Nicolás Maduro crea un centro internacional de inversiones para atraer capitales a Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes la creación de un centro internacional de inversiones con el que espera atraer capitales locales y extranjeros que impulsen la economía nacional, hoy 90% más pequeña que en 2013.

Se "crea el centro internacional de inversión productiva (...) para que vengan capitales nacionales, internacionales, privados, públicos, venga todo el que quiera invertir en Venezuela, en donde quiera invertir, en lo que quiera invertir", dijo tras recibir la "ley antibloqueo", aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

En un acto transmitido por el canal estatal VTV, Maduro agradeció a la ANC, integrada solo por oficialistas y no reconocida por varios países, por haber dado luz verde en menos de dos semanas a esta ley que -aseguró- él mismo redactó y propuso, y con la que el Ejecutivo busca burlar las sanciones económicas impuestas, especialmente desde Estados Unidos.

El nuevo centro de inversión, dijo, se crea a "la luz" de la llamada "ley antibloqueo" y busca hacer crecer el Producto Interno Bruto (PIB), un indicador que lleva casi 30 meses de contracción y que ha reducido el tamaño de la economía venezolana en un 90 %, según estimaciones del Parlamento.

Maduro espera que este centro, que estará presidido por el hasta ahora presidente del Banco de Comercio Exterior, Héctor José Silva Hernández, cree proyectos que permitan la generación de nuevas riquezas, pues, según él mismo ha dicho, el país percibe hoy menos del 1 % de lo que recibía en 2013 por venta de su ingente petróleo.

"La ley (antibloqueo) nos da todas las herramientas para que nosotros podamos avanzar", insistió sobre este instrumento que autoriza al Ejecutivo para "inaplicar" normas legales "cuando resulte necesario".

El mandatario instó a los ciudadanos a pedirle a varios dirigentes de la oposición que "cesen en su llamado al bloqueo y a la intervención en Venezuela".

"Hay que exigírselo en la calle (...) ponerle rostro a los responsables del sufrimiento de Venezuela", remarcó.

Entre esa lista de personas están, según Maduro, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, los diputados Henry Ramos Allup y Julio Borges, el excandidato presidencial Manuel Rosales y Leopoldo Lopez, quien se encuentra como huésped en la residencia del embajador español en Caracas.

Maduro defendió la Ley Antibloqueo

"La ley antibloqueo es nuestra respuesta a la crueldad de las tortura de las sanciones criminales de EEUU, promovida por un puñado de políticos malintencionados, malvados, muy corruptos, de la derecha venezolana", expresó el presidente.

Consideró además que los dirigentes de la oposición venezolana "están partidos en mil pedazos" pero con "mucho" dinero que "le han robado a este país".

Alicia Castro: "Lo que sucede en Venezuela puede pasar en Argentina"

La ex diputada Alicia Castro, quien renunció a ser embajadora en Rusia por el voto de Argentina en la Orgnaización de Naciones Unidas (ONU) respaldando el informe sobre violación de derechos humanos en Venezuela, volvió a criticar duramente la postura del gobierno nacional y aseguró que "no podés votar con quienes creen que un presidente se puede autoproclamar en una plaza, porque eso también nos puede pasar a nosotros en Argentina", en clara referencia al presidente delegado venezolano Juan Guaidó.

Castro, quien también fue embajadora en Venezuela entre 2006 y 2011, afirmó que Argentina "podría haber votado la postura de México pero decidió apoyar la resolución más dura presentada por los países europeos que no reconocen la legitimidad del presidente constitucional Nicolás Maduro".

"No se trata de si te gusta o no Maduro, sino que es alguien que les gustó a los venezolanos que lo reeligieron en 2018. Además, votaron con el Grupo de Lima y eligieron como abogados de los derechos humanos al Chile de Sebastián Piñera", agregó la dirigente kirchnerista.

Además, y apuntando claramente al giro en la política exterior de la Casa Rosada, Castro señaló que "Argentina ha dado cátedra en muchas cuestiones en el pasado reciente, entre ellas los principios fundantes de no injerencia en asuntos de terceros países, de reconocimiento de la libre determinación de los pueblos expresado a través del voto popular y de la igualdad jurídica de los Estados".

En diálogo con Radio Metro, y consultada sobre el pedido del presidente Alberto Fernández para que revea su renuncia como nueva embajadora en Rusia, Castro fue tajante: "Mi renuncia está confirmada porque no me siento partícipe de esta política de relaciones exteriores. No me gusta que Argentina pertenezca al Grupo de Lima, que fue creado con el deliberado propósito de cambiar de régimen en Venezuela bajo una influencia directa de Estados Unidos para desintegrar la Unasur".

Alicia Castro tenía una gran amistad con Hugo Chavez

El voto de Argentina

El Gobierno argentino dio este martes un voto de respaldo al informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y volvió a condenar los bloqueos y las sanciones económicas impuestas al país gobernado por Nicolás Maduro, que "agreden especialmente al pueblo venezolano".

Argentina planteó su postura el martes pasado en el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolló en Ginebra. La votación formó parte de la 45ª sesión regular del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y contó con 22 votos favorables, 22 abstenciones y 3 votos en contra (Eritrea, Filipinas, y la propia Venezuela).

Bachelet presentó un duro informe sobre la situación en Venezuela

La Cancillería argentina había adelantado en un comunicado que el presidente Alberto Fernández "dio instrucciones sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución, en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU". El Palacio San Martín anticipó que el Gobierno argentino iba a "valorar y apoyar con fuerza" el trabajo realizado por Bachelet.