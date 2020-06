Guerra en YPF: petroleros apuntan a Nielsen por sugerir despidos y se extienden los recortes salariales

Uno de los gremios dijo que la reducción de personal es un "pecado imperdonable", mientras la empresa desmintió que busquen "licenciar empleados".

La crisis económica desató una guerra dentro de YPF por el futuro de la compañía y sus 20.000 empleados. En las últimas horas, la Federación de Sindicatos Unidos del Petróleo e Hidocarburos (FSUPeH) apuntó contra el presidente de la principal operadora del país, Guillermo Nielsen, por considerar que "la empresa requiere de una drástica reducción de personal para ser rentable y eficiente", según señaló el gremio en un comunicado titulado "pecado imperdonable: la imprudencia". Mientras que desde la firma desmintieron un plan de "licencias" en marcha aunque reconoció la necesidad de lograr "eficiencia" por la caída de sus ingresos.

Los cruces escalaron en medio de los planes de la empresa controlada por el Estado para enfrentar el impacto del coronavirus con una reducción del 30% en sus costos de los servicios petroleros, lo que ya generó una ola de reclamos por parte de las contratistas por la demora en los pagos. En las últimas horas, la Federación de Cámaras Energéticas de Neuquén anunció que no podrá enfrentar el pago de los salarios de mayo, por lo que decidió abonar $70.000 a los empleados activos y $30.000 a aquellos que se encuentran en su domicilio.

En ese marco, la entidad presidida por Antonio Casia se refirió a los dichos de Nielsen durante la XXIX conferencia virtual de La Jolla organizada por del Institute of the Americas, en donde según el diario Río Negro el funcionario aseguró que "YPF no puede seguir adelante con este nivel de deuda y no puede seguir adelante con tantos empleados en la compañía para producir menos petróleo". Y remarcó una "fuerte coincidencia" con el CEO recientemente nombrado, Sergio Affronti, vinculado al kirchnerismo.

Pero desde la federación señalaron que Affronti tendría una postura diferente a la del presidente de la petrolera, más centrada en su rol como operadora líder de la actividad. "Ver el destino de la principal empresa industrial del país desde una óptica no operativa seguramente lleve a decisiones que ya hemos visto fracasar muchas veces. YPF es mucho más que una caja financiera, es -tomando las palabras de su CEO Sergio Affronti- un vector de crecimiento imprescindible para el futuro del país. Su principal capital es su gente", afirmó FSUPeH.

En medio de esta pelea, la compañía desmintió en un comunicado publicado hoy que evalúe "licenciar empleados". "No existe en la compañía ninguna iniciativa en ese sentido y la empresa no recibió ninguna consulta periodística respecto de la cuestión", sostuvo la empresa. El mes pasado trascendió que la firma había definido un recorte de hasta el 25% en los salarios que se pagan en junio.

La firma recordó que se llegó a un acuerdo con el gremio de Casia "para que los trabajadores puedan seguir atravesando esta difícil situación" y la rebaja de hasta el 40% acordada entre todos los sindicatos petroleros y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) para el personal sin servicios. FSUPeH, en tanto, llegó a un acuerdo similar el 27 de abril pasado con la Cámara de Empresas Petro-Energéticas de la República Argentina (CEPERA), al convenir por dos meses el pago del 60% del sueldo al personal contratado por las empresas tercerizadas vinculadas a la compañía de combustibles de bandera.

"En el marco de la pandemia COVID-19 -que obviamente afecta gravemente los ingresos de la compañía- YPF busca eficiencias para mitigar sus consecuencias y mejorar en cada una de sus operaciones cuidando la salud y la seguridad de sus trabajadores. Hace 98 años que para YPF lo más valioso es su gente y continuará trabajando para garantizar su seguridad y proveer de la energía que el país necesita para salir de esta situación", dijo la compañía en su comunicado.

Por otra parte, FSUPeH también apuntó contra el líder del Sindicato del Pétroleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, por señalar que la petrolera incrementó su personal en el último tiempo. "Nos sorprenden las declaraciones del compañero Pereyra y queremos creer que fueron malinterpretadas. Si así no fuere. Deberíamos recordarle que cuando todas las empresas privadas huyen y despiden gente sin aplicar las abultadas ganancias que obtuvieron durante años, YPF y sus trabajadores siguen siendo quienes ponen el pecho para que no detenga la actividad. Si algo ha sobrado en la industria son contratistas parasitarias de nuestros recursos naturales", aseguraron en el comunicado.

En ese mismo sentido, el gremio sostuvo que "todos tienen derecho a opinar, pero eso debe hacerse en una mesa de diálogo y no por los medios o en organismos que poco saben de nuestra realidad, sin tomar en cuenta la terrible situación que pasamos todos y cada uno de los argentinos en tiempos de pandemia". "Han sido como mínimo imprudentes y esa imprudencia está generando un gran malestar entre los trabajadores que sabrán defender contundentemente sus fuentes de trabajo", advirtieron desde la federación.

YPF facturó $174.700 millones durante el primer trimestre, un alza de 33,4% comparado con el mismo período del año pasado. "Hay que aclarar que estas variaciones recibieron el impacto del aislamiento obligatorio implementado por el Gobierno a mediados de marzo para prevenir la expansión del coronavirus", sostiene la firma en su informe. "La producción de hidrocarburos subió 4,9%, aunque la de petróleo declinó 0,6% y la de gas subió 10%, motorizada por la demanda de las plantas eléctricas, las distribuidoras y exportaciones", informó.