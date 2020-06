Aceleración digital: esta es la cantidad de pymes que comenzó a vender en Mercado Libre desde que empezó la cuarentena

Un estudio de Trendsity para Mercado Libre mostró cuáles son las primeras evaluaciones de las pymes que se subieron al marketplace en la cuarentena

Desde que se inició la cuarentena en la Argentina, el pasado 20 de marzo, 4.100 pymes se sumaron a la plataforma de Mercado Libre. Y los resultados de esa decisión están generándoles buenos frutos a estas empresas, y también a la plataforma creada por Marcos Galperín pues están aportándole no sólo una mayor cantidad de órdenes de compra y, por ende, hacen su aporte en el crecimiento de la facturación de la compañía.

Es uno de los primeros resultados que muestra la compañía a partir de un estudio elaborado por la consultora Trendsity que tomó el período del 20 de marzo al 20 de mayo, lapso en el que estas pymes generaron un volumen de 50 órdenes de compra por mes.

Para el 90% de estas pyme que se subieron a Mercado Libre "la venta on line fue clave para poder seguir operando en este conexto", es decir, no hubieran logrado generar el nivel de facturación alcanzado de no haber optado por esta determinación.

Estas fueron las categorías que más crecieron en dos meses en Mercado Libre

De acuerdo a los resultados del estudio, siete de cada 10 ventas que concretaron las pequeñas y medianas empresas en este contexto, se generaron a través de internet. Y sobre ese total, cinco de cada 10 de esas ventas se canalizaron por medio de Mercado Libre. Todos estos datos mostraron la relevancia que cobró el comercio electrónico ya no sólo para la supervivencia sino también para mantener la salud económica y financiera de estas pymes y también de los emprendedores.

"El comercio electrónico fue el sostén de la actividad de estas pymes en este contexto. Nueve de cada 10 consideró que la venta fue clave para poder operar, mientras que siete de cada 10 ventas se realizan on line y la mitad de esas ventas se realizaron a través de Mercado Libre, siempre hablando de las nuevas pymes que encuestamos", explicó Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity.

Para la muestra, fueron encuestadas 2.100 pymes que operan con Mercado Libre y Mercado Pago. De ese total, 1.300 casos fueron para la muestra de Mercado Libre y 800 para Mercado Pago. Para que fuera representativa se tomaron a aquellas pyme que generan un mínimo de 50 órdenes de compra por mes.

Categorías en alza

El mayor tiempo en el hogar impulsó no sólo una mayor cantidad de ventas sino que determinadas categorías experimentaron un crecimiento no previsto ni para esta época del año y tampoco para el año en general.

Así, tecnología fue una categoría que descolló, al experimentar un avance de 118%. La razón de esta avance se debe, básicamente, a la obligación de trabajar de manera remota en todos aquellos casos en que era posible hacerlo. Sumado al hecho de que las clases también pasaron al modo virtual en un 100 por ciento.

Salud y equipamiento médico y consumo masivo y alimentos fueron las otras dos categorías que más crecieron, con 95 y 91% respectivamente, una prioridad que fue coincidente con el fenómeno de compras previas al establecimiento de la cuarentena y cuando ya se conocían las noticias sobre el avance del covid-19 en China y en Europa.

Para el 92% de las pyme que se sumaron al marketplace operar a través de internet les permitió llegar a una mayor cantida de clientes potenciales en este contexto de aislamiento. En ese sentido, el 60% de las pymes del interior valoró las herramientas que brinda Mercado Libre para subirse a la plataforma tras señalar que resultaron clave para poder trabajar aún con las dificultades que el aislamiento supuso en distintos niveles.

La categoría de alimentos fue una de las que más creció en cuarentena y se prevé que, luego de la pandemia, siga en alza

Por esa razón, desde Trendsity aseguraron que continuarán operando a través de internet pues el 80% aseguró que no podría seguir operando igual sin Mercado Libre en este contexto, situación que alcanza al 60% cuando se trata de Mercado pago.

El informe también abordó las cuestiones vinculadas con los pagos electrónicos, específicamente de la plataforma Mercado Pago.

"El pago de servicios creció más de 80% en este lapso. Tanto el qr como los link de pagos, como los pos vienen con niveles de crecimiento más grandes que nuca porque son tecnologías agnósticas, que les permiten a la gente en períodos de tiempo cortos ser parte de la reinvención. Y si eso se vincula con no estar en contacto con la persona del otro lado es posible ponerlo en manos de la persona", detalló Paula Arregui, vicepresidente de Mercado Pago.

El contexto desalentó el uso del efectivo y, por esa razón, 34.400 pymes incorporaron Mercado Pago a sus operaciones, tambén con resultados positivos. El 50% de los cobros que lograron estas empresas se canalizaron vía Mercado Pago, razón por la que el 66% de ese total consideró que "la gestión de cobro por otras vías que no fueron el efectivo resultaron clave para operar en el contexto" del coronavirus.