¿Cuál será el precio del dólar para fin de año?: este es el valor que prevé el economista Orlando Ferreres

Ferreres opinó que Alberto Fernández tiene un plan económico que es opuesto a la empresa privada y para el que el Estado es todo

El economista Orlando Ferreres indicó que el promedio ponderado de los distintos dólares está a una paridad de equilibrio y que a fin de año el tipo de cambio oficial va a estar a $95 por dólar. Opinó que el dólar blue sube mucho porque la gente se quiere cubrir de una eventual inflación grande.

Ferreres opinó que el riesgo de Rodrigazo es bajo porque en aquel entonces estaba todo congelando y hoy el Gobierno está devaluando a un ritmo de 3% o 4% por mes.

Alertó sobre el peligro de la inflación por el gran aumento de la cantidad de dinero en la plaza y del déficit primario que se incrementó 12 veces respecto al año pasado, aunque consideró que no es probable una hiper.

El siguiente es un resumen del diálogo con iProfesional:

-¿Qué va a pasar con el dólar de acá a fin de año?

-Ahora hay muchos tipos de dólar. El dólar soja está a $47, el oficial minorista a $75 y el mayorista a $71, el dólar tarjeta a $96, el contado con liquidación a $117, el MEP a $115 y el blue a $133. No se puede hacer un promedio simple porque hay una gran distorsión, pero ponderando por la cantidad que se usa de cada uno da una paridad de equilibrio más o menos, o sea a lo que es de esperar que esté el tipo de cambio real hoy. También distorsiona lo que pasa el que haya un mercado negro en el que la gente compra dólares a un precio mayor porque espera una inflación grande.

-¿Puede estimar un precio para esa fecha?

-El dólar oficial puede estar a fin de año a $95; o sea que a grandes rasgos va a seguir a la inflación.

"El dólar oficial puede estar a fin de año a $95", según Ferreres

-¿Puede haber un Rodrigazo?

-El riesgo de un Rodrigazo es bajo porque no se dan las condiciones. Hoy el Gobierno deja subir el tipo de cambio 0,2% o 0,3% diario, lo que en el mes da un 3% o 4% de devaluación. En aquel momento estaba todo congelado y había cero inflación, vino Celestino Rodrigo que dejó libre los precios y explotó todo. Además, nadie está forzando los precios, no están subiendo mucho. Lo que sí está aumentando mucho es la cantidad de pesos porque subió el gasto sin que haya un incremento de la recaudación. El Tesoro se financia con adelantos transitorios y adelantos de ganancias del Banco Central fundamentalmente.

Te puede interesar Baja histórica del precio de construcción: por qué comprar inmueble desde pozo es la inversión estrella

-¿Hay que esperar una espiral inflacionaria?

-Todo puede ser. Pero no están dadas las condiciones para una hiper. De todos modos, la expansión de la cantidad de dinero va a tener importancia grande en los precios en los próximos meses. Cuando empiece a funcionar la economía, va a haber problemas. El déficit primario, es decir los ingresos totales del sector público menos los egresos salvo los intereses de deuda, es en este momento 6 puntos del PBI y el año pasado fue de 0,5% del producto. O sea que aumentó 12 veces. Es un peligro si el BCRA no hace nada al respecto. Pero tiene mecanismos para corregirlo como aumentar los efectivos mínimos de los bancos y también puede aumentar la tasa de las Leliq que ahora está en 38%. No quiere bajarla porque calcula que en eso va a estar la inflación, aunque va a estar en un nivel un poco más alto.

-¿Cree que el Gobierno tiene un plan pospandemia?

-Algún plan tiene aunque el presidente Alberto Fernández diga que no cree en los planes económicos. Tal vez no sea un plan desarrollado pero sí algunas ideas de para dónde ir. Aunque lo las digan para no anticipar críticas. Y no sólo un plan económico, también político y social, dado que el año que viene hay elecciones. Ya habla con gobernadores y prepara eso. Está actuando en función de un plan aunque diga lo contrario.

-¿Cuál cree que son esas ideas?

-Básicamente las ideas opuestas a las del ex presidente Mauricio Macri. Este creía en la empresa privada, y para Alberto Fernández todo es el Estado. Hasta podría quedarse con Edesur. Yo no creo que lo haga, pero se habla de eso. En vez de hablar de privatizaciones, como en Brasil, acá se habla de estatizaciones, como si al Estado le sobrara plata para comprar empresas.

Te puede interesar El salto del dólar blue anticipa otra fiebre por los autos baratos: precios de los 0Km ahora arrancan en u$s5.500

-¿Qué va a pasar con la deuda? Las dos partes quieren establecer un leading case…

-Se van aproximando y es probable que lleguen a un acuerdo en un valor de 54 o 55 por cada de 100 de valor original a una tasa de salida de 10%. Hoy Argentina ofrece 53 y los acreedores piden 56, la diferencia es muy chica, por lo que creo que se a llegar a un acuerdo. Las posiciones se aproximan bastante.

El economista Orlando Ferreres opinó sobre el precio del dólar para fin de año

-¿Cuál es el escenario post canje?

-Más tranquilizador porque al no caer en default, los bancos y las empresas privadas va a poder continuar con sus colocaciones en el exterior. La gente también se va a sentir mejor porque va a frenarse la suba de tasas de interés.. En el escenario contrario, habría más dificultades, porque se ingresaría en una zona de alta turbulencia y en el marco de la pandemia.

-¿Cree que el Presidente se deja marcar la cancha por Cristina Kirchner en materia económica?

-Este es un gobierno de coalición que tiene dos partes. Cristina Kirchner eligió a Alberto Fernández para ser el Presidente y ella a cambio quería injerencia en temas de la Justicia y de los juicios por corrupción. Allí marca la cancha. En otros sectores, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía se llevan bien. Hay ministros a favor de uno y otro. Pero lo que pasa es que Alberto Fernández se va de boca con algunas decisiones y tiene que retroceder, y entonces parece que esto se puede atribuir a Cristina Kirchner, cuando no es así.