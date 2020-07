Antonio Laje: "Tal vez, Hebe pretendía que Alberto sentara a Schoklender y seguir viviendo del Estado"

La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hebe de Bonafini, sigue recibiendo críticas por la carta al presidente Alberto Fernández

La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hebe de Bonafini, sigue recibiendo críticas por la carta al presidente Alberto Fernández en la que criticó sus reuniones con grandes empresarios.

El mandatario intentó bajarle el tono a la disputa y, aunque reconoció que las críticas fueron hechas "desde el afecto recíproco", aseguró que a su mesa se sienta "gente de empresas grandes, medianas y pequeñas, trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales, estudiantes, jóvenes y científicos". "

Todos y todas, porque esa es mi responsabilidad", agregó. "Mi compromiso fue y es el de siempre: con los que menos tienen", continuó Fernández tras enumerar todas las medidas económicas destinadas a los sectores más vulnerables y aseguró que siente dolor por ese país "plagado de injusticias y desigualdades" que "recibió" en diciembre del año pasado.

Antonio Laje sin filtro: qué dijo

Quien no se tomó a bien la carta de la referente de Derechos Humanos fue el conductor de América, Antonio Laje, quien apuntó en duros términos contra Hebe: "Tal vez, Hebe de Bonafini pretendía que el presidente sentara a su mesa a su socio Sergio Schoklender, que nos estafaron a todos lo argentinos a través del programa Sueños Compartidos. Bonafini sigue sin dar explicaciones sobre eso y le deriva todas las culpas a Shoklender. O tal vez pretende seguir viviendo del Estado como lo hace desde hace muchísimos años con su fundación y con todos los aportes que le hacemos con nuestro impuestos".

Antonio Laje sin filtro: qué dijo sobre Hebe de Bonafini

Puntualmente, sobre la respuesta que le dio el presidente a Hebe, el conductor esgrimió: "La respuesta de Alberto Fernádez fue impecable, como corresponde".

Laje luego siguió fustigando a la titular de Madres: "Francamente, no podés cuestionar a un presidente por tratar de juntar a los sectores productivos de la Argentina en una situación dificilísima. Que yo sepa, Hebe de Bonafini no produce nada. Al contrario, genera gastos. Y que yo sepa, Shoklender no produce nada tampoco, nada más que estafas".

Te puede interesar Si cobrás el Bono ANSES IFE de $10.000 no vas a poder comprar dólares: estas son todas las trabas

"Fernández tiene la responsabilidad de guiar a la Argentina en una situación realmente gravísima y lo que no podés hacer es dividir. Tenés que juntar y volver a unir a una sociedad que está recontra partida, entre otras cosas por personajes nefastos como Hebe de Bonafini. De vuelta: primero, explíquennos qué hicieron con todo el dinero que le dieron a Shoklender, que era su socio, señora de Bonafini. Entonces, salir a plantearle al presidente que no se siente con el sector productivo de la Argentina, que va a ser el único que va a sacar adelante a la Argentina, e insistir con la división es realmente nefasto".

"Está claro que usted, señora de Bonafini, no la va a sacar adelante ni su socio Shoklender y su estilo de hacer negocios o empresas. Hebe de Bonafini es una mujer muy agresiva que destila odio. Es todo lo que no necesita la Argentina en este momento", completó.

La carta de Hebe

La Asociación de Madres de Plaza de Mayo que preside Hebe de Bonafini dio a conocer este martes 14 de julio una carta abierta al presidente Alberto Fernández, en la que cuestiona el encuentro que el primer mandatario mantuvo con dirigentes de la oposición.

Aunque sin mencionarlos explícitamente, la carta se refiere a la reunión que el jefe de Estado encabezó con los senadores y diputados de Juntos por el Cambio, por la cual se manifestaron "agraviadas".

En la misiva, publicada en su página web y difundida a través de sus redes sociales, las Madres sostienen: "Después de mucho discutirlo nos dirigimos a Ud. con mucho dolor porque nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón, al ver que Ud. sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país.Y lo más grave de todo: a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una Patria liberada".

La carta está firmada por Hebe de Bonafini y al final de la misma agrega: "Soñamos con ver en esa mesa alguna vez sentados a los compañeros trabajadores y trabajadoras que tienen callos en las manos y en los pies, y la espalda doblada de trabajar".

Bonafini dijo estar "ofendida y dolida" con Fernández, un día después de que el mandatario cediera al pedido de Juntos por el Cambio y tuviera una reunión privada con sus legisladores sin los representantes de la izquierda. "¿Pero quién gobierna, Fernández, quién gobierna? Si no quieren venir, que no vengan. Que venga la izquierda nada más", cuestionó.

Acto seguido, la titular de Madres pidió que "el Gobierno se ponga más firme" y explicó: "Lo de (la expropiación de) Vicentin, iban a hacer esto y lo otro, y después se arrepintieron y quedó en la nada. También les íbamos a sacar un tanto por ciento a los más ricos y ya quedó en la nada. Me parece que nos vamos a pique así". En declaraciones a radio Del Plata, la dirigente criticó la relación del mandatario con los empresarios.

"Las Madres estamos muy dolidas con el Presidente, muy dolidas con lo que hizo, porque no puede sentar a la mesa a todos los empresarios que sentó, como si fueran amigos, a los tipos que saquearon el país. ¿Cómo les podemos pagar el sueldo a esos tipos para que le paguen a los trabajadores?", se preguntó en referencia a la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que lanzó el Gobierno durante la cuarentena.

Alberto Fernández invitó a empresarios criticados por el cristinismo al acto del 9 de julio

Diálogo con la oposición

Tras una polémica por el rechazo opositor, Alberto Fernández aceptó dialogar con los legisladores de Juntos por el Cambio por separado y sin los otros bloques.

Durante el encuentro virtual, la oposición pidió reconstruir la confianza y el presidente les pidió retomar el diálogo. Luego les reprochó que "no todo vale en política" y aseguró que "no sería honesto si no les digo lo mucho que me dolió eso" sobre las acusaciones de Cambiemos ante el asesinato de Fabián Gutiérrez.

El pasado 29 de junio, Bonafini, llamó a "apagar" la televisión entre las 12 y las 20 durante el feriado patrio por el 9 de julio para "apoyar" al presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia, y para "limpiar nuestras cabezas" de "tanta basura" que muestran los medios de comunicación.

Te puede interesar ¿Se vienen subas en las boletas de luz? Este es el plan que le presentó Edenor al Gobierno

¿Con aval de Cristina?

Esta carta es leída por muchos analistas como un mensaje "entre las sombras" de Cristina Kirchner, siempre encuentra la forma de hacer saber sus opiniones y darle señales a sus seguidores y adversarios, sobre todo cuando se trata de manifestar su desacuerdo con los aliados. A veces lo hace de manera explícita, otra mediante sugestivos silencios o ausencias, y a veces ponderando opiniones ajenas.

En los últimos días prefirió acentuar el bajo perfil y no realizar declaraciones, pero sus actitudes dejan entrever con claridad que está en desacuerdo con el estilo "componedor" que quiere adoptar Alberto Fernández.

Ya había sido elocuente su "faltazo" al acto patrio del 9 de Julio, cuando el Presidente apareció acompañado por los principales popes de las agremiaciones empresarias y sindicales. Allí, en un intento por comunicar amplitud y tolerancia, les dio un protagonismo inusitado a directivos que han sido muy críticos del gobierno, como por ejemplo Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural, que ese mismo día estaba manifestando en el "banderazo" y denunciando un intento de avance sobre la propiedad privada.

Por otra parte, Alberto confió ese día a los empresarios sus ideas para la reactivación de la economía y además tomó nota de las propuestas que le arrimaron algunos de los dirigentes -como el del blanqueo impositivo destinado a financiar un plan de vivienda-. Tanto que en los últimos días los propios empresarios hicieron de voceros sobre el plan que está a estudio en los despachos de los funcionarios.

Cristina no estuvo en ese acto, ni tampoco elogió el discurso del Presidente en contra de los "odiadores seriales" ni emitió opinión sobre las bondades del plan económico que empieza a esbozarse. Pero su señal más clara al respecto se vio cuando elogió públicamente en su cuenta de Twitter un artículo de análisis político de Alfredo Zaiat, economista y periodista del diario Página 12 que cuestionaba la "buena onda" de Alberto Fernández.