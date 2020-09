¿Puedo comprar dólar ahorro?: enterate si estás habilitado en esta página de ANSES

El organismo creó una página web donde todos los ahorristas pueden, a través de número de CUIT o CUIL, conocer si están habilitados

Días atrás, se conoció que los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otros planes sociales no podrán comprar dólar ahorro. Así lo estableció el Banco Central en las nuevas restricciones cambiarias anunciadas el martes.

La medida establece que quienes reciben ayuda alimentaria y quienes no tienen ingresos comprobados no podrán abrir nuevas cuentas en dólares, mientras que quienes ya las tengan no podrán hacer nuevas compras de dólar ahorro.

Las trabas para beneficiarios del IFE, la Tarjeta Alimentar y otros beneficios sociales figuran en la Comunicación A 7105 del BCRA, que establece criterios de verificación de los ingresos de las personas que abren cuentas bancarias en dólares o usan las que ya tienen.

Ahora bien. Con motivo de la Comunicación "A" 7105 del Banco Central, la ANSES habilitó una páginaen la que "las distintas entidades bancarias, como así cualquier persona física o jurídica, pueden consultar si es beneficiario de un plan social", según informó el organismo a través de un comunicado.

Así, en la dirección web http://servicioswww.anses.gob.ar/censite/, los ahorristas tendrán la base completa de beneficiarios de planes con el fin de no venderles dólares o no permitirles abrir una cuenta.

"Dicha base de datos está permanentemente actualizada por la ANSES a los fines de garantizar de una manera precisa el servicio. El trámite web se efectúa de manera completa entre los 30 y los 45 segundos de iniciado el mismo", indicaron.

Todo ello, en el marco de la Comunicación A7105, que establece que para abrir una caja de ahorros en moneda extranjera los bancos "deberán obtener evidencia de la que surja que el cliente posee ingresos y/o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera, no siendo admisible que sea beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social".

Para cumplir con esto, la norma del Banco Central ordena que las entidades financieras realicen "una consulta en la página de Internet de la ANSES de la que resulte una certificación negativa denegada por contar la persona con ingresos propios por estar en relación de dependencia, ser beneficiaria de haberes previsionales o ser trabajadora autónoma, monotributista o de casas particulares; en estos tres últimos casos deberá manifestar mediante declaración jurada que no percibió subsidios de carácter alimentario".

Por otra parte, el Banco Central pide que las entidades financieras requieran "documentación respaldatoria de los ingresos y/o activos del cliente y/o toda otra documentación que les permita evaluar la razonabilidad de que el cliente efectúe ahorros en moneda extranjera".

Polémica porque los bancos no venden dólares

ANSES, luego de una reunión que encabezó Fernanda Raverta junto a su equipo, emitió un comunicado oficial aclarando que "no hay impedimento para que los bancos vendan dólares".

Además, agregó que "la web de Anses estuvo siempre disponible. Su base de datos es pública, y los bancos pueden acudir a la misma sin problemas".

En otras palabras, desde la ANSES se contradijo a los bancos, que a partir de las nuevas medidas del Banco Central promulgadas el martes pasado no están vendiendo dólares, y culpan a la implementación de consultas con la ANSES.

Según detallaron, ese control solo puede hacerse de forma manual, por lo que se vuelve inviable dadas las miles de operaciones diarias y solicitaron que ANSES les habilite una forma de consulta directa para poder chequear la información. Y que sin eso, la operatoria seguiría frenada.

Lista de restricciones

1. Beneficiarios de IFE - AUH y el resto de los planes sociales

Se trata de la medida más relevante: millones de personas dejarán de comprar billetes verdes. Hay que tener en cuenta que hay 8,9 millones de beneficiarios del IFE. El Gobierno ya había analizado la posibilidad de cortarles la chance de la compra de dólares "ahorro", pero en su momento se cajoneó esa idea para no dejar sin abastecimiento al mercado "paralelo". Ahora que la caída de las Reservas no pudo detenerse, el Gobierno decidió bloquear el acceso a los beneficiarios de planes sociales.

2. Cotitulares de cuentas bancarias

Es otra de las medidas importantes. Hasta ahora, las compras de dólares podían hacerlas dos personas que compartieran una misma cuenta bancaria. Se computaba por el CUIT o el CUIL. Ahora esa chance desapareció. Y sólo puede comprar una persona por cuenta bancaria.

3. Quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales y prendarios

Quedan afuera los clientes que no pudieron pagar los vencimientos y se vieron obligados a postergar las cuotas hasta el final del crédito.

4. Quienes hayan refinanciado cuotas de créditos hipotecarios

Idem al punto anterior, pero para el caso de los deudores hipotecarios.

5. Quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

Son más de dos millones de personas que utilizaron esa posibilidad: de no pagar ahora los vencimientos y postergarlos en el tiempo, a una tasa nominal anual del 40% más IVA. Fue una medida que se tomó en abril, al comienzo de la pandemia, y en este mes de septiembre.

6. Deudores de créditos hipotecarios UVA

Se trata de unas 100.000 familias que se beneficiaron con el congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA, y que todavía esperan una medida oficial para prorrogar ese congelamiento. Mientras tanto, el BCRA les prohibió comprar dólares "ahorro".

7. Quienes no tengan ingresos declarados

Se trata de otra restricción relevante: antes de autorizar la venta de dólares, los bancos están obligados a consultar la base de datos para saber si su cliente tiene ingresos declarados. Como informó iProfesional, el BCRA había detectado que desde 1,2 millón de cuentas se compraban dólares pero se trataba de personas que durante el resto del mes no mostraban actividad. Sólo aparecía un depósito mensual para la adquisición de divisas. La sospecha es clara: que son compradores con ingresos "en negro", sin declarar, y que desde ahora ya no podrán comprar billetes verdes.