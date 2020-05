Sabías que pagás los huevos más caros por la "mafia del huevo"?: así funciona esta temida red

Un informe que solicitó el Gobierno bonaerense habla de agresiones y venta en negro por parte del sector ovícola, que se salta los controles de precios

Insultos, agresiones y amenazas. Así es la situación que viven inspectores que denuncian una "Mafia del Huevo": productores que se saltan los controles de precios y realizan aumentos "indiscriminados" del producto ovícola, además de agredir a los fiscalizadores , según se desprende de un informe que llegó a manos del ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa.

Por el aumento indiscriminado de los huevos, el funcionario solicitó un informe de la situación de esta industria, que arrojó resultados peores a los esperados, ya que en medio de todo esto hay una mafia que amedrenta y amenaza inspectores, según le aseguraron a NA.

"Están Fritos: La 'Mafia del Huevo'" es el título del documento reservado, al que tuvo acceso la agencia NA, que da cuenta del calvario que sufren los fiscalizadores a la hora de realizar su trabajo.

Entre otras cosas, habla de "productores de huevos que agreden a los inspectores y distribuidores que arman redes clandestinas para esquivar sus controles".

Sin precios máximos

De acuerdo a los valores fijados por el programa de Precios Máximos, la docena de huevos debe costar $145, y $60 la media docena. Sin embargo, en territorio bonaerense esto no se cumple.

En febrero de este año, según el relevamiento de inflación oficial de la provincia, el cajón de huevos costaba 1.415 pesos, mientras que en mayo trepó a $2.520.

Asimismo, de acuerdo al informe, "a los pequeños distribuidores y comercios les aumentan más los precios que a los grandes supermercados, aprovechándose del poder de mercado".

El gobierno bonaerense aplicó multas de hasta $2 millones a esta industria, pero el texto remarca que "el objetivo no es la sanción, sino evitar que los consumidores sean víctimas de precios abusivos".

a los pequeños distribuidores y comercios les aumentan más los precios que a los grandes supermercados

El accionar ilegal de "La Mafia del Huevo"

De acuerdo al informe, "los productores se violentan, agreden verbalmente y cierran y abren las puertas con los inspectores adentro. En ocasiones, los fiscalizadores requieren auxilio policial".

Incluso, en algunos casos, los agreden al grito de "cagón", encierran a los inspectores dentro de los establecimientos, no brindan información, se resisten y acuden a excusas para evitar los controles, tales como que "no hay sistema, se rompió la computadora, no anda la impresora, las facturas las tiene el contador", entre otras.

No sólo esto: los distribuidores también tienen estrategias para vender en negro, en caso de que haya clausuras, "y vuelven a subir los precios luego de la inspección", apunta el informe.

Las inspecciones detectaron subfacturación en granjas (pocas emiten facturas de manera normal) y distribuidores. Además, las subas de precios son "abusivas e injustificadas, que alcanzan el 100% en un mes".

Durante la cuarentena, aumentó su consumo

A qué se debe el aumento

Se trata de uno de los productos que más ha subido durante la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional para mitigar la propagación del coronavirus. El maple ya se ubica por encima de los $250 y en muchos comercios ya se vende por encima de los $300.

Te puede interesar Alerta por desplome de precios en dólares de propiedades: así son las rebajas que se negocian

Desde hace algunas semanas vienen registrando fuertes aumentos, de 60% en promedio. Aunque en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense llega a pagarse con un incremento de entre 85% y el 100%.

¿Cuál es el motivo por el cual el maple de huevos, que hasta la Semana Santa se pagaba $190 en promedio, ahora vale $300? ¿Y que en el área metropolitana llega a abonarse $350?.

Son varios los factores que contribuyen a que esto ocurra. El principal es que la demanda de huevo ha crecido de manera considerable a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno. Al pasar más tiempo en la casa, la gente tiene tiempo para cocinar y la mayoría de las comidas requieren la utilización del huevo.

En esta circunstancia, la producción no alcanza a absorber la demanda y es por esto que los precios suben. Por año cada argentino consume, en promedio, 265 huevos. Sin embargo, actualmente el consumo se incrementó en un 48%, por lo cual la producción no alcanza a absorber la demanda y el huevo falta no sólo en la provincia sino también a nivel país.

Otro factor que contribuye al aumento de los huevos es que el precio del producto venía bastante atrasado antes de la cuarentena. Los productores consideran que el precio estaba entre un 50 y un 60% por debajo de su valor, a raíz de que no había demanda suficiente para absorber mayores precios.

También influye en el precio del huevo el aumento de los costos de producción. La mayoría de las avícolas debieron adaptarse a los nuevos protocolos de seguridad e higiene y realizar grandes inversiones para poder continuar funcionando con normalidad. Además, la suba del dólar impacta en algunos insumos fundamentales para la industria como el precio del maíz para alimentar a las gallinas y las vacunas que deben colocarle a los animales.