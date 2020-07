Alerta: cuándo podría haber un "colapso dramático" del sistema energético por Edesur

El defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, lanzó un duro pronóstico y aclaró que no piden la expropiación de la compañía

Tras reclamar que le revoquen la concesión a Edesur, el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, lanzó un duro pronóstico sobre la situación energética. "Si esto sigue así, en noviembre o diciembre vamos a tener un colapso dramático", afirmó.

En las últimas semanas, Edesur quedó en el ojo de la tormenta por los constantes cortes de suministro en distintos puntos del Conurbano y el consecuente scrum de diversos intendentes bonaerenses, quienes difundieron duras críticas contra la empresa.

"Nosotros hablamos de incumplimiento de contrato, no estamos pidiendo la expropiación", explicó Lorenzino durante una entrevista radial, mientras que explicó "empezamos hace 4 años en la Defensoría y el servicio de Edesur era muy malo, había muchas quejas".

"Siempre el compromiso fue hacer obras, obviamente eso no sucedió, en el medio vinieron los aumentos tarifarios de 3.500% que pagamos todos los bonaerenses", amplió.

Con respecto a la situación actual, el defensor sostuvo que "arranco el 2020 y la pandemia, y el aumento de los reclamos fue exponencial, a nosotros y a los intendentes".

En los últimos tiempos, hubo reiterados cortes en varios municipios del sur del conurbano

Analizan el futuro de la concesión

"El ENRE tiene elementos suficientes para tomar la mejor decisión, no me imagino 67 años más con esta concesión, una empresa que no hace las obras, no da respuesta y que no tiene voluntad de resolver los problemas", concluyó.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ya comenzó a analizar el futuro de Edesur, tras haber recibido el informe de los intendentes peronistas bonaerenses reclamando la caducidad de la concesión.

El informe fue elaborado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y entregado al interventor del organismo, Federico Basualdo, durante este mediodía.

El documento, de casi 30 páginas, lleva la firma de Guido Lorenzino, titular de la Defensoría bonaerense y concluye con el pedido concreto de "rescisión de la concesión de prestación de distribución del servicio público de electricidad a la empresa Edesur, con el acompañamiento de los informes, notas y relevamientos realizados por distintos municipios dentro del área de concesión de la firma, requiriendo asimismo solicite a los municipios señalados la información detallada y que oportunamente, se de acogida favorable a la pretensión impetrada".

El Defensor del Pueblo bonaerense pidió el fin de la concesión del servicio por diversos incumplimientos

Sin estatización

El pedido no avanza sobre una posible estatización del servicio que actualmente brinda Edesur a 12 partidos bonaerenses y a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se detiene en la rescisión del contrato por el cual la distribuidora todavía tiene hasta el 2087 como operadora de ese servicio público.

"En función de los reclamos recibidos por la Defensoría del Pueblo de la Provincia por usuarios de diferentes municipios, las multas aplicadas a Edesur y las obras que esta empresa no llevó a cabo, se considera que la empresa no se encuentra en condiciones de prestar el servicio del cual es concesionaria, se solicita a la autoridad concedente y de contralor la rescisión de la concesión", demanda el documento.

A modo de justificación del pedido, se hace referencia a "fallas en el suministro eléctrico y en los planes de obras a los que se comprometiera y no llevara adelante", por lo cual la empresa no cumple con la adecuada prestación del servicio público a su cargo, en condiciones de regularidad, calidad técnica adecuada y continuidad, aumentando la cantidad de quejar recibidas en más de un 70% entre marzo y la actualidad.

La Defensoría también estima agotadas las 0instancias de diálogo con Edesur para normalizar el servicio ya que se intentaron mediaciones con los municipios, se promovieron acciones judiciales, reuniones en la sede de la Defensoría del Pueblo que no llegaron a buen puerto.

A esto le piden sumar las multas que le aplico el propio ENRE en el 2018 y el 2019, y un cúmulo de reclamos crecientes en mayo, junio y julio, "que dan cuenta de las deficiencias en la prestación del servicio, de los contratiempos y malestares que causa la mala prestación en los usuarios y consumidores del mismo".

En el informe también se cuestiona la calidad de "legalmente monopólico" del servicio y se advierte que esta situación "convirtió a los usuarios en clientes cautivos de las empresas prestadoras, dejando a los mismos sin libertad de decisión y elección, con la única opción de aceptar el servicio que le es impuesto o quedarse sin él".

Según el planteo de Lorenzino, la génesis de dichos reclamos radica en la falta de inversiones por parte de la concesionaria, que no se verifican a la fecha y por lo que le pide al ENRE que certifique ese hecho y le pida precisiones a cada uno de los municipios que integran el área de concesión.