Cavallo tiene la receta para superar la crisis del dólar: qué debería hacer ahora Guzmán

El exministro de Economía criticó la "falta de un plan económico" y aseguró que "Martín Guzmán se equivocó sobre lo que pasaría después del canje".

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo salió a cuestionar la falta de un plan económico en la Argentina y consideró innecesario devaluar, al advertir que "solo empeoraría las cosas".

Consideró, además, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "se equivocó sobre lo que pasaría después del canje".

Según el economista, Guzmán "pensó que una vez resuelta la reestructuración de la deuda las expectativas se invertirían, pero nada de eso ocurrió. Aún no ha definido un enfoque racional de cómo va a salir de esta situación".

"Hasta ahora no ha dado ideas claras sobre ninguno de los aspectos de la economía. No tiene un plan para el día después de la reestructuración", sostuvo Cavallo en una entrevista con la agencia Bloomberg.

"Para enfrentar esta situación no es necesaria una gran devaluación", señaló el ex ministro de Economía de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa.

Aconsejó reservar el mercado oficial para la actividad comercial esencial e impulsar otras transacciones a través de un mercado de libre flotación. Dijo que así "habría más confianza y se reduciría la brecha de intercambio" entre el dólar oficial y el paralelo.

Bajó el dólar blue, ¿y ahora qué?

La calma cambiaria actual, tras las medidas de urgencia tomadas por el Gobierno luego del salto que tuvo el dólar a precios récord durante octubre, con un blue que se aproximó a los $200, dejó que los analistas bursátiles realicen una evaluación respecto al momento actual.

La mega licitación de títulos en pesos realizada por el Ministerio de Economía días atrás, y las mayores restricciones en la operatoria del contado con liquidación, fueron evaluadas por los expertos.

En un informe que acaba de publicar Consultatio Plus sostiene que "ninguna de las medidas que se anunciaron ataca algún problema de raíz".

Y completa que las novedades difundidas por el Gobierno "No cambian para nada la cuestión de fondo. Sigue sin haber soluciones de raíz. A esta altura, cualquier medida que no implique presentar un programa macro integral creíble que coordine las expectativas de un modo más sostenible, parecería ser no sólo ineficaz sino contraproducente", dice el escrito.

En base a esta situación incierta, los economistas se preguntan cuánto tiempo más podrá sostener este escenario el Banco Central sin tener que realizar una corrección en el tipo de cambio, debido a que cada vez tiene menos dólares disponibles y la brecha entre el billete oficial y el libre sigue siendo muy elevada, pese a la baja de su precio de los últimos días.

"Ni la foto ni la película de las reservas lucen muy bien: en octubre el BCRA vendió casi u$s1.000 millones, quedando con reservas netas de u$s3.300 millones y líquidas en terreno negativo", afirman desde Consultatio Plus.

Desde Consultatio afirman que el nivel de reservas del Banco Central "no luce bien".

Por lo tanto, proyectan que si la brecha cambiaria no baja a niveles de 70% o 60%, "vemos difícil que el Gobierno pueda mantener el ritmo actual de depreciación hasta marzo".

En cuanto a la baja generada en los últimos días en el precio del dólar libre, y en consecuencia de la brecha producida, los analistas justifican que esta calma fue producida por las ventas de bonos por parte del Banco Central.

En este sentido, el argumento de ello fueron las dinámicas de operaciones con títulos, como la venta del nuevo bono en dólares del canje de deuda emitido al 2030 (AL30) en el mercado local. También, para los operadores, hubo otras pruebas, como los llamados a las sociedades de Bolsa y controles sobre las operaciones de dólar de contado con liquidación.

Respecto a lo que puede suceder en los próximos meses, los especialistas de Consultatio dejan sus pronósticos.

"Mirando hacia adelante, la autoridad monetaria seguirá teniendo mucha capacidad y, creemos, voluntad; sin embargo, los desafíos fiscales, monetarios y cambiarios del último bimestre le pondrán presión a la brecha, tornando muy difícil la posibilidad de bajar rápidamente a niveles razonables y exigiendo alguna solución más de raíz", afirman.

Ahora bien, en caso de haber una devaluación, distinguen que el futuro de la economía dependerá de cómo sea llevada a cabo dicha suba de la cotización del dólar oficial para que se acerque más al valor informal.

Cavallo también sostuvo que "lo mejor sería que el Gobierno ajustara las tarifas de los servicios públicos que no están actualizadas, porque de esta manera se reducirían los subsidios y eso permitiría un ajuste fiscal que es esencial para salir de esta situación". Sostuvo que una devaluación "generaría muchos problemas sociales. Hay mucha gente que quiere que el gobierno les dé subsidios y beneficios.

Y hay un gran número de trabajadores desempleados. La situación social puede volverse muy tensa". Señaló que la Argentina "tiene una economía bimonetaria debido a su historia inflacionaria. Hay que saber cómo manejarla. Hay muchas economías bimonetarias que funcionan bien, como Perú y Uruguay".