales más bajos en varios años.

De acuerdo a las mediciones de Seido, que monitorea los precios online en los supermercados, la inflación de la última semana fue de tan sólo 0,3%. Y la anterior había alcanzado el insignificante 0,1 por ciento. Con lo que, en las últimas cuatro semanas, el acumulado da un 1,0 por ciento.

Ese alza se explica básicamente por lo que ocurre con los precios de los alimentos. El único sector relevante que se muestra pujante en plena cuarentena, en el sentido contrario de la gran mayoría de los sectores de la economía, que muestran caídas históricas. Sin ir más lejos, el Indec acaba de medir un retroceso del 47% en la construcción y del 17% en la industria.

"La variación mensual (de la inflación) promedio de Alimentos y Bebidas se ubicó en 1.4%", reporta Seido. Aún así, ese registro estuvo bien por debajo del 2,5% de incremento mensual medido la semana previa.

Las carnes son la excepción. Los precios, ahí también, muestran una retracción, muy posiblemente por el menor consumo en restaurantes y otros comercios que debieron cerrar sus puertas, forzadas por la pandemia.

"Por cuarta vez consecutiva, los precios de Carnes registran variación negativa (-0.3% s/s vs -0.7% s/s)", midió Seido. Dentro de ese segmento, las mayores bajas corresponden a la carne de ave.

A su vez, menciona la consultora: Aceites y Grasas se desaceleran. Su variación semanal fue 0.0% s/s (vs. 0.3% s/s). Mientras tanto, su variación mensual promedio fue de -1.4% m/m (vs. -1.7% m/m). En un nivel desagregado, destacamos la variación de Aceites (0.0% s/s vs. -0.1% s/s).

Panificación, Cereales y Pastas aceleran ligeramente y a niveles bajos. Su variación semanal se ubicó en 0.2% s/s (vs. 0.1% s/s de la semana pasada). Mientras tanto, su variación mensual promedio se ubicó en 0.3% m/m, frente al 0.4% m/m de la semana pasada. A nivel desagregado, se destaca el registro de Productos de Panificación (0.3% s/s vs 0.2% s/s).

Productos Lácteos y Huevos también se aceleran durante esta semana. Su variación semanal se ubicó en 0.5% s/s, frente al 0.3% s/s de la semana anterior. Mientras tanto, su variación mensual promedio se ubicó en 1.0% m/m, frente al 1.1% m/m de la semana pasada. A nivel desagregado, se destaca el registro de Leche (0.2% s/s vs 0.0% s/s).

De todos modos, nada es para siempre, advierte Cohan: "Para junio de 2013, los controles se relajaron y la inflación recuperó el terreno perdido. Creemos que este escenario podría repetirse más adelante este año, agravado por una posible corrección de la tasa de cambio oficial".