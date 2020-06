Deuda: Martín Guzmán reveló cuál es el escollo legal que está trabando un acuerdo con los acreedores

En un charla virtual con el Council of the Americas, el ministro pasó revista a los desafíos de la economía, el déficit fiscal y el derrotero de la deuda

El ministro de Economía, Martín Guzmán, prometió mantener bajo control el déficit fiscal que está incubando en forma acelerada el Gobierno y confirmó que las trabas en la reestructuración de la deuda tienen que ver con términos legales que los inversores no están dispuestos a aceptar en los nuevos bonos a emitirse.

Guzmán participó de un webinar organizado por el Americas Society/Council of the Americas y presentado por Susan Segal, donde pasó revista por los desafíos que tiene la economía argentina en medio de la pandemia del COVID19 y cómo está llevándose adelante la reestructuración de la deuda.

"El déficit crece y este año estamos en una situación muy difícil porque ahora estamos reestructurando la deuda. Pero habrá medidas para que esté bajo control a la vez que podamos ayudar a los que están mal por la pandemia del COVID19", dijo el ministro, en su exposición.

El ministro dijo que el grupo liderado por BlackRock es el más duro contra el país.

Pedidos incumplibles

A la vez, Guzmán señaló que antes de la pandemia el país tenía un sendero fiscal que marcaba que a partir del 2023 se estabilizarían las cuentas, y que a pesar de que los números de este año serán bastante distintos a los estimados previamente -por más déficit obviamente- mantiene la idea de alcanzar la consolidación fiscal.

Con respecto a la deuda, el ministro de Economía señaló que llegar a un acuerdo será importante para, precisamente, tener un umbral de deuda tolerable que sea consistente con un número fiscal acorde a lo que puede ostentar la Argentina. "Hacer esto bien significa que tiene que tener el apoyo de la sociedad y la comunidad internacional. El COVID afecta la logística del canje porque no está el cara a cara, todo es más difícil al momento de negociar", señaló.

Por otro lado, Guzmán dijo que el grupo Ad Hoc donde está BlackRock es el más duro y afirmó que "ellos no hacen su parte". "Esperemos que tengamos un buen acuerdo. Pero parte de la falta de acuerdos tiene que ver con los términos legales. Los acreedores quieren que haya otro tratamiento y eso pondría en vano el progreso de últimos años. Eso no lo podemos hacer", afirmó en la charla con el Council of the Americas.

Lo que se discute es el aspecto legal de la transacción. Algo no menor dado que el país quiere cambiarle -obviamente para peor- las condiciones a los bonistas. La Argentina propone mantenerle las condiciones -indenture- del 2005 a tenedores de los bonos Discount y Par, pero ahora el comité más grande que lidera BlackRock exige que todos los bonos nuevos se emitan con Indenture 2005, eliminando el del 2016.

Guzmán dijo que un nuevo acuerdo con el FMI llevará mucho tiempo.

Ni días, ni semanas

Así, quieren que las cláusulas de acción colectiva -o sea el mecanismo que tiene el Gobierno para arrastrar a bonistas que no quieren aceptar pasado cierto mínimo de adhesión- sean las más beneficiosas para los acreedores, algo sobre lo que Guzmán acaba de confirmar que no cederá. Además, el ministro se guardó bajo la manga la posibilidad de reasignar títulos para llegar a mayorías de series de bonos y así forzar la aceptación, cosas que los acreedores están pidiendo que se eliminen.

De ahí el mayor problema y el parte de la negociación. Como el Gobierno de Alberto Fernández quiso incluir la reasignación en las condiciones de los bonos que se cambiaron en 2016 -cuando el gobierno de Mauricio Macri colocó deuda para pagarle a los holdouts-, ahora los bonistas piden ir directamente a los términos legales ultra duros del canje del 2005.

Seguramente esto será parte de la negociación hacia adelante, o sea mantener las condiciones estandard que sumó la Argentina en 2016 sin hacer uso de la reasignación, un truco que suispo hacer pasar Guzmán y que generó tensión en los bonistas.

"Esperemos seguir manteniendo contactos con los acreedores. Y esperemos llegar a un acuerdo. Es nuestra intención luego de la negociación con los bonistas ingresar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional por un nuevo programa. Un nuevo acuerdo con el Fondo va a llevar tiempo, no días ni semanas. Esperamos un proceso similar al que tenemos con los acreedores privados", avisó Guzmán.

Finalmente, en medio de las preguntas de los socios del Council of the Americas que se sumaron a la charla -alrededor de 400 personas estaban online escuchando al ministro de Economía-, le preguntaron por un tema urticante para el Gobierno como la idea de expropiar Vicentin.

Guzmán señaló que como dijo el Presidente, "estamos abiertos a cualquier solución que satisfaga el rescate". Al momento de explicar qué pasó con Vicentin, el ministro dijo que "lo que pasó fue una compañía que se endeudó de más y un contexto de doble crisis por la pandemia. Además el mercado no puedo ayudarla. Fue un problema de falla del mercado. Pero, estamos abiertos a alternativas", remarcó.