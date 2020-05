Por el freno a ventas y producción, YPF recortará hasta 25% los sueldos de sus empleados

La medida no alcanzará a los trabajadores de yacimientos y a los de estaciones de servicio, según trascendió. La empresa cambió de CEO en abril

La crisis del sector petrolero en la Argentina, caracterizado por el desplome en la venta de combustibles debido a la cuarentena, golpea a todas las empresas del sector. Tanto es así que YPF decidió aplicar una rebaja de sueldos de hasta un 25% a parte de sus empleados.

El recorte en los salarios se hará efectiva en junio, con el pago de las remuneraciones correspondientes al mes de mayo. Será de entre 10% y 25%, según la escala salarial del empleado.

No obstante, se precisó que no serán alcanzados por el recorte los trabajadores que desarrollan sus tareas en los yacimientos, ya que no son empleados directos de la petrolera. Tampoco estaría incluido el personal de estaciones de servicio, sino que solo afectaría a los puestos de trabajo sin convenio colectivo.

La baja salarial será sostenida durante "varios meses" hasta que se normalice la actividad del sector, que tuvo un impacto directo de la cuarentena, según indicó la agencia Reuters.

Sergio Affronti, CEO de YPF en funciones desde abril.

A fines de abril pasado, el directorio de YPF designó como CEO de la empresa al mendocino Sergio Affronti, un ejecutivo con 27 años de trayectoria en la industria de hidrocarburos, quien reemplazó en ese puesto a Daniel González.

YPF, con ganancias antes del aislamiento

La petrolera YPF registró en el primer trimestre del año una ganancia de $ 6.300 millones, beneficio que se consolidó antes de la segunda quincena de marzo, cuando algunos indicadores comenzaron a ser impactados por las medidas de aislamiento obligatorio por el coronavirus.

La compañía que preside Guillermo Nielsen comunicó esta tarde a las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York, los resultados de los tres primeros meses del año, que fueron aprobados durante la jornada por el directorio de la compañía.

De acuerdo con el documento disponible en la Comisión Nacional de Valores (CNV), los ingresos correspondientes al primer trimestre de 2020 fueron de $ 174,7 mil millones, lo que representó un aumento del 33,4% en comparación con los $ 130.000 millones del primer trimestre de 2019.

En el mismo período, el resultado operativo alcanzó los $ 14.800 millones, un 39,2% superior respecto al resultado operativo del primer trimestre de 2019 que fue de $ 10.631 millones, y revirtiendo significativamente el signo negativo de $ -8.186 millones de último trimestre del año pasado.

El EBITDA ajustado para el primer trimestre alcanzó los $ 52.200 millones siendo un 31,0% mayor que los $ 39.862 millones del año pasado, mientras que el flujo de caja operativo ascendió a los $ 59.000 millones, siendo un 38,3% superior a los $ 42.600 millones reportados para el primer trimestre de 2019.

La compañía también presentó que las inversiones totales en propiedades, planta y equipo, se incrementaron en un 21,0%, hasta alcanzar los $ 36.740 millones en el primer trimestre de este año, por encima de los $ 30.377 millones del mismo período de 2019 pero debajo de los $ 58.192 millones debajo del cuarto trimestre.

YPF: algunas refinería tuvieron que frenar la producción por la falta de ventas.

En cuanto a los resultados operativos, la petrolera registró durante el primer trimestre una producción total de hidrocarburos con un incremento de 4,9% en comparación interanual, al alcanzar 510.000 barriles diarios.

El promedio de crudo procesado llegó a los 275,000 barriles diarios, un 2,4% superior al primer trimestre de 2019, siendo el promedio de utilización de las refinerías para el mismo período de 2020 del 86,2%.

En tanto, la producción de crudo disminuyó apenas un 0,6% totalizando en 225.000 barriles, estando afectada dicha comparación por el proceso de cesión de áreas marginales que finalizó el 31 de julio de 2019, subrayó la compañía.

La producción de gas natural, por su parte, se incrementó un 10% respecto al mismo periodo de 2019, alcanzando los 38,2 metros cúbicos día (Mm3d) fundamentalmente por el aumento de la demanda por parte de usinas, distribuidoras y clientes en el exterior que permitieron incrementar las ventas reduciendo así los cierres temporales de producción.

En el primer trimestre de 2019 se verificó un exceso de oferta frente a la demanda doméstica, lo cual impacto en la producción de gas natural a partir del cierre temporal de producción en algunas locaciones, como así también a partir de la reinyección del hidrocarburo.

Respecto de la actividad de desarrollo, en el primer trimestre de 2020 entraron en producción un total de 69 pozos nuevos, incluyendo los pozos de shale y tight, de los cuales 16 son no operados por la compañía sino por sus socios.

Durante el primer trimestre de 2020, en las áreas de shale la producción neta para YPF alcanzó un total de 117.200 barriles de hidrocarburos, de los cuales el 75,0% proviene de áreas operadas por YPF, lo que representa un aumento del 62,6% respecto al primer trimestre de 2019.

En cuanto a la actividad de desarrollo operada, se han puesto en producción 22 pozos con objetivo Vaca Muerta (3 son no operados), alcanzando un total de 853

pozos activos al cierre del primer trimestre de 2020, de los cuales 89 son no operados, contando con un total de 13 equipos activos de perforación y 5 de workover que se encontraban activos antes del comienzo de la cuarentena aunque, luego, todos se pusieron en stand by.

En el Downstream -el segmento de refinación y comercialización-, la compañía mantuvo su posición de mercado con precios que se mantienen por debajo de la evolución de inflación y con variación negativa en dólares.