¿Quién logró la mayor suba de sueldos?: ranking de incrementos salariales, gremio por gremio

Desde un sindicato que consiguió un 50% de aumento hasta otro que apenas obtuvo una suma fija. Estos son todos los gremios que obtuvieron un incremento

Con disparidades que van desde una cifra de un dígito para el caso de la alimentación, a un 50% de incremento para el sector de aguas gaseosas, más un acuerdo sin porcentajes como el que obtuvo la UOM, sindicatos y empleadores cierran la negociación paritaria de 2020.

El escenario de pandemia incluye incorporaciones de cifras fijas, bonos para fin de año o fechas especiales, según consta en un informe elaborado por el estudio Adrogué, Marquez, Zabala y Asociados.

Las actividades deportivas cerraron en febrero en 19% en entidades deportivas y civiles y del 20% para gimnasios; Aceiteros alcanzó el 30% más una suma fija de $11.700; Azucareros 38%; Alimentación 6,5% más $6.000; Bancarios 26% más compensación por el Día del bancario; Aguas gaseosas 50%: Camioneros 30%; Papeleros 26%; Químicos 24% más $10.000 y bono de fin de año de $21.700; Perfumistas 12% más la incorporación de $4.000 al salario y, los Seguros acordaron alza 24%.

A continuación el detalle de la paritaria de cada gremio:

Aguas gaseosas: 50% + $10.000

La Federación Argentina de Aguas, Gaseosas y Afines (FATAGA) acordó nuevas remuneraciones para el período abril – septiembre 2020, en un entendimiento celebrado durante el mes de mayo en plena pandemia.

El salario básico inicial de 40.988 pesos (enero 2020) a 61.482 pesos (septiembre 2020), lo que significa una recomposición del 50% en nueve meses. El reciente entendimiento estableció también el pago de una gratificación especial no remunerativa con carácter extraordinario y por única vez, de 10.000 pesos, que se efectivizó con el pago de los haberes de mayo 2020.

La Federación Argentina de Aguas, Gaseosas y Afines acordó un 50% más bono

Azúcar – Obreros: 38%

La Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) acordó en junio una suba salarial de 38% con los empresarios del sector. El acuerdo lleva la categoría salarial más baja de los azucareros tucumanos a 42.715 pesos y es retroactivo a mayo.

Azúcar - Empleados: 38%

La Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) suscribió en julio un incremento salarial del orden del 38% con lo que llevarán los básicos de la actividad a los 42.715 pesos, con vigencia hasta el 1° de abril de 2021. Incorporarán para ello el incremento solidario de 4.000 pesos dispuesto por Alberto Fernández en febrero de este año.

Aceiteros: 30% + $11.700 de suma fija

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina acordó en mayo que el salario inicial de un trabajador de una jornada normal (200 horas mensuales) de la categoría inferior -peón- entre salario básico y adicionales llegará a 49.965 pesos a partir del 1° de abril de 2020, lo que en términos porcentuales implica un aumento del 30%.

El mismo tuvo carácter no remunerativo en los meses de abril y mayo, teniendo aportes y retenciones sindicales y de obra social, pasando a ser remunerativo a partir del 1° de junio.

Asimismo se acordó el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de 11.700 pesos que se abonará en cuatro cuotas iguales y consecutivas, que se liquidarán los días 20 de julio, 20 de agosto, 20 de septiembre y 20 de octubre. La asignación extraordinaria será percibida por todos los trabajadores que hayan realizado tareas durante al menos 90 días en la campaña; quienes hayan trabajado menos días percibirán una suma proporcional. Además, se incorporó una cláusula de revisión del acuerdo para el día 15 de octubre del presente año.

Camioneros acordó un 30 por ciento distribuido en 4 aumentos mensuales

El sindicato que lidera Hugo Moyano y que dirige formalmente Pablo Moyano cerró sus paritarias julio 2020 junio 2021 en un 30%, distribuido en 4 aumentos mensuales a lo largo del año de agosto 2020 (8%), octubre 2020 (7% ), febrero 2021 (8%) y abril 2021 (7%). Se convino además que las partes se juntarán a revisar la evolución de la situación en la segunda quincena de febrero 2021.

Bancarios: 26% + compensación por el Día del bancario

La Asociación Bancaria y las cámaras empresarias acordaron un aumento del 26% para este año sobre los salarios de diciembre último. El acuerdo establece que los trabajadores percibirán un 7% de mejora para el primer trimestre de 2020; un 6% para el segundo; otro 7% para el tercero, y un 6% para el cuarto trimestre del año, porcentajes aplicables también sobre los adicionales y la compensación del Día del Bancario, y estipula una cláusula de revisión en la segunda quincena de noviembre.

Papeleros: 26%

La Federación del Papel firmó un acuerdo de incremento salarial del 26% para todos los trabajadores del país, acordado con la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, principal cámara empresaria de la actividad.

El incremento se produjo a partir de julio en un 15%, más dos etapas adicionales del 5% y 6% en octubre y enero de 2021. A ello se le adiciona una suma fija, no remunerativa de 7.000 pesos, que también se abonó con los haberes del mes de julio. Al mismo tiempo, el acuerdo incluye una revisión apenas inicie el año próximo, para actualizar salarios, en caso de producirse una inflación que supere los porcentuales de los incrementos salariales.

La Bancaria acordó un 26% más una compensación

Químicos: 24% + $10.000 y bono de fin de año de $21.700

La Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQyP) acordó con las cámaras empresarias un incremento salarial del 24% en 5 tramos. Además, se acordó pagar un retroactivo de $10.000 pesos y el bono de fin de año será de 21.700 pesos.

Según el acta acuerdo, se pagará un 24% de incremento salarial en 4 tramos: 13% en julio 2020; 4% en septiembre 2020; 3% en noviembre 2020; 2% en enero 2021 y 2% en febrero 2021

Estos porcentajes se aplicará sobre los básicos de convenio y sobre la suma fija. Además, se acordó que la suma de $ 4.000 del decreto 14/20 pasa a integrar la suma fija desde julio 2020, el pago de una suma excepcional para compensar los meses de mayo y junio de 10.000 pesos y la suma no remunerativa que se paga cada año será de $21.700. Por último, las partes acordaron volver a reunirse en febrero 2021 para revisar el acuerdo salarial.

Seguros: 24%

Sindicato del Seguro y el Comité Asegurador Argentino, acordaron un nuevo incremento salarial, que regirá para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020, por un total de 12% a cumplir en 5% en agosto, más un 3% en septiembre y el 4% restante en octubre.

En todos los casos dichos porcentajes se aplicarán tomando como base los salarios del mes de abril pasado donde ya está incluido el total del aumento recibido para los meses de marzo y abril, que fue del 10,5%.

El incremento total alcanzado para los primeros 10 meses del año alcanza un 24%.

Estos son los gremios que cerraron un incremento salarial este año

UTEDYC – Entidades Deportivas y Civiles: 20%

En el marco del CCT 736/16 se acordó en febrero un incremento salarial del 20% de las remuneraciones básicas vigentes al mes de marzo de 2020, a pagarse 10% con los salarios del mes de abril, 5% con los salarios del mes de mayo, 5% con los salarios del mes de julio. Durante el mes de julio se reanudaron las reuniones para acordar las remuneraciones correspondientes para el resto del año.

UTEDYC – Gimnasios: 19%

En el CCT 738/16 se acordó en febrero un incremento salarial del 19% otorgado de la siguiente manera: 7% no remunerativo con los salarios de marzo, se incorpora a los básicos en mayo, 5% no remunerativo con los salarios de mayo, se incorpora a los básicos en julio, 7% no remunerativo con los salarios de julio, se incorpora a los básicos de agosto. En julio se retomaron las reuniones para acordar las remuneraciones vigentes para el resto del año.

Perfumistas: 12% + $4.000 de incorporación al salario

El Sindicato de Trabajadores Perfumistas (STP) acordó un aumento salarial del 12% en dos tramos: 7% en agosto y 5% en octubre. Además se incorporan al salario los 4.000 pesos otorgados a principio de año bajo concepto de "incremento solidario" por decisión del gobierno nacional a través del Decreto 14/2020.

El salario mínimo del rubro Operarios para agosto quedó fijado en 44.722 pesos; en Plásticos, Ensambladores, OUR y Administrativos, de 45.390 pesos; y en Menores, de 34.268 pesos. Además, en concepto de Presentismo, se firmó un aumento del 6% de los básicos de convenio, que se elevará cada vez que el salario se incremente. También se fijó un aumento del 50% a partir de agosto para el ítem Comedor, pasando de 120 a 180 pesos.

Las partes acordaron volver a reunirse en diciembre de 2020 para negociar nuevas subas en los sueldos del sector.

Alimentación comienza en septiembre las nuevas negociaciones

Alimentación: 6,5%, más suma fija de $6.000

La Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) acordó el primer tramo de aumento salarial: el acuerdo establece un incremento en los salarios del 6,5% (6% en agosto, sobre la escala salarial de convenio vigente al 1 de mayo, no remunerativo a los efectos previsionales y 0,5% para septiembre) y una suma extraordinaria de 6.000 pesos para el período mayo – septiembre.

En detalle, el acuerdo alcanzado representa el pago por los meses de mayo, junio y julio de una única suma extraordinaria de 6.000 pesos, de carácter no remunerativo.

El monto se abonó hasta el 27 de julio 2020. El acuerdo contempla la continuidad de las negociaciones paritarias a partir del 22 de septiembre 2020.

UOM: $30.000 en cuotas

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que lidera Antonio Caló, no pudo cerrar las paritaria de este año con un porcentaje sobre los sueldos y terminó acordando una suma fija, a pagar en cuotas hasta fin de 2020.

El gremio y los empresarios del sector acordaron el pago de una "gratificación extraordinaria no remunerativa" de 30 mil pesos, que se debería abonar en cinco cuotas consecutivas de 6 mil pesos, junto con los sueldos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, cada empresa podrá negociar la forma de pago.