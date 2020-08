Empleados de comercio: los sueldos que hoy paga el mercado, mientras se negocia paritaria

Cerca de 1,2 millones de empleados vienen con paritarias demoradas a causa de la pandemia y la crisis. Cuáles son las escalas salariales hoy por hoy

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) que conduce Armando Cavalieri y las cámaras empresarias de la actividad iniciaron las negociaciones paritarias para encauzar "una recomposición salarial para más de un millón de trabajadores" del sector, informó el dirigente gremial.

La organización y las cámaras empresarias iniciaron el diálogo convencional en el contexto de "la pandemia de coronavirus que jaquea a la economía de la Argentina y el normal funcionamiento de la actividad general".

Cabe destacar que el de comercio fue también uno de los pocos gremios que antes de la interrupción de la discusión de las paritarias por la cuarentena logró arreglar $4.000 de suma fija remunerativa a pagar en tres cuotas.

El incremento salarial se dispuso de manera uniforme para todos los trabajadores, bajo el siguiente cronograma:

-$1.000 en febrero a pagar durante marzo.

-$1.000 en marzo a pagar con el salario de abril.

-$2.000 desde abril a pagar con los salarios del mes correspondiente, hasta ser absorbidos en el acuerdo de paritarias 2020.

De esta manera, el gremio de Cavalieri logró resolver el primer semestre del año para 1,2 millones de trabajadores en todo el país, a la espera de continuar con un debate que fue arrasado por la crisis del Covid-19.

Sueldos de empleados de comercio

Según la escala salarial de empleados de comercio a julio de 2020, el sueldo básico de un empleado de maestranza de categoría A es de $35.790,08. A esta suma deben adicionarse los $2.000 correspondientes al acuerdo 2019/20. Para la categoría C, el salario básico es de $36.400,06.

Los empleados administrativos se clasifican en seis categorías. Aquellos trabajadores ubicados en la A perciben mensualmente la suma de $36.298,45, mientras que uno de la categoría F cobra $38.569,83, con la adición de los $2.000 de suma fija resulta en un salario de $40.569,83.

Un vendedor en la categoría más alta (D) tiene un sueldo de $38.569,83, mientras que un cajero en el tope (C) recibe una remuneración de $37.010,43 y un plus de $1.635,18 por faltante de caja.

La escala salarial de trabajadores de comercio establece para Personal Auxiliar un salario que va de $36.467,90 a $37.925,71 en función de su categoría, mientras que un Auxiliar Especializado recibe $ 37.485,03.

En todos los casos deben contemplarse además, una asignación mensual complementaria de 8,33% por presentismo y 1% acumulativo por año trabajado.

Problemas con el aguinaldo

Cabe recordar que, a la demora de las partiarias, se sumaron los problemas para resolver el tema del medio aguinaldo.

Las cámaras del sector no lograraron formalizar el acuerdo con Faecys para el pago del aguinaldo en cuotas, y el gobierno negó la posibilidad de liberar una ayuda específica para que Pymes y comercios pudieran cumplir con la cancelación del el SAC de junio.

Así las cosas, cada empleador debió negociar de manera privada con sus trabajadores de qué manera pagaría el medio aguinaldo.

En su momento, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió que casi el 80% de las empresas tenía dificultades para afrontar esa obligación.

Ante estas idas y vueltas, desde el Sindicato de Comercio afirmaron que "la posición del gremio es que la cancelación del medio aguinaldo debe darse en tiempo y forma, y no se van a homologar acuerdos que establezcan el pago del SAC en cuotas".

Sin embargo, y contra todo pronóstico, el pago del medio aguinaldo no se cumplió completamente. Algunos comercios y empresas pudieron pagarlo en término, otros lo hicieron en cuotas y otros -los que no tienen ingresos por la cuarentena o se les desplomó el negocio- directamente no pudieron cumplir.