Casi 50.000 personas ya se sumaron al Programa PreViaje: ¿qué beneficios ofrece?

El plan que prevé un subsidio a los turistas para favorecer la actividad del sector ya logró el armado de 16.500 viajes por un total de $630 millones

Unas 48 mil personas que armaron más de 16.500 viajes por un total de 630 millones de pesos se sumaron hasta el momento al Programa Previaje lanzado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en el marco del cual ya se encuentran inscriptos 11.000 prestadores.

Los destinos más buscados por los futuros turistas son San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, la Costa Atlántica, El Calafate y Ushuaia.

Además, unos 11 mil prestadores de todo el país se inscribieron hasta el momento en el registro para participar en este programa de fomento al turismo interno.

Desdes el lanzamiento del programa, el 8 de este mes, ya suman 16.500 los viajes contratados por un total de 48 mil personas y un monto de 630 millones de pesos.

Cómo funciona el programa

El plan PreViaje prevé un aporte del Estado de unos 16.500 millones de pesos mediante la entrega de un subsidio a los turistas.

Esto equivale al 50% del valor del gasto que efectúen en la contratación de un viaje para realizar entre enero y diciembre de 2021.

Los topes máximos de reintegros serán de 100 mil pesos y los mínimos de 5 mil pesos.

Las cataratas del Iguazú son uno de los destinos más buscados

Así, un turista que gasta 100 mil pesos en la compra de un viaje a futuro en una agencia o en forma particular, podrá presentar en la página de Previaje las facturas correspondientes para recibir el 50% de ese valor en una tarjeta de débito del Banco Nación para utilizar, sólo en servicios turísticos y durante todo 2021.

Sin embargo, si gasta 300 mil pesos, el tope de reintegro será de 50 mil pesos y no de 150 mil, que es el 50% del valor del viaje contratado.

Las facturas pueden ser de gastos de reservas de pasajes, hoteles, excursiones, alquiler de autos u otros servicios turísticos y se podrán utilizar en esas prestaciones y también en gastronomía.

De acuerdo con lo previsto, el Ministerio de Turismo y Deportes invertirá unos 16.500 millones de pesos para subsidiar la demanda y estima que a esa cifra se agregarán otros 13.500 millones que gastarán los turistas, por lo que el sector recibirá una inyección del orden de los 30.000 millones de pesos.

El crédito se podrá utilizar en uno a varios viajes, pero siempre a partir de enero de 2021 y hasta diciembre de ese año.

El turismo le pide coordinación al Gobierno por el Previaje

Aerolíneas anuncia los vuelos al exterior que tendrá en noviembre. Las provincias también quieren recibir al turismo extranjero. El programa Previaje se sigue anunciando y entusiasma a operadores y a argentinos con la posibilidad de pasar un verano más relajado en algún lugar de la Argentina. Pero desde el sector del turismo le piden al Gobierno que coordine el enorme esfuerzo que se está haciendo por estimularlo porque se están perdiendo posibilidades de venta concretas dada la enorme confusión que hay respecto de las medidas sanitarias en los distintos puntos del país.

El plan Previaje permite comprar hasta el próximo 31 de octubre vuelos, estadías o paquetes turísticos para utilizar hasta febrero del año que viene, con un reintegro del 50% sobre el monto que se invirtió en ello y pagarlo con el Ahora 12. Es la alternativa más atractiva. Luego, quienes compren hasta finales del año podrán viajar desde el 1° de marzo y durante el resto de 2021.

Los operadores turísticos aplaudieron la medida dado que el turismo es, junto con el sector de espectáculos, ferias y congresos, el más afectado por la pandemia del coronavirus. La actividad desde que se iniciaron las restricciones por el covid-19 es prácticamente nula y la puesta en marcha de este plan fue una especie de bálsamo. A tal punto que en los primeros días las ventas se habían disparado por encima del 100% o, inclusive, el 200% según de qué agencia se tratare, mientras que las consultas superaban esos niveles.

La industria le pide al Gobierno que coordine las acciones de todos los actores involucrados en el sector

"El Previaje es una medida excelente del Gobierno y desde nuestro sector lo apoyamos, nos encanta y lo celebramos, también el esfuerzo inversor que hace el Estado con esta decisión. Pero es una pena que, habiendo creado un programa tan bueno, haya tanta descordinación entre los distintos organismos que deberían dar claridad sobre qué requisitos deben cumplir las personas que se trasladan, sea por motivos de salud, familiares o por turismo", dijo a iProfesional, Pablo Damerau, presidente del Foro Argentino de Consultores de Viajes (FACVE), un espacio que funciona dentro de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT).

Un ejemplo claro es que los turistas extranjeros podrán ingresar a la Argentina sólo por Ezeiza o por el puerto de Buenos Aires, lo que impedirá que otros aeropuertos internacionales, como El Plumerillo, en Mendoza, reciban a los chilenos, pues tendrán que venir hasta el este argentino para volver al oeste. Historia que ya está teniendo repercusión en esa provincia pero que bien se replica en el resto de los aeropuertos y entradas internacionales que tienen las provincias. Córdoba, que se estaba convirtiendo en hub aéreo del país, pasaría por la misma situación.

La salud como eje de decisión

Para el directivo es necesario que los ciudadanos tengan "ciertas certidumbres que no se han coordinado de manera clara", y en el turismo no sólo se juega el deseo por volver a viajar sino, y de manera prioritaria en este contexto, también las cuestiones vinculadas con la salud, porque muchos argentinos tomarán las decisiones en relación a ese aspecto. Es un aspecto que lo entienden con mucha claridad en la industria.

"Si bien el país es federal y cada provincia e, inclusive, cada municipio tiene autonomía y fija sus reglas, hay también un ministerio de Transporte y otro de Turismo que son los que deben coordinar todas esas acciones para que quien se traslade tenga certezas porque si no las tengo es difícil tomar una decisión con tantas inconsistencias", agregó Damerau.

En la misma página Argentina.gob.ar donde se informan los requisitos que exigen las provincias para viajar figuran solo 18 de las 23 existentes y la disparidad de criterios establecidos en cada una. La provincia de Buenos Aires, con todos los centros turísticos que posee, no ha publicado nada al respecto pese a que a partir del 1° de diciembre ya estará habilitada la actividad turística.

Desde el viernes los turistas de los países limítrofes ya podrán ingresar al país

"Comprendemos que la situación es compleja básicamente por la salud pero si no se articularon las acciones no anuncies un plan. El Previaje despertó un interés muy grande, hay mucha venta. Pero la potencialidad que oferce no es acorde con la falta de coordinación que existe dentro del país y con lo que se hará con los turistas extranjeros que podrán ingresar", agregó el presidente de FACVE, que nuclea a 43 socios que concentran el 80% de los tickets aéreos que se venden en el país.

Desde el viernes, las fronteras argentinas se abrirán a los ciudadanos de los países limítrofes y las expectativas oficiales pasan por el ingreso de dólares que podría comenzar a generar la actividad turística a partir de ese momento.

Medidas a tomar

Desde FACVE reclamaron que el Gobierno, a través de los ministerios involucrados, el de Turismo a cargo de Matías Lammens, y el de Transporte, responsabilidad de Mario Meoni, definan:

-todo lo que requiera una persona para trasladarse y esté segura en términos de cuidados de salud.

-que se expliquen los protocolos, cómo protegerán a los turistas para que puedan moverse sin temor.

-que se le demuestre que podrán comprar un viaje sin que, luego, se lo cancelen.

-que el Poder Ejecutivo, en definitiva, coordine a los actores que tiene que coordinar.

El Previaje finaliza el sábado y hay muchísimas consultas, sostuvo Damerau, en sintonía con lo expresado con diversos operadores. Pero, insistió, "el interés y el esfuerzo no tienen correlato por esta falta de coordinación". En definitiva, se podría vender más pero la falta de claridad impide que el programa traccione al nivel de las expectativas de la industria y de los viajeros.