El día que Alberto Fernández dijo que no iba a cambiar la Justicia: "No lo voy a hacer, grábelo"

Una entrevista durante la campaña electoral de 2019 da testimonio del giro en la posición del Presidente con respecto a los cambios en la Justicia

Una entrevista de Alberto Fernández con un periodista cordobés durante la campaña electoral de 2019 da testimonio del giro en la posición del Presidente con respecto a los cambios en la Justicia.

"En la actualidad están hablando de que hay que cambiar la Justicia", le dijo durante una entrevista radial el periodista Mario Pereyra al entonces candidato presidencial, Alberto Fernández, el año pasado, antes de las elecciones.

"Yo no dije eso", le contestó Fernández. "La gente de su partido", le aclaró el periodista. "¿Las cosas que dice Carrió se las carga a Macri? Seamos ecuánimes. Sé que es opositor mío, pero sea ecuánime", le retrucó el exjefe de Gabinete.

El periodista volvió a preguntar: "¿Por qué no salió a decir que no tenemos que cambiar la Justicia?". Fernández volvió a negar: "Usted escucha selectivamente. Yo nunca dije eso, dije quinientas veces que lo que dijeron Mempo Giardinelli y Zaffaroni no es mi opinión".

"¿Usted dice que eso no va a pasar?", le inquirió Pereyra.

"No lo voy a hacer eso", le contestó el candidato.

"Lo quiero grabar", siguió el periodista.

"Grábelos, lo va guardar de recuerdo, porque no me va a poder retrucar nada, como no me pudo retrucar nada hasta ahora", respondió Fernández. Y remató con más críticas por las preguntas: "Si bajara la animosidad y recuperara la ecuanimidad... yo no miento, el que miente, es Macri. Yo soy el hijo de un juez".

Reforma judicial: la propuesta del Ejecutivo

El presidente Alberto Fernández presentó en Casa Rosada su propuesta de reforma judicial para que los magistrados no actúen "en función del clima político", en medio de críticas a la gestión del ex mandatario Mauricio Macri en la materia y a sectores de Comodoro Py.

El proyecto consiste, por un lado, en la fusión de los fueros Federal y Penal y Económico, y por otro en la creación de un Consejo Consultivo compuesto por once "juristas de reconocimiento indiscutido", que tendrá la "tarea de repensar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público".

"Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados, que tienen la capacidad de decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y por lo tanto mediática", afirmó el mandatario nacional.

El proyecto que enviará al Senado se denomina "ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, y creación del Consejo Consultivo".

Punto por punto, la reforma

- Se crea la Justicia Federal Penal con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.

- Cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una ‪de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.

- Se propicia que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes. Por ese motivo ha previsto un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados en el que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación que deberá dar los Acuerdos correspondientes para quienes resulten subrogantes.

- Se propone la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema que se ha diseñado y le otorguen el mejor funcionamiento.

Se presentó la propuesta en medio de críticas a sectores de Comodoro Py

- Se transfiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente desde 1994.

- También se busca la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo.

- Se propicia el fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país.

- Se crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. A tal fin, se ha recurrido a juristas de reconocimiento técnico indiscutido.

- Este Consejo deberá elevar a consideración del Presidente, propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia.

- De sus recomendaciones saldrán los proyectos de ley que el Congreso de la Nación deberá debatir.

El proyecto será enviado al Senado

Detalles del Presidente de la propuesta legislativa

Con esto, el Presidente detalló los objetivos de su propuesta legislativa que contempla, entre otras cuestiones, cambios en los juzgados federales y fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.

En el Salón Blanco de la Casa Rosada, Fernández apuntó al gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que en esos cuatro años "el cuestionamiento a jueces que se mostraron independientes se volvió cotidiano".

"La arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las normas", subrayó el jefe de Estado, al tiempo que aseguró que "se abrieron camino doctrinas" sobre las prisiones preventivas que conformaron un "sistema de penas anticipadas", por los que "el principio de inocencia y de defensa fueron vulnerados".

A la vez, dijo que el proyecto busca dejar atrás "la manipulación de los tiempos procesales" que realizan muchos jueces y la "Justicia pendular".

"Hay una manipulación de los tiempos procesales, impulsándolos o deteniéndolos en función del clima político imperante, lo que se denomina Justicia pendular", planteó el mandatario.

Sobre el Consejo consultivo, explicó: "Deberá elevar propuestas concretas sobre una mejora en la administración de justicia". "Nadie se puede sorprender" con esta propuesta, afirmó el mandatario, al rechazar las críticas de la oposición. El proyecto que enviará al Senado se denomina "ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, y creación del Consejo Consultivo".

