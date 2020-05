"Me tengo que morder la lengua pero el panorama es realmente muy malo", advirtió Marco Lavagna

"Me tengo que morder la lengua pero el panorama es realmente muy malo", advirtió Marco Lavagna

El funcionario fundamentó su pesimismo al informar la caída en marzo de 46% en la construcción y otro casi 17% en la actividad industrial

"Me tengo que morder la lengua pero el panorama es realmente muy malo", dijo Marco Lavagna, titular del Indec, al hablar ante empresarios y anticipar un escenario local e internacional muy difícil en medio de la caída de la actividad y de más de 46% en la construcción.

Estas declaraciones ocurrieron durante un encuentro por zoom organizado por la Fundación Mediterránea en el que Lavagna insistió en remarcar que el Indec sigue en la "línea de la transparencia buscando un salto de calidad".

El funcionario fundamentó su pesimismo al informar la caída en marzo de 46% en la construcción y otro casi 17% en la actividad industrial en comparación con un año atrás.

"La única herramienta disponible es la emisión. Por ahora no tiene impacto en la inflación lo que no significa que de continuar no lo tenga. En este momento el Estado tiene que poner la carne en el asador sabiendo el impacto que tiene esta crisis. Semejante caída en la economía, amerita que el Estado esté presente", sostuvo el titular del Indec.

Te puede interesar Golpe al bolsillo: viajar en avión será hasta un 54% más costoso que antes del coronavirus

En un auditorio virtual en el que estaban Pía Astori, Sebastián Bagó, Sergio Roggio, Roberto Amengual y Rosana Negrini, entre otros empresarios, las preguntas fueron al hueso.

Consultado sobre cómo hicieron para medir los precios con la cuarentena, Lavagna detalló: "En marzo los teníamos casi todos relevados. Y en abril fue combinado con un Indec que ya estaba tomando muchos precios como los servicios de manera virtual".

A su vez, el funcionario se refirió a la creciente inflación: "No entiendo los aumentos que hay pero se vienen dando en los últimos tres años con caída de actividad, y deberían haberse desacelerado pero no fue así. La inflación se complejizó hay inflación de costo en la que juegan factores financieros y otros vinculados a la supervivencia. Hemos pasado de una inflación originada por cuellos de botellas y problemas de oferta a una de costos más monetaria. Aquí la teoría económica no se aplica. Y además hay muchas distorsiones de los canales de comercialización".

"Esta pandemia es un golpe al corazón del funcionamiento de la sociedad, donde lo económico es central. La situación es muy difícil con el problema adicional de que no hay historia en esto, no hay un camino trazado", indicó, remarcando que la crisis es global.

"La pregunta es si esto es un salto acelerado al siglo XXI o vamos a un darwinismo social", cerró Lavagna.