Precio del dólar: "Al Gobierno se le escapó la tortuga", alerta conocido consultor

En plena polémica sobre si el tipo de cambio oficial está atrasado o no, el consultor Salvador Di Stefano opinó sobre el actual precio del dólar

En momentos en que crecen los rumores sobre más intervención en el mercado cambiario, pese a las desmentidas oficiales, el valor del dólar oficial está a la orden del día.

¿Es competitivo o no? ¿Está atrasado y debería encarecerse o el precio es correcto en función del resto de las variables de la economía?

Frente a estos interrogantes, el consultor Savlador Di Stefano tomó partido: "La economía no logra estabilizarse, las razones políticas priman por encima de la economía. Las incertidumbres por las intervenciones en el mercado pesan y hace que el dólar blue tenga un precio irracional, mientras que el dólar oficial, un precio subvaluado".

Según el experto, "el dólar mayorista en torno de $74 es extremadamente bajo, exportar carne aviar desde el norte argentino se realiza a pérdida, en primer lugar, impactan negativamente los derechos a la exportación, conocidos popularmente como retenciones, y en segundo lugar la logística para llegar a puerto".

"Quienes dicen que $74 es un dólar elevado, no han gestionado o desconocen los costos de las exportaciones primarias en el interior productivo. Estos ejemplos, como los de carne aviar, podríamos replicarlo para la leche en polvo, el huevo, la soja y el maíz, según la distancia a puerto en que se encuentren", agregó.

Para Di Stefano, el tipo de cambio actual no favorce las exportaciones

Como contrapartida, sostuvo que con el dólar blue a $138 sucede "todo lo contrario".

"El dólar que en el año 2002 se ubicaba en $4 (un precio elevado) medido a pesos de agosto de 2020 nos da un valor de $123, sin embargo, hoy el dólar blue se ubica en un nivel mucho más elevado. Las expectativas hacen que los precios se espiralizen a la suba", planteó.

Por eso, el experto alertó que "el Gobierno se equivoca feo con el valor del dólar oficial, está convencido que tiene un valor alto, y nunca evalúa realizar un estudio de costo de mercadería vendida al exterior, pagando retenciones y a 400 kilómetros de puerto. Se le escapó la tortuga".

Salvador Di Stefano, consultor influyente en la zona agrícola, ve con preocupación el deterioro del frente cambiario

Precio del dólar: otra mirada

Como contrapartida a la opinión de Di Stéfano, el experto en Finanzas Mariano Otálora aseguró que "el dólar oficial es competitivo, pero está bajo presión".

"La historia reciente en la Argentina, nos demuestra que aunque el tipo de cambio estuviera competitivo, todo es posible y puede hasta producirse un overshooting del tipo de cambio, aunque hoy no están esas condiciones dadas. Y, a la hora de invertir, nos tenemos que cubrir del escenario en que suceda lo que no esperábamos que ocurriera. Bajar la brecha, no es tan fácil, pero tampoco imposible", acotó.

"Me preocupa más la brecha que el dólar oficial. Lo que tiene que bajar es la brecha y no subir el tipo de cambio oficial", recalcó.

"Sin confianza, sin plan, sin mensajes claros, con la enorme emisión de pesos de los últimos meses y el excedente de pesos que va al dólar, sin la posibilidad de acceder a los mercados de deuda, todos estos condimentos le ponen mucha presión adicional a la reservas y al tipo de cambio", completó el experto.