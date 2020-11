Crisis y dólar: Melconian explicó por qué la Argentina "no arranca"

El economista evaluó por qué la Argentina sigue envuelta en problemas financieros y económicos. Sorprendió con su valoración de Martín Guzmán

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian consideró que la Argentina "no arranca" por el "descalabro fiscal y el signo de interrogación en la política", pero elogió los "méritos" del ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Vos tenés que juntar la macro, el dólar y la política. Sobre eso trabajás. Hay períodos donde se alinean los tres mal, pero hay períodos donde se alinean bien. Ahora, tenés descalabro fiscal, no tenés un dólar ridículo, pero hay un recontra signo de interrogación en la política: entonces no arranca el auto", sostuvo este martes el economista.

Según Melconian, en la Argentina "los conflictos tienen desenlaces. Entre 2008 y 2010 cuando no te da el cuero, te gastás el superávit y te fumás a las las AFJP. Cuando en 2011 a 2015 no te da el cuero, te fumás las reservas. Cuando entre el 2016 y el 2019 no te da el cuero, te fumás la deuda. Cuando en 2020 no te da el cuero, te fumás la emisión monetaria".

"En el período 2016-2019 terminás con u$s55.000 millones de deuda. En el 2020 con 8 puntos del PBI en emisión monetaria. No me encasillen ni en pesimista ni en optimista", enfatizó el ex funcionario.

Una mirada sobre Guzmán

Por otra parte, Melconian elogió al ministro de Economía: "tipos como (Martín Guzmán) Guzmán me parece que tienen doble mérito, encima un tipo que está en el exterior en una Universidad...hay que venir a meterse a este conjunto de sinsabores, ganar mal, siempre te comés el garrón de alguien porque donde ponés un dedo siempre pisás a alguien".

"Yo en lugar de él hoy no estaría, porque para mí el formato de tomar un Ministerio requiere ser parte de no caer como un aviador. (Mauricio) Macri cometió un error, ganó Capital, Provincia y Nación todo al mismo tiempo y por la ventana entraron 200 aviadores. Porque el equipo de ministros de un Presidente es algo muy selecto, con gran lealtad. Estás consustanciado con un programa de Gobierno donde el ministro de Economía se circunscribe a lo suyo, pero tiene injerencia en el resto de los temas", resaltó.

"Lo berreta está asegurado", dice Guzmán sobre la economía que vendrá.

En este marco, Melconian dijo que la Argentina "es un país complicado que progresa de a ratos. Eso no genera que un tipo venga a enterrar un dólar, ni siquiera un argentino".

Por ese motivo, consideró que a futuro "lo berreta está asegurado: vas a una cosa berreta en el mejor escenario. Uno mira al frente y quiere que este país tenga problemas pero a 25.000 dólares de PBI per cápita, no a 8.000 per cápita".

"No hay vida si la brecha del dólar supera el 100%"

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian aseguró que "no hay vida" si la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo supera el 100% y consideró que la actual brecha cambiaria "es insostenible" si no se logra revertir.

El economista dejó éstas y otras afirmaciones durante una charla virtual con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que se transmitió por Instagram Live. Ambos protagonistas intercambiaron opiniones sobre temas de actualidad económica, política y social, según relevó Clarín, al tiempo que respondieron consultas de los seguidores del evento.

En esa instancia, Melconian opinó que "la crisis sanitaria fue un mazazo en el mundo, pero de ella, como de tantas otras situaciones de adversidad, también surgen y se generan oportunidades".

"La situación actual en el país es de incertidumbre", sentenció y convocó a "trabajar en conjunto a partir de elaborar buenas políticas y mejores gestiones. La única magia posible es el trabajo serio y comprometido".

En ese sentido fue categórico al expresar que "si no tenemos moneda el país es inviable y no debemos ahorrar esfuerzos en lograr revertir esta situación que nos apremia".

A su turno el intendente Grindetti se sumó a las valoraciones del economista y opinó que "hoy no veo un plan, y se hace necesaria una estrategia para saber hacia dónde nos encaminamos como país. Estamos apostando a los parches y no a un rumbo acordado y establecido".

Tras dar un mensaje de apoyo a emprendedores y comerciantes locales, el Jefe comunal aseguró que "trabajamos con firmeza para ayudar en esta situación de pandemia".

"Debemos seguir trabajando juntos el Estado municipal y los sectores privados" dijo Grindetti y como ejemplo de ello destacó la inminente reinauguración del centro comercial y gastronómico Lanusita, en las adyacencias de la calle Iberlucea, tras los recientes trabajos de semi peatonalización para favorecer la actividad.

Melconian: "El crédito nos lo va a dar la tranquilidad de reconocer aciertos y errores"

En otro tramo de la charla relevada por Clarín, Melconian recordó que "Argentina tuvo oportunidades inmejorables para convertirse en un gran país y no debemos alejarnos de esas ideas rectoras, ya que con buena clase dirigente, estos logros se consiguen".

"El crédito nos lo va a dar la tranquilidad de reconocer aciertos y errores", pero con este nivel de brecha entre el dólar oficial y las variedades hoy existentes y el mercado paralelo "la economía es inviable, más allá de cualquier ideología", reiteró.

El economista destacó asimismo la importancia del acompañamiento y la presencia activa de la gestión municipal y al recordar su paso como Director del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri remarcó la importancia de trabajar para la gente. "La política debe buscar el bienestar de los ciudadanos y marcar el rumbo para lograrlo".

Con la presencia del reconocido economista, el Municipio de Lanús inauguró hoy un ciclo de charlas titulado "Conversaciones con Néstor Grindetti", durante las cuales el intendente dialogará sobre temas de actualidad con convocantes figuras de las distintas áreas de la cultura, la política, o la economía.