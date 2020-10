¿Qué pasaría si el Gobierno deja que el precio del dólar oficial salte?: las peligrosas consecuencias

La fuerte presión devaluatoria puede impulsar a la Casa Rosada a definir un nuevo tipo de cambio. Qué consecuencias tendría, según un experto del mercado

La enorme brecha entre los valores del tipo de cambio oficial y el dólar blue, que ya llega al 140%, hace que muchos analistas pongan el foco en cuáles serían los efectos de una devaluación que ponga en línea -o, al menos, acerque- los distintos precios de la divisa estadounidense.

El economista Salvador Di Stefano recuerda que el Gobierno podría decidir una nueva depreciación del peso para achicar la brecha cambiaria. "El dólar oficial es rehén del Estado, lo tiene secuestrado el ministro de Economía, y vale lo que desea que valga", afirma.

En este marco, el analista indaga en cuáles serían las consecuencias de una devaluación del 30% en relación al dólar oficial mayorista.

"El dólar oficial pasaría de $78 a $101,40, esto generaría un automático aumento del precio de la canasta básica familiar, ya que los que exportan trigo, maíz, leche o carne venderían al mercado interno si tienen un precio similar al de la exportación. Lo mismo sucedería con tantos otros productos industriales o lo que se te ocurra", considera Di Stefano.

Y bosqueja un panorama inquietante desde el punto de vista político: "Tendríamos un espiral inflacionario en los meses de noviembre y diciembre, que son meses muy sensibles desde lo social".

Además, el economista asegura que incluso una devaluación fuerte del 30% no sería suficiente para reducir la brecha cambiaria, dado que el blue seguiría también un rumbo alcista.

"El dólar blue seguiría aumentando, porque devaluando no se resuelve el problema de confianza. La confianza no es un indicador económico, es un intangible que sienten los ciudadanos cuando no están contenidos por el gobierno, y pasan a desconfiar de lo que puede realizar el Estado con su propiedad privada".

Para Di Stefano, la devaluación traería una inflación desbocada y tensión social.

Qué pasaría si el blue se dispara a $250

¿Cuánto vale un dólar en la Argentina? "Lo que el mercado pague", resume Di Stefano, quien plantea escenarios muy desfavorables para el país tanto en el frente cambiario como en lo social.

Para Di Stefano, el dólar blue no es un fenómeno apartado de la realidad –como sugirió recientemente el ministro Martín Guzmán- sino que hoy es "el dólar de la gente".

"El precio se fija libremente en la clandestinidad del mercado, depende exclusivamente de la oferta y la demanda, de los sentimientos del comprador y del vendedor", amplía.

Tras una semana en la que el billete estadounidense se disparó en el mercado informal muy cerca de los $200 (cerró el viernes a $195), Di Stefano evalúa que seguirá subiendo y plantea el valor de $250 como posible en el corto plazo.

"Supongamos que esta semana el dólar blue llega a $ 250, ya que nadie desea vender, son muchos los que demandan dólares, y se logra formar este precio, por la libre acción de la oferta y la demanda", dispara el economista.

Los analistas ya hacen conjeturas en base a un dólar blue de $250.

Cómo impactaría un blue a $250

"Estaríamos en una brecha del 220% sobre el dólar que rige los precios de exportación e importación", afirma Di Stefano y anticipa que semejante situación paralizaría a la economía argentina.

"Los exportadores no venderían, porque una tonelada de soja que vale u$s340 en el mercado local, si lo llevamos al dólar blue de $250 nos daría u$s106. Con lo cual nadie exportaría, y esperaría el ajuste del tipo de cambio oficial. En el caso de los importadores, todos desearían adquirir bienes en el exterior, pero el gobierno no lo permitiría. Por otro lado, los que abastecen al mercado interno no desean vender por temor a quedar descalzados, y por ende no hay mercadería. En conclusión, el país estaría paralizado", explica.

Y agrega: "Los que no tengan dólares no podrán seguir funcionando, porque la ecuación económica con una tasa de interés para financiarse superior al 40% anual no es rentable. Por ende, solo seguirán en el camino los que puedan canjear dólares para seguir funcionando".