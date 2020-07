Deuda: Fernández insiste con el "relato" oficial pero Wall Street imagina otro desenlace

Ante el establishment del Council of the Americas, el Presidente reiteró que no habrá mejoras. Cristina y el jefe de Gabinete apoyaron. Dudas en los bancos

Por Leandro Gabin • 06.57hs • Economía 22.07.2020