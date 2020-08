Cuidado con las inversiones en pesos que ofrece el mercado: en cuáles poner fichas y de cuáles escapar

Instrumentos de inversión conservadores, que permitirían a un inversor dormir tranquilo sacrificando cierta rentabilidad, pueden ser una bomba de tiempo

¿Dónde invertir en la Argentina? siempre es un problema. La incertidumbre que vivimos se traduce en mayor inestabilidad y volatilidad, en donde los instrumentos de inversión más nobles o conservadores, que permitirían a cualquier inversor dormir tranquilo sacrificando cierta rentabilidad, terminan siendo una bomba de tiempo.

Tenemos un mercado financiero que no ofrece instrumentos atractivos para el inversor. Tanto para los nominados en pesos -no seducen mucho- como aquellos en dólares, hay muy pocas opciones.

Mientras tengamos cepo, la mayoría de los instrumentos disponibles para invertir, probablemente pierdan con el avance de la cotización del dólar paralelo o el contado con liquidación.

Invertir en la mayoría de los instrumentos en pesos, conllevan un riesgo adicional que hay que considerar.

¿Quiénes invierten en renta fija en pesos? Hoy son las personas o empresas que invierten por necesidad, desde las que necesitan una renta en pesos, manejar flujos de caja o capital de corto plazo; y podemos sumar a los que no tienen conocimiento financiero y terminan siempre cayendo en las mismas opciones.

¿Qué mirar a la hora de invertir?

La evolución de la inflación, la tasa de interés y el dólar son determinantes. En una situación normal –imaginemos un mercado sin cepo cambiario- deberíamos preocuparnos por buscar opciones que nos cubran de la inflación y de una devaluación.

Si no hubiera cepo, cualquier inversión que ofrezca una tasa de interés real positiva, sería muy recomendable y seguramente en el largo plazo una tasa real en pesos, le debería ganar inclusive a dólar. En lo que va del año, el dólar oficial le viene ganando a la tasa de interés y a la inflación; pero pierde por goleada frente la cotización del dólar del mercado financiero (Mep – CCL) o el blue.

Ahora vayamos a la realidad, tenemos cepo y una brecha potente, todo lo que se puede ganar con instrumentos de inversión que ofrezcan cobertura frente la inflación (ejemplo: bonos Cer o plazo fijo UVA) o por la devaluación del tipo de cambio oficial en caso de que se invierta en instrumentos linkeados al dólar (Dólar linked); todas estas opciones que tienen la expectativa de cubrirnos de la inflación–devaluación, en la práctica veo difícil que puedan ganarle al dólar de la familia MEP, contado con liquidación o el paralelo.

Dólar atrasado, ¿sí o no?

El dólar oficial es competitivo, pero está bajo presión. La historia reciente en la Argentina, nos demuestra que aunque el tipo de cambio estuviera competitivo, todo es posible y puede hasta producirse un overshooting del tipo de cambio –aunque hoy no están esas condiciones dadas-.

Y, a la hora de invertir, nos tenemos que cubrir del escenario en que suceda lo que no esperábamos que ocurriera. Bajar la brecha, no es tan fácil, pero tampoco imposible.

Me preocupa más la brecha que el dólar oficial. Lo que tiene que bajar es la brecha y no subir el tipo de cambio oficial.

Sin confianza, sin plan, sin mensajes claros, con la enorme emisión de pesos de los últimos meses y el excedente de pesos que va al dólar, sin la posibilidad de acceder a los mercados de deuda, todos estos condimentos le ponen mucha presión adicional a la reservas y al tipo de cambio.

¿Dónde invertir entonces?

Siguiendo el análisis anterior, ¿dónde invierto? No miremos el corto, miremos el mediano y largo plazo.

Primera premisa: es difícil que las inversiones tradicionales le ganen a dólar contado o libre.

Plazo fijo, ¿para qué? No te cubre de nada. Aunque circunstancialmente puedas obtener una tasa real positiva de corto plazo, si no suben las tasas de interés por encima de la depreciación esperada, lo más probable es que se mueva por debajo del dólar libre.

Plazo fijo UVA: es interesante, te garantiza una tasa real positiva pero puede perder contra el dólar paralelo o contra el movimiento del tipo de cambio oficial. Sirve para diversificar un poco, pero nada más. De la misma manera que los bonos que ajustan por CER.

Opciones Dólar linked: Invertís en pesos, y te paga la devaluación del tipo de cambio. A mí no me gusta esta opción, salvo para empresas (y no para todas). No las veo atractivas. Prefiero futuros del dólar o inversiones 'hard dólar' (por ejemplo, Obligaciones Negociables).

Si me voy a cubrir en dólares, lo hago en dólar billete, no en pesos.

Fondos comunes: salvo los fondos que son en dólares billete (para capitales en dólares), o los fondos de acciones; pero de renta fija local no me seducen como resguardo de valor.

Acciones: sí, claro. A la larga, le ganarán la carrera al dólar, a la tasa de interés y a la inflación. Están baratas, pero hay que saber entrar y bancarse la volatilidad de corto plazo.

El timing de ingresar, tomar ganancias, no es para cualquiera. Pero acciones locales, le sumo un poroto y también Brasil que está regalado.

Cedears: me gustan, me dolarizo y diversifico riesgos. Es la posibilidad de invertir fuera del riesgo argentino, con cobertura en dólar, y desde poco monto.

Oro y plata: por supuesto siempre me gustó. Entendiendo que es para un porcentaje bajo de la cartera (no más del 10-15%). Es la opción de refugio ideal para estos momentos.

Criptomonedas: obvio. Me encantan. Podría combinar un 15-20% entre oro, plata y cripto.

Las criptomonedas están mostrando una cierta correlación con el oro, pero claramente son mucho más volátiles.

Dólar ahorro: sí, continuá comprando hasta que puedas (o te lo permitan).

Invertir en el agro: por ejemplo en un pool de siembra me gusta y espero que el precio de las commodities que comercializa la Argentina suban y además el sector se favorezca con alguna mejora vía tipo de cambio.

Otra inversión: aprovechar la baja en el costo de la construcción sobre lote propio. Está muy barato, esta ventana de baja de precio no dura por siempre. Hoy la oportunidad está ahí.

Las opciones en pesos, serán interesantes si el gobierno lograse generar un shock de confianza ¡qué difícil! y resuelva su política monetaria y fiscal.

¿Cuál es el riesgo que debemos cubrirnos?

El riesgo que todo inversor debe cubrirse, es el de los políticos; que suelen tomar medidas por conveniencia personal (digamos electorales) y que muchas veces sus recomendaciones van en contra de lo que cualquier economista pueda sugerir. En Argentina, el criterio político y electoral siempre se superpone al de la realidad.

Dicho esto, no esperemos grandes cambios en la política económica, ni medidas audaces, el gobierno sabe que es el momento de estabilizar algunas variables y no sumarle más dramatismo al mercado, por este motivo nos podemos encontrar con medidas parche de corto plazo que profundizaran los problemas a mediano y largo paso, si esto ocurriese, el peso –como siempre-será el gran perdedor.

Por Mariano Otálora, especialista en Finanzas