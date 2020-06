Se prolonga la suspensión del cobro de cargos para operar con cajeros: ¿hasta cuándo?

También sigue vigente la norma que establece que todas las entidades deben permitir montos de extracción por cajero automático como mínimo de 15.000 pesos

El Banco Central (BCRA) extendió hasta el 30 de septiembre la suspensión del cobro de cargos y comisiones para todas las operaciones en cajeros automáticos, tales como depósitos, extracciones y consultas.

La medida, que tenía vigencia inicialmente hasta el 30 de junio, fue adoptada por la autoridad monetaria en el marco de la pandemia de Covid-19 para facilitar la operatoria de los usuarios ante las restricciones de movimiento.

"Las entidades financieras no pueden cobrar cargos ni comisiones por cualquiera de las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados por ellas en el país, más allá del importe o de la cantidad de extracciones, sea el usuario cliente o no de la entidad", informó el BCRA en un comunicado.

También continúa vigente la norma que establece que todas las entidades deben permitir montos de extracción por cajero automático como mínimo de 15.000 pesos, acumulado diario. Esto incluye a las extracciones realizadas tanto por personas humanas como jurídicas, con independencia de si son clientes o no de la entidad.

Por otra parte, el BCRA también prolongó el periodo en el que las entidades no pueden cargar intereses punitorios sobre los montos no pagados de créditos concedidos.

De esta manera, los saldos impagos de créditos otorgados por entidades financieras, incluyendo los que se actualizan por UVA, cuyas cuotas vencen entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2020, no devengarán intereses punitorios.

Además, se ratifica que las cuotas impagas deberán incorporarse en los meses siguientes al final de vida del crédito, considerando el devengamiento de la tasa de interés compensatorio.

La medida fue adoptada por el BCRA para facilitar la operatoria de los usuarios

En la misma norma que prorroga el no cobro de punitorios sobre las cuotas no pagadas de créditos, se recuerda que los usuarios cuentan con el derecho de revertir los débitos directos y los débitos automáticos, dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito y la obligación de las entidades de devolver los fondos dentro de los tres días hábiles de la solicitud.

Más público en los cajeros automáticos

La afluencia de público a los cajeros aumentó en la primera semana de mayo al juntarse el pago de los sueldos de abril, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y las jubilaciones, un nivel de demanda superior al habitual que generó colas en algunos lugares y motivó quejas de los usuarios en redes sociales. En ese marco, la autoridad monetaria reiteró esta semana que todos los cajeros automáticos deben permitir el retiro mínimo en una sola vez, y recordó que los bancos pueden fijar un límite aun más alto, ya que el Central solo define el monto mínimo.

"Si un cliente tiene necesidad de extraer por encima del mínimo, lo puede hablar con su sucursal para que le suba el límite de retiro", señalaron desde el BCRA.

De hecho, varios bancos disponen de una modalidad en sus sitios de home banking que les permite a sus clientes ampliar la capacidad de extracción de billetes. Así las cosas, por ahora las entidades no evalúan modificar los topes establecidos en forma general.

"Los bancos ya duplicaron el límite de extracción diaria", explicaron desde una cámara de la actividad. Mientras que desde otro agente privado del sector señalaron que "es raro que alguien quiera extraer todo su sueldo en un día" y destacaron que el cliente "tiene otras opciones para hacer pagos, como tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias".

Los gremios expresaron preocupación por la mayor exposición de parte del público en cajeros

El Banco Provincia fijó el techo de retiro en $20.000; Galicia y Ciudad, $ 25.000; Nación, Patagonia, Francés, Hipotecario, Itaú, HSBC e ICBC, $30.000; y Santander, $35.000. Pero los usuarios se siguen topando con algunos problemas. Si la máquina tiene billetes de $100, una persona que necesita extraer $15.000 debe realizar hasta cinco operaciones para llevarse $3.000. "Si no podés obtener en una sola extracción el monto deseado, volvé a intentarlo en una nueva operación hasta que completes la suma que necesitás", recomendó esta semana el Banco Central.

Pero en algunos casos esa variante tampoco fue posible, ya que en algunas entidades el límite varía en función de la boca de expendio. Por caso, el tope del Provincia es $20.000 en sus propios cajeros, mientras que en las terminales de Red Link y Banelco es de $5.000 y $3000, respectivamente. En esos casos, los beneficiarios del IFE tuvieron que volver en más de una ocasión a la sucursal para extraer el bono de $10.000, incurriendo en mayores niveles de exposición. Un nuevo foco de tensión en momentos que el Gobierno busca incrementar la asistencia financiera a los sectores más vulnerables y las empresas.

Con ese objetivo, el BCRA lanzó en las últimas horas una nueva línea de créditos por $22.000 millones para las pyme que hasta ahora estaban excluidas. La idea es alcanzar a 200.000 empresas con tasas del 24% y los bancos se fondearán con la reducción de sus posiciones en Leliq y la liberación de encajes. Si no lo hacen, serán castigados con un nivel de desarme mayor de letras. Esa fue una de las medidas que presentó Pesce el jueves pasado a la cúpula de la UIA para calmar los pedidos de liquidez y acceso al crédito por parte de ese sector.