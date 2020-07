Cavallo, sin tapaboca: pesimismo post deuda, desilusión con Alberto, dólar desdoblado y crisis hasta con soja a u$s600

Todavía hoy, casi 30 años después de haberse convertido en el ministro de Economía más polémico y con mayor poder desde la vuelta de la democracia, Domingo Felipe Cavallo sigue siendo una voz que muchos quieren escuchar. Las casi 600 personas que se conectaron a la reunión virtual organizada por la Fundación Mediterránea con motivo de su 43er aniversario, así lo confirman.

A los 73 años, el autor de la convertibilidad no se privó de nada: durante más de dos horas habló de la actualidad argentina, se declaró "totalmente desilusionado" de Alberto Fernández —a quien criticó por varias de las medidas que tomó—, sostuvo que esta crisis no se parece en nada a la del 2001, y, de estancamiento, recesión, inflación en aumento, pérdida masiva de empleos y, por ende,que podría incluir a más del 50% de la población.

"Es absurdamente ilusorio que Alberto Fernández crea que se podrá salir de esta tragedia como se salió en el 2003", dijo Cavallo ante el nutrido auditorio virtual que mientras lo escuchaba escribía algunas consultas y comentarios. Y justificó su afirmación al asegurar que "esta crisis no se parece en nada a la del 2001, son situaciones completamente diferentes. De hecho, se parece mucho más a la crisis del ’88 que precedió a la hiper del ’89-’90".

Y expuso algunas de las diferencias. "En el 2001 teníamos recesión con deflación. La crisis actual fue precedida por 8 años de estanflación e incluso de recesión con inflación", dijo. Y agregó: "Además, en el 2001 había una gran cantidad de ahorros acumulados en la economía argentina dentro del sistema bancario, que sumados al sistema de pensiones y jubilaciones. Hoy, no hay más sistema de pensiones y los ahorros apenas suman 30.000 millones, porque los argentinos tienen sus ahorros afuera, en el colchón o en cajas de seguridad".

Tal vez por eso, Cavallo aseguró que la salida de la crisis no podría ser nunca parecida a la del 2003. Y aprovechó, una vez más, para criticar al presidente Alberto Fernández, por haber recibido en la Quinta de Olivos al ex presidente Eduardo Duhalde y al diputado y representante del sector industrial José Ignacio de Mendiguren.

"Alberto Fernández está buscando el asesoramiento de Duhalde y De Mendiguren, y eso como argentino me preocupa, porque las ideas de ellos son las que antes de 1989 y 1990 llevaron al país a una situación límite y son las que generaron todos los problemas posteriores", aseguró Cavallo.

Según el ex ministro de Economía de Menem y De la Rúa, "no hay manera de salir de esta crisis como de la del 2003, salvo que Alberto Fernández imaginepor tonelada, aún aunque eso ocurriera, resultaría imposible, porque no están los ahorros de los argentinos a los que echó mano Duhalde".