Para los economistas, está todo mal: estiman que la recesión será la mayor de la historia por el impacto del coronavirus

Las consultoras aseguran que se ubicará en varlores superiores a los del periodo 1999-2002 y prevén que la reactivación será muy complicada

Las consultoras aseguran que la Argentina va rumbo a la peor recesión de su historia, con una caída del producto bruto que se agravará por la crisis y alcanzará el 20%.

Desde el primer trimestre de 2018, cuando comenzó la fuerte devaluación del peso, la actividad se desplomó y la tendencia negativa seguirá hasta valores superiores a los de la crisis de 1999-2002: para Eco Go será del 23,3%, en tanto que Analytica proyecta un 20,6%.

La cuarentena terminó de conformar un cóctel fatal. Según un estudio del CEDLAS-Universidad de la Plata citado por Clarín, un cuarto de los argentinos en edad activa vio afectados sus ingresos. El 75% del PBI argentino depende de los salarios y el consumo.

En los primeros tres meses del año, el PBI bajó:

- 4,8% en Argentina

- 1,8% en Estados Unidos

- 3,3% en Europa, con picos de 5% en España

En la Argentina la actividad cayó más que en países más afectados por el coronavirus , como EE.UU. y Europa

Sin embargo, en el mundo desarrollado se espera que la actividad se recupere al haber superado los picos de la enfermedad, al tiempo que se reabrieron las fábricas y rubros "no esenciales" a partir del seguimiento de los infectados por la pandemia. Esa también sería la clave para la Argentina.

"Si un comercio pasa de atender a una persona respecto a ninguna, o si un restaurant abre cinco mesas en relación a ninguna, el aumento es infinito", ejemplifica Santiago Gambaro, economista de Analytica.

Y añade: "Vemos una recuperación gradual por etapas. Desde el fondo del segundo trimestre del año, habrá una rápida reactivación con las primeras flexibilizaciones y luego una convergencia lenta hacia niveles pre-Covid".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, planea una del PBI por debajo del 5% para 2020. Sin embargo, para Eco Go se ubicará en 8,7% y para Analytica en 8,5%.

Si bien son menores al casi 11% de 2002, si se mide desde el comienzo del colapso en 2018 entonces la recesión será más grave y superaría el doble de la crisis que terminó con el gobierno de la Alianza.

"Para pensar en un rebote será clave cerrar la deuda y un plan para corregir el déficit fiscal y retirar los pesos excedentes. El shock de oferta es muy fuerte y termina en un shock de demanda porque partimos de una economía que no tenia ahorros, ni mercado para colocar deuda, ni una moneda de reserva de valor como para darle a la maquinita", dice Federico Furiase, economista de la consultora Eco Go.

Nunca visto

El economista Miguel Ángel Broda analizó el panorama económico que atraviesa en este momento la Argentina y declaró: "Nunca vimos una recesión de esta magnitud".

Lo dijo al analizar los datos del último Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC, que se dieron a conocer el mismo miércoles y que mostraron una caída interanual de 11,5% en marzo. Se trata del peor mes de marzo para la actividad desde 2002.

Para el experto, la situación que atraviesa la Argentina es "mucho más dura que la hiperinflación del 89-90", por lo que consideró indispensable que el Gobierno defina un programa económico para la salida del aislamiento social, preventivo y obligatorio y para el impacto que tendrá en la economía.

"El Gobierno no tiene margen de maniobra. Estamos en una encrucijada dificilísima y por ahora con el barco a la deriva", opinó por LN+.

Según Broda, esta crisis puede ser una oportunidad para el país para organizar sus cuentas macroeconómicas y lograr una estabilidad y un crecimiento.

"Esta es una circunstancia donde las políticas públicas tienen que ser muy expansivas. Nosotros no tenemos con qué, porque no tenemos acceso a los mercados, tenemos un desorden macroeconómico excepcional. Es muy difícil encontrar un país tan frágil, débil y vulnerable macroeconómicamente como la Argentina, salvo Irán y probablemente Turquía", explicó.

Riesgo de hiperinflación

Miguel Angel Broda se refirió a la gestión de la economía que está llevando adelante Martín Guzmán

Al ser consultado por LN+ sobre si el país corre riesgo de caer en una hiperinflación similar a la ocurrida en la década del ‘80, el economista respondió que depende del curso de acción que tome Alberto Fernández respecto de su equipo económico y sobre todo con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Broda consideró los dos escenarios posibles: "Si Martín Guzmán continúa como ministro y cumple con que va a esterilizar las expansiones monetarias, que son necesarias porque son la única fuente de financiamiento del gasto, la evitamos. Ahora, si creemos que la inflación no tiene nada que ver y que no depende de la emisión, no la vamos a poder evitar".

El experto cuestionó fuertemente el accionar del ministro de Economía, que viene llevando adelante la renegociación de la deuda con los bonistas externos, a la par de lo que ocurre con la pandemia en el mundo y en la Argentina.

"No puedo decir que Guzmán sea un garante, un economista heterodoxo, dirigista y claramente de la misma raíz ideológica que nos llevó a esta decadencia, pero adelante de las alternativas espero que cumpla y que esterilicemos bastante de la expansión monetaria que estamos teniendo", afirmó Broda.

Peligro de default

Miguel Angel Broda estima que no se podrá sostener el déficit fiscal en el segundo semestre

A principio de mes el economista había considerado también un alivio la extensión de las negociaciones por la deuda para no caer en default, y que la propuesta argentina a los bonistas había sido "dura" pero no muy lejos de la posición que habían tomado los acreedores.

"Hay que reestructurar lo antes posible para pagar lo menos posible, la primera parte lo ha hecho la segunda no. Ahora tenemos que cruzar los dedos y evitar el default porque la recuperación de la economía va a ser muy diferente" con o sin cesación de pagos, agregó en aquella instancia.

Ahora, en esta última entrevista, el economista se preocupó también por el déficit fiscal, que no se podría mantener el equilibrio en el segundo semestre.

Y agregó: "Si lo queremos mantener en términos reales vamos a tener problemas importantes. El conflicto social que se genera y una suba de la tasa de inflación que es inexorable, va a generar una insatisfacción social enorme".