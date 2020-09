¿Se podrá comprar dólares este viernes?: qué dicen en el Banco Central luego de habilitar las transferencias

El mercado vive momentos de tensión debido al freno a la venta de dólares que se generó a partir del lanzamiento del "súper cepo"

El Banco Central estimó que este viernes puede estar operativa la compra de dólares a través del homebanking, remarcó que el sistema financiero trabaja "con normalidad" y que los ahorristas tienen "libre disponibilidad" para retirar los depósitos en la moneda con la que se realizaron.

Si bien en principio había trascendido que los ahorristas iban a tener que esperar hasta el 1º de octubre para poder realizar compras de dólar, el BCRA parece haber puesto el pie en el acelerador luego de que se desataran dos fenómenos preocupantes: rumores sobre un presunto corralito en las redes sociales y un creciente número de personas que buscan retirar sus depósitos en dólares de los bancos.

Fuentes del BCRA expresaron que trabajan para regularizar en el último día hábil de esta semana la compra de dólares, de manera de superar la imposibilidad de realizar este tipo de operaciones a lo largo de la última semana a causa de problemas para cumplir con la nuevas normativas por parte de los bancos.

"El viernes van a estar operativas la transferencias entre cuentas de personas en dólares y debería también estar operativa la compra a través de home banking. La aspiración es que el viernes ya esté todo en funcionamiento", aseguraron las fuentes de la entidad monetaria.

"Estamos trabajando para eso, es la intención", dijeron iProfesional fuentes del Central, ante la consulta puntual sobre si este viernes se reabrirá finalmente la ventana de dólar ahorro, tras casi 10 días sin operaciones.

Sin embargo, remarcaron que es la expectativa a la que apuntan. "Si no se llega a mañana, será el lunes", agregaron.

En cambio, como se señaló, el sistema de transferencias entre cuentas sí quedó nuevamente habilitado, luego de que el BCRA oficializara la Comunicación A7112.

La comunicación A7105 (que junto con la A7106 dieron lugar al "súper cepo") había establecido que los bancos debían realizar una validación de la situación de los clientes (ingresos consistentes con el ahorro en dólares y no cobrar un plan social, entre otras) para permitir las transferencias entre cuentas en dólares. Es por eso que este tipo de operaciones se encontraban prácticamente paralizadas (sólo estaban habilitadas las transferencias provenientes del exterior).

Ahora, el BCRA dio marcha atrás y los bancos podrán cursar las transferencias locales en dólares libremente. Además, se detalló que se podrán abrir cajas de ahorro en dólares sin validación si la finalidad es recibir transferencias.

Acuerdo con ANSES para destrabar venta de dólares

El miércoles por la noche, la Anses informó que enviará al Central la información necesaria a los bancos para validar los datos de quienes reciben un programa de asistencia a cargo del organismo, de manera que se pueda reanudar la venta del dólar ahorro a las personas habilitadas.

A partir de este acuerdo, las entidades financieras ya no tendrán que consultar uno a uno los casos en la página web de la Anses para obtener la certificación negativa de si el cliente es titular de un plan social y realizarán ese proceso de manera directa en la base de información del BCRA.

El titular del Banco Central, Miguel Pesce, blanco de críticas por el freno de más de una semana al dólar ahorro.

El tiempo que demore en estar activo el mecanismo dependerá de qué tan rápido se pueda compatibilizar las bases de datos de Anses y el BCRA, en el contexto de normas muy estrictas de seguridad que tiene la autoridad monetaria.

"Esa compatibilización de base demora tiempo y estamos en eso. Esperemos que el viernes ya esté listo", aseguraron.

También se refirieron a los rumores que circularon por las redes sociales sobre el tema dólar, que buscan "generar incertidumbre sobre la disponibilidad de los ahorros de los depositantes", según consideraron.

"Está garantizado el normal funcionamiento del sistema financiero y la libre disponibilidad de los depósitos en las monedas en las que fueron efectuados. Las entidades financieras funcionan con normalidad dentro de las restricciones del Aislamiento y el Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio, según las normas emitidas por Poder Ejecutivo", precisaron las fuentes el organismo.

Suponiendo que este viernes efectivamente esté todo resuelto, se habrán cumplido casi 10 días de feriado cambiario para el dólar ahorro. Desde los bancos se muestran más cautos y, aunque concentran sus esfuerzos en conectarse lo antes posible, lo que más les preocupa es llegar a con el sistema listo al 1º de octubre, cuando se concentran las compras de ahorristas.

Medida sorpresiva y problemas

Los problemas para comprar dólar ahorro empezaron tras la puesta en marcha, el miércoles pasado, de nuevas trabas cambiarias que prohíben la compra de dólar ahorro a las personas que perciban subsidios sociales o ayudas alimentarias.

Para ello, el BCRA instruyó a los bancos a contrastar contra la base de datos de Anses si los clientes que aspiraban a comprar dólares habían recibido algún tipo de asistencia.

Si bien el organismo previsional disponibilizó una web con los datos, la consulta debía realizarse de forma manual y demoraba hasta 45 segundos por cada CUIT. Además, en las entidades aseguraban que el sistema se caía con frecuencia.

Las operaciones con dólares están suspendidas desde el miércoles pasado

En los bancos rechazaron esta forma de consulta por ir en contra de la automatización de los procesos y ser favorable a errores. "Los bancos tenemos que vender bien porque por la ley penal cambiaria, si vendemos mal somos responsables", había advertido ayer por la mañana el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario.

Horas después, el BCRA tomó cartas en el asunto y se convirtió en mediador entre los bancos y Anses. Así, el organismo de Pesce será el encargado de conectarse a las bases de datos del ente previsional y de proveer a los bancos la información necesaria para llevar adelante el cruce de datos.

Desconfianza: los ahorristas quieren sus dólares bien cerca

La incertidumbre que generaron los anuncios profundizó un nerviosismo que ya habitaba en el mercado y entre los clientes de los distintos bancos, que se agolparon en estos días para sacar turno para ir a las sucursales a buscar su dinero tangible.

"Ha sido tan fuerte la demanda de turnos para sacar dólares, que nos hizo acordar a lo que pasó el año pasado antes de las PASO", señalaron en un banco privado. Y agregaron: "Nosotros nos estamos asegurando que todo el que quiera retirar sus dólares, los tenga disponibles, y para eso estamos haciendo un trabajo sucursal por sucursal, viendo la disponibilidad de billetes y garantizando que todos puedan llevarse sus ahorros".

En las distintas entidades, aseguraron que tratan de llevarles tranquilidad a sus clientes. "Queremos que sepan que no estamos para nada en una situación como la del corralito del 2001, que hoy los dólares están y los pesos también", dijo un gerente de una entidad de capitales nacionales.

Pero advirtió que "de todas maneras, se nota que la gente está nerviosa, porque no sólo hay muchos clientes sacando turno para ser atendido por ventanilla y llevarse los dólares, sino que también muchos le consultan a su ejecutivo de cuentas si hay cajas de seguridad disponibles, no importa el tamaño o el costo que tengan".

La gran demanda de turnos que se notó esta semana, hizo que muchas sucursales tuvieran que incrementar la cantidad de personal que tienen atendiendo. Muchos tienen sucursales a media máquina, o con equipos reducidos para prevenir el contagio del Covid-19.

"En realidad, la atención por caja es principalmente para el pago a jubilados y el pago del IFE, y luego están los clientes que excepcionalmente pueden hacer un depósitos o las cuentas de empresas que a veces necesitan hacer una operación por caja, por eso tuvimos que explicarles a nuestros clientes que no todos los turnos que damos son para retirar dólares", dijeron en una entidad financiera.

El malestar de quienes tienen que esperar dos o tres días para ir al banco a retirar sus dólares se potencia con el enojo que ha provocado estos días la imposibilidad de comprar dólares "ahorro" porque el sistema aún no ha sido adaptado a las nuevas normativas. Esto incluye la imposibilidad de hacer transferencias en dólares también, ya que para poder transferir dólares de una cuenta a la otra, se deberá pasar por los controles que permiten saber si esa persona puede ser calificada o no como "colero virtual".

El "súper cepo" generó rumores de un "corralito" y muchos buscaron retirar sus dólares de los bancos.

El dólar ahorro, ¿puede poner en jaque al Central?

Mientras que sigue el virtual feriado bancario en la Argentina, ante la imposibilidad aún de las entidades para vender dólares por las trabas burocráticas con el Banco Central y la Anses, algunos empiezan a calcular cuántos dólares de las reservas le quedan al Gobierno para administrar el nuevo cupo del cepo. O sea, manteniendo los u$s200 mensuales, cuántas personas podrán efectivamente comprar sin "desplumar" al Central.

Un informe de la consultora LCG dice que una simple cuenta nos muestra que las reservas líquidas (quitando el oro) solo dejan un saldo de u$s2.200 millones para ser vendido de aquí a fin de año. Es decir, que el endurecimiento del cepo puede "aguantar" si reduce la cantidad de personas a las que se vende dólares (los 200 mensuales) de los 4,4 millones de personas que se hacía mensualmente a 2,8 millones. O sea, se "dejaría afuera" a 1,6 millones de personas por mes tan sólo para "aguantar".

"Esos elegidos se escogen con el criterio menos progresivo que se pueda obtener. Sólo los que no tuvieron premuras en términos financieros, sectores menos golpeados, podrían acceder a comprar dólares y venderlos en el paralelo obteniendo una ganancia o atesorándolo para venderlo en un futuro con una ganancia", dice LCG.

"Pero esto corre solo si el propósito es llegar a fin de año. Termina 2020, el BCRA estará sin reservas y con el cepo actual. No mejoró la situación, sólo demoró lo inevitable. Cuando las cantidades no alcanzan, el precio tiene que corregir", remarca. La consultora señala que se puede explorar la alternativa de conseguir más dólares financieros. Una es mediante la colocación de títulos del canje de la deuda en el mercado. Pero los títulos rinden cerca de 15% actualmente y no parece prudente generar más presión bajista sobre ese mercado a costa de poner en manos de acreedores privados más deuda (y cara).