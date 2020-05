Por qué el precio del huevo no para de aumentar

El maple ya se ubica por encima de los $250 y en muchos comercios ya se vende por encima de los $300. El incremento seguirá las próximas semanas

Uno de los productos que más ha subido durante la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional para mitigar la propagación del coronavirus en el país son los huevos. El maple ya se ubica por encima de los $250 y en muchos comercios ya se vende por encima de los $300.

Es un producto de la canasta básica alimentaria que no respeta el congelamiento ni los acuerdos de precios. Desde hace algunas semanas vienen registrando fuertes aumentos, de 60% en promedio. Aunque en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense llega a pagarse con un incremento de entre 85% y el 100%.

¿Cuál es el motivo por el cual el maple de huevos, que hasta la Semana Santa se pagaba $190 en promedio, ahora vale $300? ¿Y que en el área metropolitana llega a abonarse $350?.

El consumo de huevos creció mucho más que la producción durante la cuarentena

Poca oferta

Son varios los factores que contribuyen a que esto ocurra. El principal es que la demanda de huevo ha crecido de manera considerable a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno. Al pasar más tiempo en la casa, la gente tiene tiempo para cocinar y la mayoría de las comidas requieren la utilización del huevo.

En esta circunstancia, la producción no alcanza a absorber la demanda y es por esto que los precios suben. Por año cada argentino consume, en promedio, 265 huevos. Sin embargo, actualmente el consumo se incrementó en un 48%, por lo cual la producción no alcanza a absorber la demanda y el huevo falta no sólo en la provincia sino también a nivel país.

Otro factor que contribuye al aumento de los huevos es que el precio del producto venía bastante atrasado antes de la cuarentena. Los productores consideran que el precio estaba entre un 50 y un 60% por debajo de su valor, a raíz de que no había demanda suficiente para absorber mayores precios.

También influye en el precio del huevo el aumento de los costos de producción. La mayoría de las avícolas debieron adaptarse a los nuevos protocolos de seguridad e higiene y realizar grandes inversiones para poder continuar funcionando con normalidad. Además, la suba del dólar impacta en algunos insumos fundamentales para la industria como el precio del maíz para alimentar a las gallinas y las vacunas que deben colocarle a los animales.

El precio del maple de huevos no encuentra su techo

Argumentos

Los empresarios del sector dan sus argumentos por los aumentos, pero responsabilizan a la cadena comercial por el salto "desmedido". Desde los supermercados, incluso, prevén que el precio de los huevos -en sus diferentes presentaciones- continuará en ascenso en las próximas semanas.

A continuación, algunos datos que -desde los productores- explican la suba de los precios:

- Una caída en la producción de huevos, en torno del 13% en el último año. En la actualidad ronda los 33 millones de unidades diarias, contra 38 millones de abril del año pasado. Esta caída, explica a iProfesional Javier Prida, preside la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), se debe al crecimiento de la faena de gallinas, el año pasado. Esa actitud de los productores se debió, precisamente, ante la caída, en términos reales, del precio de los huevos.

- Ahora, con una menor producción, se nota un notable crecimiento en la demanda de huevos relacionada con la cuarentena. Todavía no hay datos oficiales, pero la estimación refiere a que el consumo de huevos creció alrededor de 40% desde que empezó el aislamiento social. "La gente está en su casa y cocina más. Hace tortas, tortillas, budines, un montón de cosas que antes de confinamiento no se hacían", dice, a modo de ejemplos, Prida.

Entonces, se da la peor combinación para los precios: menos producción y mayor demanda.

- Sin embargo, la fuerte alza de los precios no se traduce en mayores ingresos para los productores. De acuerdo a los números que desliza Prida, el maple de huevos a nivel mayorista costaba $125 hace un año. Pasó a $170, lo que representa una suba del 36%.

- Incluso, el precio del cajón de 30 docenas (que compran los supermercados) cuesta $2240 ($75 la docena). Más barato que los $2500 que hace unos meses, por la imposición de los precios máximos y el cambio del IVA de comienzos de año. A pesar de eso, la docena de huevos que compran los clientes vale más caro ahora ($120 la docena).

Hay que tomar en cuenta que esta disparada de los precios de los huevos se dio en un contexto de estabilidad del tipo de cambio. Para tener una idea de lo que puede ocurrir si se acelera la devaluación: el 70% del valor de un huevo depende del precio del dólar.