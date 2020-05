Iban a exportar aviones argentinos pero quebraron el 25 de mayo

En la firma local fabricante de aeronaves, Petrel, culpan a la ANAC por el riesgo de cierre que corre la empresa en la Provincia de Buenos Aires

El 25 de mayo en plena pandemia, mientras en el gobierno nacional se celebraron actos austeros y hasta un Tedeum virtual por el Día de la Patria, desde una de las fábricas de capitales nacionales le enviaron un particular mensaje al presidente Alberto Fernández.

"Hola @alferdez somos la PYME Petrel, íbamos a exportar 8 aviones a Colombia y lograr un récord. Ahora no pasamos 6 meses del 2020 y ya cerramos la fábrica, otro récord", le escribieron al mandatario en Twitter desde la cuenta oficial de Petrel.

Se trata de Petrel, una Pyme de Gowland, Provincia de Buenos Aires, que nació en 2005 y lleva diseñados, construidos y vendidos 18 aviones para dos tripulantes, que son utilizados tanto para vuelo deportivo como para entrenar pilotos. Esas naves, aseguran en su página web, cumplen con las normativas de seguridad que exigen las agencias reguladoras norteamericanas y europeas.

Sin embargo, en Petrel acusan a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de "cortarles las alas" para seguir subsistiendo. Y lo declararon nada menos que en el Día de la Patria.

"@ANACargentina nos fundió. Nosotros perecemos este 25 de Mayo, pero la Patria, JAMÁS perecerá. Viva Argentina!", escribieron desde la empresa en Twitter.

"Es lamentable señor presidente @alferdez pero estamos cerrando la fábrica, estamos fuera del AMBA, pero @ANACargentina nos la hace imposible. Ibamos a exportar aviones después de 30 años y ahora nos vamos a la quiebra con la orden de afuera firme! Ni 5 meses duramos en el 2020!!", continuó el descargo de la empresa en redes sociales.

Y finalmente declararon: "Teníamos pedidos 4 aviones más de otros 2 países. Éramos la única fábrica de instrucción de aviones de Latinoamérica. Pero no sobrevivimos, no porque no tengamos trabajo, ya que tenemos que exportar, sino porque el estado Argentino nos funde al no dejarnos laburar, la-bu-rar!!!".

"Los importadores de aviones Felices! Muchas gracias a la @ANACargentina por fundir a la única fabrica nacional de aviones de instrucción y facilitarle el negocio a la importación. Destrucción de industria nacional en tiempo récord a favor de intereses extranjeros", siguió el mensaje.

Luego Carlos Antonietti, presidente de la firma, aclaró a La Nación que, por el momento, la firma seguirá operativa "porque no perdemos la esperanza de que alguien reaccione, pero si no podemos volar, tenemos que cerrar". Explicó que la compañía, que debió cerrar operaciones el 16 de marzo pasado, no tiene dinero para pagar los sueldos de este mes y que tampoco pudo acceder a los créditos al 24%.

"Creo que se trata de un error. Entendemos que las autoridades están enfocadas en el tema sanitario, pero queremos llamar la atención de lo que se pierde el país con una exportación cercana al millón de dólares, y si se concreta los otros cuatro aviones sería más dinero. Se perderían puestos de trabajo, las inversiones y trabajos de años", agregó en diálogo con Cadena3.

Señaló, además, que se trata de una venta histórica, ya que sería la primera exportación de un avión civil diseñado en el país después de 30 años. "Tenemos entre 12 y 16 empleados. Somos una pyme, no tenemos mucha espalda", añadió.

Propuesta de Petrel para retomar operaciones

Cómo propone Petrel reiniciar operaciones tras la pandemia

En la página web de la mencionada fábrica de aviones todavía hoy puede verse una propuesta para el reinicio de operaciones tras en corte por la pandemia.

La misma está dirigida al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al ministro de Producción, Matías Kulfas, al secretario de Industria, Ariel Schale, y a la administradora de la ANAC, Paola Tamburelli.

Desde Petrel aseguran estar cumpliendo con la prohibición de realizar vuelos en el territorio nacional que seguirá vigente, en principio, hasta el 1 de septiembre de 2020.

"Entendemos la gravedad de la situación pero quisiéramos hacer una reflexión tomando ejemplos de otros países e inclusive del nuestro, donde se autoriza el trabajo aéreo de fumigadores", indica la misiva.

Petrel pide que dejen volar a los aviones de instrucción como los que fabrica, y como se permite por ejemplo en países como Estados Unidos, Suiza, Austria o Dinamarca. Y recuerdan que España y Alemania retomaron las autorizaciones para volar a principios de mayo.

La empresa luego muestra planos de los separadores que evitan el contacto entre tripulante y alumno en sus aviones, y las instrucciones de seguridad que utilizarían para reiniciar la operación en caso de tener la autorización correspondiente: uso de mascarillas sanitarias, de guantes de cuero, protectores visuales y desinfección de las aeronaves.