Cavallo: "No creo que el Gobierno tire hasta las elecciones sin riesgo de descontrol inflacionario"

Cavallo: "No creo que el Gobierno tire hasta las elecciones sin riesgo de descontrol inflacionario"

"Me preocupa la falta de cohesión y coherencia y el abuso de los enfrentamiento internos que está teniendo este Gobierno", dijo el exministro de Economía

La coalición de gobierno del Frente de Todos viene evidenciando desde su comienzo diferencias entre los grupos que la integran. Esas diferencias se hicieron más evidentes en el último tiempo con cuestiones como Vicentin, las reuniones de Alberto Fernández con sectores privados.

En ese marco, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo advirtió sobre las consecuencias económicas de un "vacío de poder" por las internas gubernamentales, durante una charla por videoconfencia que mantuvo con otros economistas.

Problema grave

"El problema inflacionario va a ser grave y pronto. No creo que el Gobierno vaya a poder tirar hasta las elecciones del año que viene sin enfrentar un riesgo de descontrol inflacionario significativo", advirtió Cavallo.

Y continuó en su razonamiento: "El descontrol del tipo hiperinflacionario y la fuga de la gente del dinero se produce cuando hay una situación de vacío político. Y si habrá o no vacío político de acá a 2021 no lo puedo predecir, pero me preocupa la falta de cohesión y coherencia y el abuso de los enfrentamiento internos que está teniendo este Gobierno, con lo cual podría llegar un vacío político antes de las elecciones del año próximo".

Cavallo: "Me preocupa la falta de cohesión y el abuso de los enfrentamiento internos que está teniendo este Gobierno"

Otros economistas

Las declaraciones de Cavallo fueron durante su participación en un debate sobre riegos económicos de la pospandemia organizado por la Fundación Libertad y del que también participaron Ricardo López Murphy, José Luis Machinea y Roque Fernández.

Te puede interesar Polémica: supermercados desmienten acuerdo con gremio para dar bono solidario de $5.000

En consonancia con Cavallo, López Murphy alertó sobre un "desequilibrio" producido por la deuda que hay colocada por el Banco Central y la demanda de acumulación de intereses que "hace que a la salida de la pandemia o hay un programa de estabilización, que soy escéptico, o vamos a un proceso de aceleración de la velocidad de la inflación que se por este problema de haber emitido tanto", destacó.

Distintos exministros de Economía se mostraron preocupados por las medidas que se tomarán a la salida de la pandemia

"Tenemos un deficit primario que debe ser de 7 puntos del PBI, a menos dos puntos estamos con un déficit equivalente al Rodrigazo. O se produce una corrección muy grande de esos desequilibrios, que lleva a opciones dramáticas o la dinámica de ese desequilibrio adquiere vida propia", enfatizó.

Por su parte, Machinea habló de que hay una "economía de guerra", pero subrayó que "cuando termina el conflicto, la situación tiende a complicarse. Y el problema es como uno corrige los excesos del período de guerra. El interrogante es que piensa hacer el Gobierno".

En tanto, Roque Fernández analizó que empieza a funcionar "economía política" por "las decisiones económicas que se toman teniendo en cuenta la situación política. Y el 2021 es un año electoral donde la Argentina va a tener muchas complicaciones".