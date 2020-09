Una aerolínea ofrece una promoción insólita: un millón de pasajes por 5 euros

La aerolínea low cost irlandesa Ryanair sorprendió a todos con una nueva promoción en el marco de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus.

Esta oferta consiste en ofrecer un millón de tickets de vuelo a precios insólitos: la tarifa es de cinco euros cada pasaje (unos 450 pesos) para volar durantes los meses de septiembre y octubre.

Bajo el nombre "Las mayores rebajas de plazas de 2020" se inició esta campaña que estará activa en la página web hasta las 23:59 del próximo miércoles 2 de septiembre. Los vuelos están sujetos a disponibilidad, con lo cual las ofertas podrían agotarse antes.

drum roll please...????our Mega 5 Euro Seat Sale has landed but it won't be here for long head to https://t.co/LTBSLnnrr9 now to find out where you can fly ???? #RyanairFiverFares — Ryanair (@Ryanair) September 1, 2020