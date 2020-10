Arranca semana crítica para el dólar blue, más cerca de los $200: ¿tiene un as bajo la manga Guzmán?

El Gobierno quiere evitar que el dólar blue termine adoptando la misma lógica que tuvo el riesgo país en el 2001, cuando era el termómetro de la economía

Un dólar blue sin control tiene en vilo a la economía argentina. Este viernes se disparó a un nuevo récord de $195 y el precio genera varios interrogantes. Entre ellos, ¿por qué hay compradores que convalidan ese precio? ¿Cuál será el techo de la cotización?

Un hecho claro es que el blue ha resultado redituable para los que acudieron al mercado informal. Comenzó el año a $78,50 y desde entonces hasta los $195 de este viernes acumuló una suba del 148%.

Este es un rendimiento que no brindó inversión tradicional (por no decir legal) alguna.

Por eso, todas las expectativas están puestas en qué pasará esta semana, con un Gobierno que buscará evitar que el dólar blue termine adoptando la misma lógica que tuvo el riesgo país en el 2001, cuando la suba de ese indicador era seguida minuto a minuto como un dramático "deporte nacional" por parte de la gente, y paralizaba la toma de decisiones, según consignan desde NA.

Tras el trabajoso acuerdo con los acreedores, la economía no se tranquilizó lo esperado por el ministro Martín Guzmán, y la necesidad de endurecer aún más el cepo cambiario terminó de complicar el escenario, plantea un análisis de José Calero, quien agrega que acostumbrado al funcionamiento más lógico de la economía de Estados Unidos, donde tuvo tiempo para formarse junto al premio nobel Joseph Stiglitz, "Guzmán está sorprendido por la relevancia que se le da en la Argentina al dólar marginal".

Sostiene que con la etapa más difícil de la renegociación de deuda solucionada y un superávit comercial consolidado, los mercados están ejerciendo una sobre reacción injustificada. Parte del problema, agrega el análisis, es que quienes toman decisiones sobre la economía real empezaron ya desde hace semanas a seguir de cerca la cotización del dólar blue.

"La brecha cada vez mayor entre el precio al que se negocia esa divisa y la oficial lleva a muchos sectores a concluir que están perdiendo mucha plata. Por empezar los exportadores, que retienen sus ventas todo lo posible a la espera de determinar donde desembocará la devaluación, mientras los importadores buscan cancelar las obligaciones que pueden, convencidos de que semana tras semana deberán pagar cada vez más por los dólares que necesitan", acota.

Por eso es que en el Gobierno hay mucha preocupación, y así se lo habría transmitido el presidente Alberto Fernández a Guzmán cuando, según sostienen algunos medios, le ordenó al ministro: "Arreglá esto".

Comenzó a sonar fuerte la versión de que el acuerdo con el FMI podría incluir el desembolso de dólares frescos

¿Hay un as bajo la manga?

Guzmán habría admitido que el buen resultado de la renegociación de deuda quedó empañado por la necesidad de imponer más restricciones cambiarias, por lo que ahora parece apostar a acelerar un acuerdo con el FMI.

Guzmán apostaría ahora, según el análisis de NA, a cerrar un acuerdo con el organismo multilateral antes de fin de año. Incluso, comenzó a sonar fuerte la versión de que ese acuerdo podría incluir el desembolso de dólares frescos.

El organismo no llegó a desembolsar la totalidad de los u$s56.000 millones acordados con Mauricio Macri. Si llegaran unos u$s 5.000 millones a robustecer las reservas con garantías de que no serán usados para la venta al mercado, podría tranquilizarse la plaza, estiman a ambos lados del mostrador de la negociación.

Parte de la tensión cambiaria está dada por el convencimiento de que las reservas líquidas del BCRA ya están en rojo, y que la autoridad monetaria está utilizando billetes que no le pertenecen, que forman parte de los depósitos de los ahorristas.

Si eso fuera así, el Central habría procedido en forma inadecuada, ya que lo que hubiese correspondido es activar el swap de intercambio de monedas con China o, en un caso extremo, vender parte del oro para hacerse de divisas. Claro que, según advierte el análisis, ambas medidas son extremas, y constituirían una señal delicada en este escenario, coinciden en la autoridad monetaria.