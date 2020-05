Alfonso Prat-Gay: "La cuarentena es la solución más primitiva"

Según el exministro de Hacienda, el Presidente debería convocar a expertos en economía y activar el Consejo Económico y Social. Qué recomienda

Tras la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el 7 de junio, el exministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay volvió a cuestionar la estrategia del presidente Alberto Fernández para combatir el coronavirus al remarcar que el aislamiento obligatorio "es la solución más primitiva".

En ese sentido, Prat-Gay pidió discutir "una solución más avanzada para cuidar la salud sin encerrar a la gente y provocar el bajón de la economía". "Además, es una medida regresiva, afecta más a los pobres", resaltó, en diálogo con CNN Radio.

Según el exministro, Fernández debería convocar a expertos en economía y activar el Consejo Económico y Social.

El Presidente insistió anoche en que "el problema de la economía no es la cuarentena, sino la pandemia". "En la Ciudad se habilitó el 60% de los comercios, de los cuales abrió el 40%. Y ese 40% vendió el 30% de lo que vendía. No están los consumidores", planteó, en diálogo con el canal C5N.

El exministro de Hacienda indica que es indispensable reactivar la economía

Rechazo de planteos

Prat-Gay rechazó el planteo de Fernández: "El Presidente también dijo el sábado que estaba muy entusiasmado porque en el interior del país la economía se había recuperado en un 80% y que lo hizo por la salida de la cuarentena. Me parece que se va enredando en sus discursos y que no hay una comprensión cabal de lo que está sucediendo ", lanzó.

"Es bastante obvio que si lo que está destrozando la economía es la cuarentena, al levantar la cuarentena debería recuperarse la economía. No hace falta un doctorado para entender eso ", agregó.

El jefe del Estado anunció el sábado pasado la extensión de la cuarentena hasta el 7 de junio y enfrentó a quienes lo critican por la prolongación del aislamiento. "Qué me importa lo que dure la cuarentena. Va a durar lo que deba durar", dijo.

Según Prat-Gay, la cuarentena es "muy primitiva". "Por las dudas, encierro a todos porque no sé ni quiénes están contagiados o se pueden contagiar. Si bien hay muchas cosas que todavía no sabemos, sabemos las suficientes como para no insistir en la solución más primitiva ", cuestionó.

El exfuncionario remarcó que "hay países que se pueden dar el lujo de encerrar a la población porque tienen los recursos y otros, no" .

El exministro de Hacienda volvió a criticar al Presidente por la nueva extensión de la cuarentena

Cruces

Prat-Gay ya había cuestionado la estrategia del Gobierno semanas atrás cuando alertó sobre el impacto económico por el aislamiento decretado por el Presidente para contener el virus.

"Alfonso Prat-Gay dijo que con la cuarentena están destruyendo la economía. Ellos destruyeron la economía sin coronavirus", respondió Fernández.

Para el exministro de Hacienda, "el golpe fuerte a la economía no es el virus, no es una guerra que destruye valor. Lo que está destrozando la economía son las reacciones de los gobiernos para que el virus no contagie a sus ciudadanos".

"Cada semana de cuarentena se pierde la mitad de lo que normalmente se hubiera producido", señaló.

Sin embargo, destacó que "algunas partes se pueden recuperar".

"La parte de servicios no vuelve, con los bienes no sabemos qué va a pasar el día después de que abran las puertas, lo más probable es que haya cautela", profundizó.