Caos por dólar ahorro: alertan que el home banking se cayó en el primer día del mes y hubo quienes no pudieron comprar

El inicio de septiembre fue caótico: clientes de los bancos experimentaron dificultades para iniciar sesión en las plataformas virtuales

Numerosos usuarios reportaron hoy inconvenientes en sus cuentas para acceder al home banking y adquirir dólares, en lo que fue el primer día de la renovación del cupo mensual de u$s200.

Desde el inicio de la jornada se dieron dificultades para iniciar sesión en las plataformas virtuales de las entidades financieras, mientras en otros casos era posible ingresar, aunque no se podía comprar divisas. En redes sociales, usuarios reportaron incluso que contaban con la posibilidad de vender moneda extranjera, pero no adquirirla.

Fuentes del sistema financiero indicaron a la agencia NA que la gran afluencia del público para comprar dólares con el cupo mensual permitido provocó un colapso en las plataformas de los bancos.

Indicaron que sobre el final de la jornada el sistema se normalizó ante una menor presión para comprar divisas. Estimaron, además, que la fuerte demanda en el primer día del mes se debe en parte a la incertidumbre de los ahorristas respecto de la posibilidad de una profundización del cepo cambiario.

Estos problemas habían sido advertidos por iProfesional durante la mañana.

"No hay sistema que aguante. Así no va", admitía el gerente de sistemas de un banco privado líder ante la consulta de este medio sobre el arranque de las operaciones.

Julio, según los datos oficiales, finalizó con el récord de 3,9 millones de compradores. Una cifra que habría sido holgadamente superada durante agosto. En total, el Banco Central se vio obligado a vender más de u$s1.100 millones el mes pasado -en forma neta- obligado por la altísima demanda de divisas y los gastos dolarizados con tarjetas de crédito.

El "culpable" de esta oleada imparable en la demanda de dólares es la brecha. La brecha entre una cotización -la oficial más el PAIS- y el "dólar blue" le permitía a los ahorristas hacerse una diferencia máxima de unos $5.400 pesos, al comprar en el banco a $101 y venderlos (por los menos) a $128.

Los bancos se preparan para recibir nada menos que a 800.000 clientes virtuales

Más controles por parte del Banco Central

Los últimos datos oficiales indicaron que alrededor de 3.900.000 personas compraron dólares en julio para ahorro, cifra récord que representó un incremento en torno al 20 por ciento respecto de junio.

Este martes también influyó en las demoras para operar la adecuación llevada a cabo por las entidades financieras en su sistema, tras conocerse el lunes a última hora que el Banco Central bloqueó casi 15 mil cuentas por infracciones a la ley penal cambiaria a raíz de maniobras de "coleros digitales".

La medida adoptada por la autoridad monetaria alcanza a 14.858 personas que tendrán suspendida todo tipo de operatoria, pero también comprende a alrededor de 130 organizadores de estas maniobras.

A fines de mayo, los ahorristas también habían atravesado dificultades para acceder al home banking, aunque en esa oportunidad directamente se vieron imposibilitados de realizar la operación. Las entidades financieras en ese entonces también estaban adaptando su sistema ante medidas oficiales para profundizar el control en la plaza cambiaria.

"Continuá comprando dólares"

El especialista en Finanzas, Mariano Otálora, recomendó a los ahorristas continuar "comprando dólares" a través del mercado oficial "mientras se pueda o mientras te lo permitan".

En un contexto en el que el mercado habla cada vez más de posibles restricciones al cupo de u$s200 o de un salto de la moneda, el experto señaló además que "si me voy a cubrir en dólares, entonces lo hago en dólar billete, no en pesos", en relación a otras alternativas que ofrece el mercado en moneda local y que siguen la cotización de la divisa.

"El dólar oficial es competitivo, pero está bajo presión. La historia reciente en la Argentina, nos demuestra que aunque el tipo de cambio estuviera competitivo, todo es posible y puede hasta producirse un overshooting del tipo de cambio", sostuvo, aunque aclaró que "hoy no están esas condiciones dadas".

"Y, a la hora de invertir, nos tenemos que cubrir del escenario en que suceda lo que no esperábamos que ocurriera. Bajar la brecha, no es tan fácil, pero tampoco imposible. Me preocupa más la brecha que el dólar oficial. Lo que tiene que bajar es la brecha y no subir el tipo de cambio oficial", agregó.

Según Otálora, "sin confianza, sin plan, sin mensajes claros, con la enorme emisión de pesos de los últimos meses y el excedente de pesos que va al dólar, sin la posibilidad de acceder a los mercados de deuda, todos estos condimentos le ponen mucha presión adicional a la reservas y al tipo de cambio".

"El dólar oficial es competitivo, pero está bajo presión", según el experto

"Podría haber un salto devaluatorio"

El economista Carlos Melconian realizó este viernes un preocupante diagnóstico sobre la realidad del mercado del dólar en la Argentina y evaluó que "podría haber un salto devaluatorio" en el futuro cercano.

Melconian aseguró este viernes que si bien la pandemia fue un "golpe muy duro", el problema del país es que ha tenido su "macroeconomía desordenada" por muchos años, lo que le resta capacidad de resistencia.

"El problema de la Argentina es que su sociedad no quiere la moneda local. La usa solo para transaccionar. ¿Por qué? Porque la han cagado 150 veces con la moneda local. Entonces es natural. No son fugadores ni especuladores. Es natural", dijo el economista.

Melconian agregó que el "problema adicional" en la actualidad es que "semejante emisión monetaria" para financiar la crisis hará que si la sociedad no quiere esos pesos más adelante "podría haber un salto inflacionario y un salto devaluatorio, como históricamente ocurrió en la Argentina".

Melconian advierte que difícilmente lleguen pronto nuevas inversiones del exterior.

El sombrío pronóstico de Giacomini

La cotización del dólar "va a saltar" en el mediano y largo plazo y "le va a sacar ventaja a la inflación", por lo que es recomendable "hacer planes de negocios descontando todo un escenario futuro con dólar caro en términos reales", sostuvo el economista Diego Giacomini en un análisis de la consultora Economía & Regiones en el que sostuvo que seguir hablando de un Mercado Único y Libre de Cambios "es joda".

Giacomini consideró que "no hay prácticamente posibilidad de que el dólar se abarate" en tanto el país no vuelva a "generar riqueza y crecer", por lo que concluyó que "toda decisión empresarial tendiente a defenderse de la suba del dólar y de la aceleración de la inflación es una medida correcta".

"Sacar crédito en pesos a tasa fija para stockearse de insumos y bienes intermedios atados al dólar, es buena decisión", indicó, además de remarcar su consejo "más aún si son insumos 100% en dólares y se tiene acceso al MULC (Mercado Único y Libre de Cambios).

"Este nombre es joda", indicó, en referencia a las restricciones para la compra de moneda extranjera existentes desde fines de octubre de 2019 y que se fueron profundizando con otras medidas, como la aplicación de un recargo del 30% con el impuesto PAIS.

Giacomini: el economista lanzó un pronóstico explosivo sobre el dólar.

"El consenso de la profesión volvió a equivocarse, exactamente como cuando dijeron que el dólar estaba ‘bien’ a $37 y $45, o resultaba ‘carísimo' a $60", recordó, al tiempo que cuestionó a los que sostuvieron que la cotización del dólar iba a bajar luego del anuncio del acuerdo por el canje de la deuda con los acreedores.

"Ni el dólar ni su brecha bajaron con el acuerdo con bonistas bajo ley de Nueva York", sentenció, al tiempo que señaló que el paralelo o blue cotiza "$5 más que hace un mes" y el de contado con liquidación "$21 más", con una brecha "17 puntos porcentuales por encima del promedio del mes pasado y 9 puntos porcentuales por arriba del día previo a que se anunciara el acuerdo".

"Para que se entienda, tengamos en cuenta que Alberto Fernández ganó hace 10 meses. En este período, el dólar de mercado subió $70, pasando de $60 a $130 (redondeando)", señaló E&R, para agregar que "el dólar oficial subió $17, pasando de $60 a $77", en tanto "la inflación interanual se encuentra en torno al 43%".

Con esa convicción, recomendó a los inversores que "hay que hacer planes de negocios descontando todo un escenario futuro con dólar caro en términos reales".

"En este sentido, tomar nota que pensamos que la inflación se va a acelerar, por ende un escenario de dólar caro implica que va a tener que haber más salto del dólar de mercado y del dólar oficial también", aseguró.