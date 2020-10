Ginés: "En marzo podremos tener en forma masiva la vacuna"

El ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo que en la Argentina se podrá contar en marzo próximo "en forma masiva" con una vacuna contra el coronavirus.

También reveló que que el país se encuentra en negociaciones para contar con cinco de las siete u ocho principales vacunas contra la pandemia.

"Entre las siete u ocho vacunas que están en primera línea, estamos negociando con cinco de esas. Hay tres que están haciendo ensayos de fase 3 en nuestro país, y una se fabricará acá. Pero la fecha exacta no la saben ni los propios fabricantes, ya que no saben cuándo será aprobada", explicó el funcionario.

"Recién en marzo podremos tener masivamente la vacuna, pero igual iremos vacunando con anterioridad, en la medida que vayamos teniéndolas", señaló el funcionario en declaraciones radiales.

El ministro admitió que la pandemia del coronavirus tiene una duración más extensa que la esperada, por lo que pidió a la población que no cese de aplicar los cuidados preventivos.

"Todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa, pero por alguna razón que no se explica mucho, -yo por lo menos no tengo la explicación y eso que leo todo lo que hay- está teniendo una duración inesperada en toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego", sostuvo González García.

El ministro señaló que el brote "sigue siendo persistente y sigue siendo récord sin que nadie sepa bien por qué", mientras que admitió que existe una versión de que el virus "ha mutado a una mayor contagiosidad".

Para el funcionario, "el continente americano sigue siendo el centro de la pandemia y lamentablemente tenemos que tomar las medidas que tenemos que tomar".

Por otro lado, reivindicó la aplicación de la cuarentena en la Argentina, de la cual dijo sentirse orgulloso.

"Si nosotros no hubiéramos hecho la cuarentena inicial, las consecuencias serían terribles, porque estaríamos en situaciones que nunca quisimos. Habría gente que no hubiese podido ser atendida con una tasa de mortalidad mucho mayor. Cosas que indignan a una sociedad, como que alguien pueda morirse sin tener la asistencia que se merece", advirtió.

Otras 384 personas murieron y 13.510 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 26.107 los fallecidos y a 979.119 los casos positivos registrados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 4.386 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64,2% en el país y del 63,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Con estos registros, suman 979.119 positivos en el país, de los cuales 791.174 son pacientes recuperados y 161.838 casos activos.

También se reportó que "en las últimas 24 horas fueron realizados 20.955 testeos, y desde el inicio del brote se realizaron 2.359.606 pruebas diagnósticas, lo que equivale a 52.000 muestras por millón de habitantes".

El total de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 495.868 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 139.453; Catamarca, 453; Chaco, 11.431; Chubut, 8.892; Córdoba, 61.061; Corrientes, 1.937; Entre Ríos, 11.155; Formosa, 140; Jujuy, 17.189; La Pampa, 1.531; La Rioja, 6.378; Mendoza, 36.589; Misiones, 199; Neuquén, 14.795; Río Negro, 18.938; Salta, 16.216; San Juan, 1.291; San Luis, 3.154 ; Santa Cruz, 7.183; Santa Fe, 76.808; Santiago del Estero, 6.553; Tierra del Fuego, 7.940; y Tucumán, 33.965.

Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

Quirós pidió que se "festeje de manera prudente" el Día de la Madre

El ministro indicó que las compras en los shoppings se deben realizar respetando los protocolos

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, pidió este viernes por la mañana que en el Día de la Madre el próximo domingo las personas "festejen y se encuentren de manera prudente", que las reuniones entre no convivientes sean "en espacios privados o públicos abiertos", y que todos usen tapabocas y mantengan la distancia de dos metros, para evitar contagios de coronavirus.

"Necesitamos seguir sosteniendo este esfuerzo, pero no significa dejar de encontrarnos; significa festejar de manera prudente, con encuentros de no convivientes en espacios privados o públicos abiertos, todos con tapabocas bien colocados y manteniendo los dos metros de distancia entre las personas", aseguró Quirós en su habitual conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica en el distrito.

Con respecto a la reciente apertura de shoppings, indicó que las compras en esos lugares se deben realizar respetando los protocolos, al igual que en los negocios barriales, y aseguró que el descenso de la curva de contagios de Covid-19 "permitió estas aperturas y mejorar las condiciones para el ciudadano porteño".

El titular de la cartera sanitaria local sostuvo que "se está trabajando en detalle protocolos" para aplicar a las personas que lleguen a la Ciudad del interior del país, para los argentinos que vuelvan del exterior y para otras personas que lleguen desde otros países, de cara a la anunciada reanudación de vuelos internacionales y de cabotaje y del transporte terrestre de media y larga distancia.

Encuentros sociales entre los niños

Con respecto a la situación de los jardines maternales, dijo que se está "ante un dilema", ya que por un lado se trata "de cuidar a los niños y niñas menores de 5 años para que no se enfermen y contagien a adultos y, del otro lado, está el desarrollo afectivo del niño y la niña".

"Necesitamos reactivar los encuentros sociales de los niños con pares y estamos trabajando en eso", reveló, aunque aseguró que podrá haber alguna respuesta "en la medida que la curva de contagios vaya mejorando".

Quirós se refirió también a la organización para que los ciudadanos bolivianos residentes en la Ciudad puedan votar el próximo domingo cuando se realizan elecciones generales en el vecino país.

"La jornada electoral fue organizada por la Jefatura de Gabinete porteña, nosotros participamos con la discusión de protocolos", dijo y sostuvo que "los lugares (de votación) son seguros para hacer el comicio de manera apropiada".

"El voto popular es importante para todos los pueblos, vamos a acompañar para que los ciudadanos bolivianos puedan realizarlo en la Ciudad", concluyó.