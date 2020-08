Tras el acuerdo, Juan Carlos de Pablo adelanta qué va a pasar con el dólar y la economía

El economista Juan Carlos de Pablo adelantó cómo podría impactar el acuerdo por la deuda en la economía. Acceda a las definiciones

Luego de conocerse el acuerdo del Gobierno con los principales acreedores privados para reestructurar una parte de la deuda pública, el dólar blue comenzó a bajar. Consultado sobre esto, Juan Carlos de Pablo bromeó: "No hagamos una teoría de un solo día, a ver si mañana sube y me tienen que llamar otra vez".

En relación al reciente acuerdo, De Pablo lo definió como "un alivio frente a algo que el Gobierno no pensaba pagar".

Por lo tanto, consideró que "no hay alivio financiero", por ahora.

Asimismo, señaló a LN+ que el arreglo con los principales fondos prorroga el pago hacia 2024 debido a que el país no tiene plata para pagar.

"Se patea todo el paquete para más adelante. No sé quién va a querer ser candidato a presidente en 2023, porque la bomba que le queda en el segundo período va a ser una cosa monumental", analizó De Pablo.

Juan Carlos de Pablo adelanta qué va a pasar con el dólar

En miras a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista indicó que la Argentina es "el gran deudor del Fondo", debido a que este organismo en 2018 le prestó al país cerca del 80% de su total.

Para el economista, el verdadero desafío del Gobierno, antes de ir a acordar con el FMI es el de armar un plan económico que sea creíble para los argentinos. "Más exigente que el Fondo somos los argentinos", opinó.

Y agregó: "Siempre hay un plan, se llame o no plan. El conjunto de medidas es un plan. Ahora, tiene que tener consistencia. No podés tener una política salarial incongruente con la cambiaria, la monetaria o la fiscal y, además, debe tener relevancia, tiene que ser aplicable en las condiciones internacionales y en el contexto político. Esto es economía uno. El equipo económico ahora dice que no va a anunciar 60 medidas, sino 120, no me importa. Tiene que ser congruente".

"Primero tenés que hablar adelante de los argentinos y, después de todo eso, vas a hablar con el Fondo", señaló el economista.

Por último, se refirió a la aceleración que hubo con la inflación. Y explicó: "A medida que la situación se siga normalizando, muchos de nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos demasiados pesos en el bolsillo, lo que quiere decir que va a haber un rebote de la economía, que ya empezó, y otro es el aumento de precios". Y pronosticó: "Shock inflacionario, muy probable".

Acuerdo de reestructuración de deuda

El Gobierno nacional, a través de un comunicado, oficializó este martes que llegó a un acuerdo de reestructuración de la deuda con tres grupos de acreedores clave.

"La República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores (en conjunto, los 'Acreedores que brindan Respaldo') llegaron a un acuerdo en el día de la fecha que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo", informó el Gobierno nacional .

Asimismo, el Gobierno anuncia que "Argentina ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos establecidas en su Invitación del 6 de julio".

De todos modos, el Ministerio de Economía también aclaro que las modificaciones no significan "aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora".

¿Cómo serán los pagos?

1- Las fechas de pago sobre los Nuevos Bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre.

2- Los nuevos bonos a ser emitidos como compensación por intereses devengados y compensación por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.

3- Los nuevos bonos 2030 en dólares y en Euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.

4- Los nuevos bonos 2038 en dólares y en Euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en Julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.

Martín Guzmán, tras arduas negociaciones, logró el ansiado acuerdo con los acreedores

"Tal como se contempla en la Invitación, los tenedores de los bonos denominados en Euros y CHF podrán canjear sus bonos por los nuevos bonos denominados en dólares, sobre la base de los tipos de cambio vendedor en Euro/CHF/USD como se exhiba en la página FXC del monitor de precios Bloomberg, o por cualquier fuente de cotización reconocida seleccionada por los bancos colocadores a su sola y absoluta discrecionalidad si Bloomberg no estuviera disponible, o estuviese manifiestamente errónea, a las o alrededor de las 12.00 pm hora de Nueva York el día 6 de agosto de 2020", enumera el comunicado.

"En consecuencia, los límites de emisión sobre los nuevos bonos denominados en dólares estadounidenses se aumentarán para reflejar la diferencia en los tipos de cambio entre la Invitación original y la Invitación revisada", completa el informe.

Cuál es el "número mágico" con el que se cerró el acuerdo

El lunes, antes de la oficialización del acuerdo, fuentes de los acreedores confirmaron a iProfesional que el deal se habría cerrado -aunque sea verbalmente- en 54,8 dólares por cada 100 que el país le debía a los bonistas.

De esta manera, el "número mágico" para que haya acuerdo está precisamente en el medio entre la última propuesta argentina que estaba valuada en 53,5 y la de los fondos de Wall Street en 57 dólares.

"Estoy impresionado con lo que se logró", admitió una fuente ligada a los bonistas en diálogo con este medio. Lo cierto es que si bien aún no hay confirmación oficial, distintas fuentes de Wall Street dan como un hecho el arreglo. Falta el detalle de cómo se mejoró la propuesta, o sea en qué términos el Gobierno y los acreedores cedieron para partir diferencia y dar vuelta la página. Se cree que hubo mejoras en los términos legales y no mucho más ya que el país repitió que no había margen para una mejora en lo económico.

Flexibles: Fernández y Guzmán modificaron la que era su "última" oferta

Según trascendió, la contraoferta de los acreedores fue presentada el sábado y este lunes hubo llamados entre los bonistas y los bancos asesores del Gobierno (Lazard, HSBC y Bank of America) para pulir los temas y tener un feedback. Hasta la tarde no había definiciones por parte del equipo económico a los acreedores en el sentido de si aceptaban la contrapropuesta o no. Pero según supo este medio, sobre el final de la tarde hubo un gesto por parte del Gobierno hacia los bonistas avisándole que veían con buenos ojos lo que se había presentado y charlado y que había que avanzar.

Eso hizo que los mismos fondos de Wall Street empezaran a hablar de que había una especie de entendimiento informal por la deuda. Se espera que en forma inminente haya un comunicado de los tres grupos de acreedores avisando que se llegó a un acercamiento importante con el país y que esperan cerrar los detalles en las próximas horas.

En la jornada del lunes, antes de cualquier oficialización del acuerdo, el mercado había comprado la idea de que el canje llegará a buen puerto. S&P Merval trepó casi 10% medido en dólares mientras que los ADRs subieron en promedio 9%, los bonos con ley Nueva York treparon en torno al 3% y bajo ley local un 4%.

