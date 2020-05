Locales comerciales y oficinas negocian quitas de hasta 50% en los alquileres

Se están pactando precios más bajos pero por uno o dos meses. En su mayoría queda como deuda a futuro. Qué opinan los especialistas

En el mercado de oficinas y locales corporativos, la renegociación de los alquileres manda en plena cuarentena por el coronavirus. El poder varía mucho según las posibilidades de los inquilinos. Las quitas en los montos de los alquileres pueden llegar hasta el 50%.

En líneas generales, se están renegociando muy pocos contratos. "En los que están en marcha, (la renegociación) se hace por un periodo corto, puntual, por el tema de la pandemia, y depende mucho de la situación económica del locatario", cuenta José Viñas, director de Brokerage de Cushman & Wakefield, empresa global de servicios inmobiliarios corporativos. Según este analista, "se están pactando alquileres más bajos pero solo por un periodo de uno, dos o tres meses, y en su mayoría quedan como deudas a futuro", señala.

De acuerdo con los últimos datos de Cushman, correspondientes al primer trimestre del año, el precio promedio de alquiler para oficinas clase A era de u$s27,9 el metro cuadrado. Y el nivel de vacancia, es decir de la superficie disponible, era del 7,8%.

El nivel de vacancia puede aumentar en el corto plazo

Las empresas más grandes (las marcas en los locales comerciales, por ejemplo), pueden hasta ofrecer pagar cero. Porque en estos casos, el propietario tiene más miedo de perder al inquilino, que le representa acceder a mejores ingresos cuando pase la crisis, indica el diario Clarín.

En cambio, los inquilinos de firmas más chicas son los que están haciendo mayor esfuerzo para pagar las mensualidades. "Con todo, aún en estos casos, el mejor escenario para los propietarios es cobrar la mitad, según el rubro", dice.

Para Sebastián Cantero, a cargo de la firma homónima: "Todo lo vinculado a lo comercial está en situación muy crítica porque las empresas que ocupan esos locales u oficinas están inactivos. Para ser precisos, el 85% abonó normal y el 15% con alguna dificultad o en forma tardía. Pero la situación es grave", dice y agrega que "las oficinas tal como las conocíamos van a dejar de existir, se van a adaptar a los nuevos tiempos".

En cuanto a las formas de renegociación de los contratos, Cantero explica: "Predomina la buena fe. Para el contratante, la alternativa es rescindir el contrato pero cuando el locador y locatario puede hacer un zoom o skype y renegociar condiciones, en muchos casos se aceptan quitas de un 30% o 40%. De hecho hay casos en los que los propietarios les dicen a sus inquilinos que no dejen la oficina aunque no puedan pagar y que a cambio, se hagan cargo de las expensas y los gastos".

Los propietarios ofrecen descuentos para no perder al inquilino

"La renta anual de la oficina está atada al valor de venta. Como no hay precios y se estima que va a haber baja del 30%, la renta también va a caer. La situación es tan crítica que puede llegar a haber sobrantes de metros cuadrados para alquiler en el mercado pero hasta que no se abra la cuarentena la realidad es que no hay valores. La quita puede llegar a ser del 20% hasta el 50%", estimó.

Precisamente para asesorar a clientes que están pasando por la instancia de renegociar sus contratos de alquiler, Cushman elaboró una serie de recomendaciones. Entre ellas, la firma plantea que es necesario definir si es imperioso avanzar ahora con la negociación y en ese caso, planificarla estratégicamente. "Si el impacto aún no es significativo, puede tener sentido esperar y eventualmente intentar la renegociación con mayor información de la empresa y del mercado, afectando lo menos posible la relación de largo plazo con el propietario", explicó Viñas, entre algunas de esas sugerencias.