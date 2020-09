Sombrío pronóstico de Álvarez Agis: "En dos meses van a tener que prohibir la compra de dólares"

Durante un seminario organizado por una sociedad de Bolsa, el ex mano derecha de Axel Kicillof se mostró muy pesimista con el gobierno y futuro económico

La dinámica de las reservas sigue siendo el tema número uno de la economía argentina. Los pronósticos, a pesar de las nuevas medidas del Banco Central, no lucen muy optimistas. Dos economistas con formaciones bastantes distintas como Emmanuel Álvarez Agis (titular de la consultora PxQ y ex viceministro de Economía de Axel Kicillof) y Marcos Buscaglia (socio de Alberdi Partners y ex Bank of America y Citi) se mostraron preocupados por la situación cambiaria.

Durante un seminario virtual organizado por Max Valores para clientes nacionales e internacionales, Alvarez Agis afirmó que el gran problema de la economía argentina es la inestabilidad de las reservas. Si bien no cree que haya un problema de atraso cambiario (en términos reales está arriba de 2002, dice), dice que hay un serio problema financiero con la brecha.

Agis dice que las medias del BCRA no van a funcionar y pide evitar una mayor devaluación

Frazada corta con el dólar

"El mayor problema es lo que llamamos el canal de transmisión entre el blue chip y las reservas. Este gap hay que bajarlo", remarcó el economista de PxQ. Acto seguido, Alvarez Agis hizo un duro pronóstico acerca de si las medidas impuestas por el BCRA servirán o no. "En 2 meses vamos a tener los mismos problemas. No van a funcionar las medidas del BCRA. En 2 meses van a haber controles más duros y prohibir directamente la compra de dólares", afirmó el ex viceministro de Economía durante el último tramo del mandato de Cristina Kirchner en el poder.

Por su parte, Buscaglia señaló que "el tema" es la caída de reservas del Central. Dijo que "no quedan más" reservas y lanzó cálculos preocupantes. Las reservas netas líquidas, o sea las que el BCRA podría utilizar de inmediato para intervenir en el mercado están en u$s1.853 millones. El número surge de tomar las "netas" que están en torno a los u$s8.500 millones y restarle el oro y los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI.

"El Gobierno espera llegar a marzo del año que viene por la cosecha. Tiene un enfoque de almacenero", remarcó Buscaglia.

El ex Bank of America señaló que hay que mirar lo que ocurra con los depósitos en dólares en los bancos si bien las entidades están solventes y líquidas. "Nos llaman para ver qué hacen con los depósitos en dólares. Así es el sentimiento en Argentina. Las empresas se van y la gente quiere sus dólares de los bancos", enumeró.

Buscaglia dice que hay que mirar la evolución de los depósitos en dólares por la crisis

Una economía sin rumbo ni credibilidad

La situación cambiaria hace que la recuperación de la economía sea más lenta. PxQ estimó que el PBI subirá 4,5% el año que viene, 1 punto menos de que lo Martín Guzmán colocó en el Presupuesto. Pero eso si estos controles hace que la brecha baje para así evitar una depreciación de la moneda. "En el mejor escenario, Alberto termina su mandato con el mismo PBI que tenía antes del COVID", lanzó Alvarez Agis.

La falta de credibilidad que genera el gobierno de Alberto Fernández (en realidad, la gran mayoría de los gobierno argentinos) fue otro tema que se debatió. "La dinámica de las reservas es parte de no tener credibilidad. El problema es el tiempo. No podes esperar 6 meses a que vuelva la credibilidad porque no vas a tener reservas en 6 meses", afirmó Agis. "No se si el gobierno va por ese camino de recuperar credibilidad", agregó.

Y Buscaglia resaltó que la reestructuración de la deuda "fue para nada" porque no hubo beneficios como se esperaba luego del acuerdo. "La reestructuración de deuda sólo compró tiempo. Reduce mucho los pagos ahora pero para el próximo Gobierno tiene que pagar mucha deuda", advirtió. Y yendo para lo que será la negociación con el FMI, dijo que el organismo va a pedir reformas estructurales. "Va a ser difícil que esta administración se comprometa a esas metas, pero Argentina no puede soportar un déficit de 4,5%", concluyó.