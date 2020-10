Dólar mata Ahora 12: los problemas de los fabricantes de aberturas para proveer a la construcción

Los fabricantes de aberturas no sólo vienen soportando aumentos de las materias primas sino que no pueden abastecer a los clientes. Las razones

La inestabilidad del dólar, la imposibilidad de ponerle un precio final a los productos impactados por la divisa está generando inconvenientes en la provisión de aluminio para fabricar aberturas, uno de los rubros que desde el Gobierno se busca impulsar a través de la habilitación de la construcción y de la financiación de estos productos a través del Ahora 12.

Desde hace meses, las pymes industriales nucleadas en Industriales Pymes Argentinos (IPA) vienen advirtiendo sobre los aumentos que sufren las distintas materias primas, desde el aluminio hasta la madera pasando por el vidrio, el acero y el plástico, entre otros rubros.

La provisión de aluminio y vidrio para aberturas están afectadas por la inestabilidad del dólar

"Durante dos semanas no hubo nada (de aluminio), ni de parte de los fabricantes ni de los mayoristas. No era posible comprar, ni con efectivo, ni con dólares, con nada, porque no querían vender. Y nos decían que era porque no sabían a qué precio reponer luego el material", dijo a iProfesional, Ricardo Caminero, gerente de Caminero Hermanos, una fábrica de aberturas de aluminio fundada en 1953, hoy comandada por la tercera generación familiar y a la que le toca atravesar nuevamente una crisis que excede los problemas provocados por la pandemia y que se vinculan más con los propios que la Argentina no sabe resolver.

Aluar es el principal productor de aluminio del país, aunque hay otros jugadores aunque de menor relevancia. Este grupo provee del aluminio a los mayoristas que abastecen, a su vez, a los fabricantes de aberturas. Si el productor no entrega al mayorista la cadena se corta desde el principio y los fabricantes de productos para la construcción se quedan sin abastecer al mercado, por más Ahora 36 que se pretenda implementar en el sector de la construcción.

Sin precio

El problema no es sólo a la hora de ponerse a fabricar. También, cuando hay que hacer un presupuesto. La inestabilidad del dólar hace que, indefectiblemente, se paren las operaciones de prácticamente cualquier cosa porque no hay precio para nada. Y basta con pedir tres o cuatro presupuestos de estos productos, sean aberturas, vidrios o productos basados en hierro para advertir la dispersión de valores que ofrecen los distintos proveedores.

"Hace dos semanas habíamos dado un presupuesto y cuando el cliente quiso cerrar tampoco podíamos hacerlo porque aunque esté dispuesto a comprar no le podemos asegurar la provisión", agregó Caminero.

Los problemas en la cadena de producción por la inestabilidad económica, motorizada básicamente por el dólar, es lo que impide que las pyme industriales puedan realmente reactivarse.

Estos inconvenientes con la provisión del aluminio se agigantan cuando se trata del vidrio. En el país hay una sola fábrica, Vasa, que tiene el monopolio de ese producto desde hace décadas. Si un fabricante de aberturas tiene problemas con la provisión de aluminio, también lo tiene con el vidrio porque si Vasa no tiene un determinado tipo de vidrio o no quiere incorporarlo al país esa posibilidad queda vedada para todo el mundo. Porque a los fabricantes tampoco tienen la chance de importar determinado tipo de materia prima si así lo quisieran.

"Si se trata de hierro y querés ir a comprar, no hay chapa. Hay un solo tipo de medida de un solo tipo de grosor cuando, por lo general, deberían hacer cinco o seis alternativas tanto en tamaño como en espesor. Y es la inestabilidad del dólar la que provoca estos inconvenientes", agregó Caminero.

Entre monopolios y precios

"No tenemos herramientas para poder resolver esto. Somos un granito de arena frente a estos monstruos. Los que trabajamos en aberturas dependemos de las fábricas de aluminio, donde el principal fabricante es Aluar; de Vasa por el vidrio, y de Acindar para la provisión del hierro", describió el empresario pyme que, como muchas pyme, también han transitado a lo largo de su historia el camino de la evolución. Hoy, además de aberturas de aluminio también provee las de PVC con doble vidriado que son las nueva tendencia en construcción dado el aislamiento térmico y acústico que ofrecen y los ahorros que significa para el consumo de energía en el hogar.

Aluar es el principal fabricante de aluminio de la Argentina

Daniel Rosatto, presidente de IPA, alertó hace menos de un mes que desde el inicio de la cuarentena sanitaria se registró un "aumento inexplicable de precios de productos derivados del acero, que alcanzan hasta un 25% en dólares para la chapa galvanizada", además de verificarse una "inexplicable escasez en plaza de materiales derivados del acero". Una descripción que se replica en distintos segmentos.

"La perfilería, como la chapa laminada en caliente, tiene usualmente precios muy por encima del 50% en comparación con los precios internacionales. Es inconcebible porque se permite la importación de estructuras terminadas, mientras que se prohíbe la importación de perfiles y chapa laminada en caliente para poder transformarla en el país", destacó Rosato, quien además alertó que en "hierros en chapas y barras, desde el inicio de la pandemia sufrió un 28% de aumento en dólares".

Problemas que no parecen poder resolverse hasta que la macroeconomía y, puntualmente, el dólar ingresen en un tramo de estabilidad.