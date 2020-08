Mercado laboral: por qué el empleo público "banca" durante la crisis

A diferencia de lo que sucede con el empleo privado, la cantidad de puestos de trabajo en el Estado mostró un crecimiento durante la pandemia

Al revés de lo que sucede con el empleo privado -ya sea en pequeñas y grandes empresas- o entre monotributistas y autónomos, la cantidad de puestos de trabajo en el Estado mostró un crecimiento durante la pandemia.

Entre febrero y marzo últimos, el número de trabajadores enrolados en el Estado -ya sea en la administración pública nacional, provincial o municipal- mostró una expansión de 20.300 personas.

De todas formas, el nivel de empleo público todavía se encuentra por debajo del nivel de diciembre de 2019, en el inicio del gobierno de Alberto Fernández. Ese mes había 3.247.100 en los tres niveles de gobierno mencionados, mientras que en mayo se contabilizaron 3.202.400.

Es decir: hacia finales de mayo, la cantidad de empleados públicos era 44.700 superior a la de diciembre de 2019. Se trata de una tendencia opuesta a la que sucede con el empleo privado.

De acuerdo a los últimos registros oficiales, en mayo hubo 29.075 asalariados formales menos que en abril. Se trata de despidos, cierre de empresas o gente que se jubiló y no fue reemplazada.

El empleo público creció durante la pandemia

Tendencia negativa

En abril se habían perdido 158.000 puestos formales en empresas. Esto significa que entre febrero y mayo (para cubrir el efecto de la pandemia) se perdieron 224.000 puestos. Un número que se extiende a 408.600 si se incluye a monotributistas, autónomos y trabajadores en casas particulares.

Esta tendencia negativa, que ya venía desde el año pasado, se dio a pesar de que el Gobierno estableciera la doble indemnización. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó que "la doble indemnización va a seguir el tiempo que sea necesario", al referirse al DNU emitido por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

En la visión del Gobierno, si se quita "la doble", la cantidad de puestos perdidos sería todavía mayor, y por eso se mantiene esa medida.

"Hay una pérdida de empleo porque estamos en una situación desastrosa" dijo Morini pero recordó que la cifra se ubica en el 2,5% de caída del empleo cuando en Estados Unidos se desplomó 14 puntos, 12 en Chile, y casi 8 en Brasil.

"Nuestras políticas para cuidar el empleo han sido eficaces" dijo y aseguró que se trata de "minimizar los daños". "La contracción del empleo ha sido casi inexistente. Tenemos las bajas habituales que incluso han sido menores a los meses previos. Lo que hubo fue una contracción fuerte en la generación de empleo" confirmó el titular de la cartera laboral.

El ministro Moroni ratificó la vigencia de la doble indemnización

Sobre el mercado laboral, el exministro Roberto Lavagna hizo una propuesta para lo que viene. Según Lavagna, será necesario un nuevo sistema de empleo que "responda a los cambios educativos, tecnológicos y productivos del siglo actual".

"Lo más importante es que permita que el otro 50%, el de los trabajadores que actualmente están desempleados, sub-empleados, pseudo empleados (parte importante de monotributistas), etc., puedan trabajar dignamente. Ellos son los ‘descartables’ de hoy, como lo ha dicho el Papa Francisco refiriéndose a quienes están sin empleo, con empleos en negro, changas, etc. y no tienen protección alguna", afirmó.

El exministro puso como ejemplo de regulación para este último sector la Libreta de Trabajo que se utiliza en el sector de la Construcción y que supone aportes a un fondo de desempleo. "Luego se puede perfeccionar. Pero por aquello de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, hay que actuar rápido. Ya llevan demasiados años excluidos", opinó el economista.

