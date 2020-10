Este sería el precio del dólar "ideal" para acabar con la crisis, según un reconocido economista

Claudio Loser anticipó que "el FMI va a pedir que se sincere el valor del dólar, en el sentido de poner un tipo de cambio más realista"

El economista Claudio Loser consideró que un tipo de cambio oficial como el actual con el agregado del porcentaje del 30 por ciento del impuesto solidario sería "altamente competitivo" para la economía.

"Creo que un tipo de cambio como el actual más el solidario sería altamente competitivo", opinó. Actualmente el tipo de cambio es de 83,5 pesos por dólar, mientras que el llamado "dólar turista", que es el que Loser propone convertirlo en oficial, está a 109 pesos.

En declaraciones radiales, Loser sostuvo también que un tipo de cambio cercano a los 200 pesos como el que marca el mercado "blue" está "totalmente fuera de línea" y es "exagerado".

"El tipo de cambio tiene que ser bastante depreciado. No hablamos del tipo de cambio que se tenía en 2002 o 2003. Ese fue un punto tremendamente depreciado. No creo en algo por el estilo", aclaró. Advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "va a pedir que se sincere el valor del dólar, en el sentido de poner un tipo de cambio más realista comercial y tener un tipo de cambio financiero más flexible".

El economista viene insistiendo que el FMI le pedirá al Gobierno que lleve el dólar en el mercado oficial rápidamente a unos 136 pesos, aceptará que desdoble el tipo de cambio y podría aportar cerca de 3.000 millones de dólares si la Argentina los solicita para enfrentar la corrida cambiaria. Loser señaló que en el país existen muchos tipos de cambio, lo que por momentos se vuelve a su criterio "caótico", según NA.

"Este sistema es caótico y el Gobierno no puede manejar tantos tipos de cambio", evaluó. En tanto, argumentó que "una devaluación o depreciación sin programa económico no puede servir", y alertó que el Gobierno no tiene "un plan claro fiscal ni monetario".

Para Claudio Loser, un precio competitivo del dólar oficial hoy sería de $109

Dólar blue, acariciando los $200

Un dólar blue sin control tiene en vilo a la economía argentina. Este viernes se disparó a un nuevo récord de $195 y el precio genera varios interrogantes. Entre ellos, ¿por qué hay compradores que convalidan ese precio? ¿Cuál será el techo de la cotización?

Un hecho claro es que el blue ha resultado redituable para los que acudieron al mercado informal. Comenzó el año a $78,50 y desde entonces hasta los $195 de este viernes acumuló una suba del 148%.

Ahora, bien al valor actual, ¿quienes compran blue se beneficiarán o sólo pagarán un sobrecosto atribuible al pánico financiero que impera en la city?

"Desde nuestro punto de vista, comprar dólares a $190 es un mal negocio a largo plazo, ya que el punto de equilibrio de los pesos y dólares se ubica en niveles mucho más bajos, en torno de $ 120 y $ 130", advierte Salvador Di Stefano, economista y consultor cercano al ámbito agroexportador.

Pero aclara: "No obstante, la desesperación tiene cara de hereje, empuja a toma de decisiones desesperadas que ayudan a convalidar este precio, y ante la falta de vendedores no podemos descartar alguna suba adicional, y que supere el mítico valor de $200".

Dólar blue imparable: escaló 148% en lo que va del año y más del 160% desde que asumió Fernández.

"Lo importante es que nos acercamos al número mágico de $200", afirma Di Stefano, quien fue uno de los analistas que semanas atrás había señalado que esa cifra sería posible para fin de año. La fiebre de la economía argentina superó sus previsiones, que entonces parecían osadas.

Otro de los pocos economistas que anticipó que el dólar iba a estar en torno a los $200 fue Diego Giacomini.

Hace cerca de un mes, el experto proyectó que el paralelo alcanzará los 200 pesos "mucho más rápido de lo que la gente piensa".

Pero, acto seguido, aclaró que ahí no se frenará, sino que "va a pasar" esa cifra e "iniciar un viaje".

Giacomini anticipó que l paralelo alcanzará los 200 pesos "mucho más rápido de lo que la gente piensa"

"Estemos preparados para que el dólar suba, empiece con dos rápido y siga subiendo. El dólar no tiene techo y esto depende de la cuarentena bancaria, hay muchos pesos encerrados en forma artificial en el sistema bancario. Cuando esos empiecen a salir se va a empezar a alimentar la dinámica de que el dólar va a subir fuerte y, detrás de esa suba fuerte del dólar, va a subir fuerte la inflación", advirtió Giacomini.

El economista agregó que la restricción "es un desastre con todas las letras", que el Gobierno "va a responder con más cepo" y comentó: "Cuanto más fuerte sea, más desequilibrio cambiario y monetario. Va a haber más suba del dólar, más suba de la inflación y, en la economía real, menos producción, más destrucción de empleo, peores salarios, más desempleo, más pobreza y más indigencia en la película de largo plazo".