Se impone el aguinaldo partido en cuotas: un sindicato ya lo aceptó y es el modelo que siguen más empresas

Para los empresarios, se transformó en el gremio modelo, luego de que Cavalieri rechazara particionar el aguinaldo de los empleados de comercio

El sindicato de entidades civiles y deportivas (Utedyc), que incluye a los clubes de futbol, aceptó en el acuerdo por suspensiones que el medio aguinaldo de junio se pagará en cuotas, y se constituyó así para los empresarios en el gremio modelo para este tipo de pactos.

Después, vinieron las negociaciones entre la Cámara Argentina de Comercio y el sindicato que dirige Armando Cavalieri, que fracasaron, y así los empleados mercantiles cobrarán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) en una sola cuota, siempre que las empresas puedan pagarlo.

Los expertos advierten que muchos negocios que no venden hace más de tres meses no tendrán los fondos para afrontar el pago del SAC y no lo abonarán igual, por lo menos en su totalidad.

"Al margen de la discusión técnica sobre si se puede o no partir el pago del aguinaldo, hoy hay que mirar la realidad de las empresas. Estamos atravesando una de las peores crisis de nuestra historia. Muchas compañías no pueden pagar los sueldos del mes, menos van a poder pagar este treceavo sueldo", enfatizó Ezequiel Passarelli, de SCI Consultora Integral Tributaria.

Otros especialistas consultados indicaron que es poco probable que el Ministerio de Trabajo, en este contexto económico salga a verificar infracciones en el pago del aguinaldo, y aunque el propio trabajador siempre puede recurrir a la Justicia para hacer valer su derecho, es difícil que tenga éxito ante un empleador que ya es posible que sea insolvente.

En este marco, los trabajadores de las entidades decidieron dar un alivio a los siempre complicados económicamente clubes de futbol y pactar el aguinaldo en dos cuotas, en el marco del pacto UIA-CGT para las suspensiones con el pago de una suma no remunerativa.

Y el Ministerio de Trabajo homologó las nuevas cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo 736/2016, de Utedyc, con aplicación para los meses de mayo y junio de 2020, precisó la laboralista Silvana Iudkovsky.

El CCT establece la obligación de abonar una "asignación no remunerativa" que no podrá ser inferior al 75% del salario neto que se hubiese devengado de prestar servicios normalmente conforme escalas salariales vigentes.

Para el cálculo de esa suma no remunerativa se excluyen del concepto salario neto los montos variables por comisiones, horas extras, feriados, viáticos, comida y/o beneficios de almuerzo, durante el período de suspensión, precisó Iudkovsky.

El convenio habilita la posibilidad de que las entidades dispongan suspensiones en forma simultánea, alternada, rotativa, total o parcial.

En todos los casos, el tiempo efectivamente trabajado deberá liquidarse y abonarse al 100% de las remuneraciones que hubiere correspondido percibir por los días y/u horas efectivamente trabajadas, y la "asignación no remunerativa" exclusivamente por los días de suspensión efectiva, indicó Iudkovsky.

Respecto al tratamiento del SAC, el CCT de Utedyc autoriza a las entidades empleadoras, cuyas actividades se encuentren suspendidas o afectadas por la cuarentena y que enfrenten dificultades económicas, a fraccionar el pago de la primera cuota, advirtió Iudkovsky.

Ese fraccionamiento se hará en dos partes iguales, la primera con vencimiento mañana 30 de junio y la segunda con vencimiento el 31 de julio próximo.

El Estado fue pionero en el pago fraccionado del medio aguinaldo de junio, ya que los empleados públicos cobrarán la primera cuota del SAC en cinco cuotas, incluyendo a los trabajadores del Banco Central.

El decreto que estableció el pago en cuota del medio aguinaldo invitó al Congreso, a la Justicia y al Ministerio Fiscal a dictar normas similares para el SAC de sus empleados.

Hasta ahora el que respondió a ese convite fue el convite, el que con la firma de Cristina Kirchner, por el Senado, y de Sergio Masa, por la Cámara de Diputados, determinó que los empleados legislativos percibirán el medio aguinaldo de junio en tres cuotas.

En junio, los empleados del Palacio de los Dos Congresos cobrarán en concepto de SAC hasta la suma de $40.000, y la suma excedente de este monto, en 2 cuotas iguales junto con las remuneraciones correspondientes a los meses de julio y agosto de 2020.

El propio Ministerio de Trabajo esperó que, si el Estado Nacional y el Congreso pagaban el aguinaldo en cuotas, esto iba a marcar la pauta para los privados, habilitando a que los sindicatos y cámaras lleguen a acuerdos en ese sentido, pero hasta ahora los gremios están sentados sobre derechos adquiridos que sólo un porcentaje de los trabajadores podrán gozar, mientras otros perderán sus empleos.

Las empresas también apostaron, alargaron el análisis sobre la posibilidad descontinuar su propia existencia, a que el Programa ATP de junio incluyera el medio aguinaldo, pero esto tampoco sucedió.

El decreto del pago de aguinaldos estatales en cuotas se fundamentó en la Ley de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, así como en el marco del decreto por la pandemia y los que establecieron la cuarentena.

Luego afirmó que, "las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio han tenido un alto impacto en el normal funcionamiento de la economía y la sociedad".

"La sociedad en su conjunto está realizando un gran esfuerzo para mitigar los impactos sobre las cuentas públicas", aseguró, y esto es lo que esperaban las empresas que les trajera también a ellas un respiro.