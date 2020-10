Cavalieri extendió el bono de comercio a los trabajadores de call centers

el acuerdo consta de seis pagos mensuales de 5.000 pesos que se cobrarán a partir de los haberes de octubre de este año hasta marzo de 2021

En las últimas horas la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), que lidera Armando Cavalieri, y la Cámara Argentina de Centros de Contacto firmaron un acta con el que sellaron un acuerdo paritario para los empleados de los call centers.

El entendimiento replica el que suscribió el gremio para los mercantiles hace casi un mes. Es decir, se trata de una paritaria puente con bonos no remunerativos.

Son 6 pagos mensuales de 5 mil pesos que se cobrarán desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021.

Las sumas no se incorporan a los salarios básicos de convenio y tienen impacto únicamente en los adicionales de presentismo y antigüedad, indicó Infogremiales.

Asimismo, se acordó que, a partir de septiembre de 2020, se incorpore a los salarios básicos de todas las categorías la suma de 4.000 pesos, otorgada por el DNU 14/2020 de enero pasado, y la de 2.000 pesos, pactada en la revisión de la paritaria 2019, realizada en febrero.

El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2021, "sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en enero del año próximo para analizar las variaciones económicas pudieran haber ocurrido".

El pacto es el primero que se se suscribe entre las partes luego de que la justicia dictaminara a principios de octubre que este conjunto, conformado por casi 60 mil trabajadores de call centers, debe quedar encuadrado definitivamente bajo el paraguas de la Federación mercantil.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VI, a cargo de la jueza Graciela Craig y el juez Luis Raffaghelli, falló en favor de devolverle la representación gremial a Cavalieri al suspender la Resolución ST 2015 del 24/11/2015 que disponía la ampliación de la cobertura del Convenio Colectivo de Trabajo firmado por la Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contacto (ATACC) a todos los grandes centros urbanos del país.

Paritarias de comercio

En octubre se homologó el acuerdo paritario del gremio de comercio que conduce Armando Cavalieri

Fue a mediados de octubre que el gobierno nacional homologó el acuerdo para empleados de comercio que firmaron la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), conducida por Armando Cavalieri, y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El acuerdo fijó el pago de una suma igual y uniforme para todas las categorías de $30.000, que se abonará en seis cuotas mensuales y consecutivas de $5.000 a pagarse en octubre, noviembre y diciembre de 2020, y en enero, febrero y marzo de 2021.

La paritaria contempló también un bono de $5.000 por seis meses para los más de 1,2 millones de empleados del sector

Al ser de carácter excepcional, la gratificación se abonará con carácter no remunerativo, por lo que no se incorporará a los salarios básicos y adicionales fijos. Tampoco será contributivo ni generará aportes y contribuciones a la seguridad social, y no será tenido en cuenta para el cálculo de vacaciones ni tampoco para las jubilaciones, mientras que sí servirá para el pago de los adicionales de antiguedad y presentismo.

La vigencia de la paritaria sellada por los dirigidos por Cavalieri también será hasta el 31 de marzo.

A partir del acuerdo, quedaron incorporadas a los salarios básicos de todas las categorías la suma de $4.000 del decreto 14/2020 otorgada en marzo y la suma de $2.000 acordada en febrero homologada por la resolución 204/2020. Las partes adjuntarán las nuevas escalas con esta incorporación dentro de los 15 días desde la celebración del acuerdo presente.

¿Habrá bono especial para empleados de supermercados?

¿Qué pasó con el bono para empleados "esenciales" de supermercados?

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) emitió un documento en el que niega la existencia de negociaciones con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) para el otorgamiento de un bono adicional.

"Ante un comunicado emitido por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), en el que se hace referencia a negociaciones con el sector supermercadista para el otorgamiento de un Bono Adicional, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) niega la existencia de las mismas", subrayan desde la entidad.

Además, manifiesta "enfáticamente que sus cadenas asociadas reconocen el esfuerzo y el trabajo que prestan sus trabajadores y trabajadoras en la primera línea de contacto directo con el público, y que por esa razón y ante la ausencia de un acuerdo paritario, durante el curso del año otorgaron diversos bonos a sus empleados".

También se refiere a la reciente suscripción del acuerdo paritario de comercio homologado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social con fecha 13 de octubre, sobre el cual sostiene que "ha supuesto una recomposición del salario de los trabajadores, que implica un extraordinario esfuerzo para las empresas dado el impacto que tiene el componente laboral (salarios, aportes y contribuciones) dentro de los costos operativos".

Asimismo indica: "No hay que olvidar tampoco, que un porcentaje superior al 15% del total del personal de las cadenas está dispensado de trabajar por encontrarse dentro de los grupos de riesgo señalados en la Resolución 207/2020 del MTEySS, percibiendo en forma puntual y completa sus remuneraciones y debiendo ser cubiertos dichos puestos de trabajo con nuevas contrataciones".