La directora de Aduanas destacó la necesidad de respaldar a las pymes

Silvia Traverso destacó el rol clave que cumplen las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo del entramado productivo del país

La Directora General de Aduanas, Silvia Traverso, destacó el rol clave que cumplen las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo del entramado productivo del país y aseguró que proteger y acompañar la recuperación del sector es uno de los ejes de su gestión.

"Enfocamos nuestras políticas para generar el mayor alivio posible a todo el entramado productivo, y en particular a las pymes", sostuvo Traverso, durante la apertura de Expo Pyme Virtual Región Centro.

La titular de la Dirección General de Aduanas (DGA) enumeró las distintas acciones que a través de la AFIP y la DGA fueron llevando a cabo para amortiguar el impacto de la crisis y al mismo tiempo ir reduciendo costos operativos, con el objetivo de potenciar las ventas al exterior. "La moratoria fue diseñada especialmente para llevar alivio financiero a las pymes y generar un impulso que permita, junto con distintas medidas, volver a crecer", aseguró Silvia Traverso.

Una de las principales medidas que auxilió a las empresas en materia aduanera fue permitir que todas las pymes exportadoras puedan postergar el pago de los derechos de exportación, usando las Declaraciones Juradas de Exportación.

"Eso fue un alivio adicional para las pymes con deudas previsionales o impositivas, ya que son las que de otro modo no podrían haber accedido a ese beneficio", explicó.

Traverso remarcó además el reestablecimiento de los valores referenciales para la exportación, una herramienta con la que la Aduana busca evitar maniobras abusivas de subfacturación y al mismo tiempo evitar que los contribuyentes cumplidores se vean afectados por la competencia desleal que el uso de estas prácticas implican.

También destacó el proceso de reconfiguración de las herramientas y la actualización de modelos y metodologías que viene llevando a cabo el organismo.

"Digitalizamos diversos trámites aduaneros para reducir los costos operativos y agilizar la operatoria del comercio exterior", destacó.

Silvia Traverso, directora General de Aduanas

Marcó del Pont destaca el rol del Estado ante la crisis

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, destacó que "la intervención del Estado fue fundamental para amortiguar el impacto de la crisis sobre el empleo y la producción".

Durante una entrevista radial la funcionaria detalló que más de 5 puntos del PIB fueron destinados a financiar el pago del Salario Complementario, el IFE, la Tarjeta Alimentar y el subsidio de los Créditos a Tasa Cero, entre otras políticas desplegadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19.

"Toda esta asistencia fue posible porque hubo un Estado que utilizó sus recursos públicos. Los impuestos son la forma más virtuosa de financiar el gasto, frente al otro camino que es el endeudamiento", consideró Marcó del Pont en diálogo con FM La Patriada.

"Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que, en este contexto, la mejora en la recaudación de impuestos provenga fundamentalmente de aquellos sectores con mayor capacidad contributiva", expresó la funcionaria.

Además, la titular de la AFIP destacó que "recaudar más de los sectores con mayor capacidad contributiva tiene un rol redistributivo ya que todos esos recursos vuelven en políticas públicas. Este es el rol esencial que tiene un Estado que tiene como eje central el desarrollo económico y la inclusión social".

Durante septiembre la recaudación registró su primer incremento en términos reales del año.

"La mejora de la recaudación refleja la existencia de una incipiente recuperación en algunos sectores aunque todavía es un proceso heterogéneo. Hay muchas actividades que están muy mal. Para consolidar este proceso de recuperación son necesarias políticas como las que hemos anunciado en los últimos días", consideró la titular de la AFIP.

Al mismo tiempo, Marcó del Pont se refirió al proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario que se debate en el Congreso: "Va a recaer sobre el patrimonio de las personas, no de las empresas. Es un porcentaje que no llega al 1% del total de contribuyentes. Escuché que el aporte extraordinario va a llevar a las personas que tengan que pagarlo a vender sus equipos y sus fábricas. Eso no es así. Los legisladores buscaron que el aporte no recaiga sobre el excedente que se necesita para la recuperación, para la inversión, para la generación de riqueza en la economía real", consideró la funcionaria.

Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP.

La recaudación le ganó a la inflación por primera vez en el año: cuánto subió en septiembre

La recaudación alcanzó en septiembre los $606.508,1 millones, lo que representó un aumento del 43,7% con relación al mismo mes del año pasado, y así por primera vez en el año logró ubicarse por encima del alza de la inflación.

Durante los primeros nueve meses de 2020 los ingresos tributarios superaron los $4,6 billones, un incremento del 29,2% interanual.

"La dinámica de la recaudación registró en septiembre su primer incremento en términos reales de 2020", destacó la AFIP.

Hay que recordar que la inflación oficial interanual registrada hasta agosto fue del 40,7%. Se estima que, actualizada a septiembre, se ubicará por debajo del avance que mostró la recaudación.