¿Más empleados van a enfrentar problemas para cobrar el aguinaldo por la crisis?: esto adelantan desde las empresas

Aunque hay un grupo importante de compañías que pagará a tiempo, según los expertos son muchas las que están en problemas para cumplir con esta obligación

Se acerca fin de año y el aguinaldo, en un contexto de pandemia, es más esperado que otros años.

El último mes del año se debe cobrar antes del 18, que este año cae viernes. Este límite para el cobro se estableció en 2015, cuando se sancionó la Ley 27.073, impulsada por el entonces senador Eugenio "Nito" Artaza.

Hasta ese momento, la Ley de Contrato de Trabajo preveía que el pago del aguinaldo se podía hacer efectivo hasta el 31 de diciembre.

Alerta: empresas en problemas

Pero este año tan particular, cabe preguntarse si llegará a tiempo e, incluso, si se cobrará en un solo pago.

Claudia Sadowyk, gerenta de Servicios en Bayton, pinta un panorama complejo: "Casi el 30% de las empresas se encontraría en una situación de extrema complejidad para afrontar el pago de la segunda parte del sueldo anual complementario en una sola cuota, sobre todo aquellas industrias que no estuvieron habilitadas desde el comienzo de la cuarentena por la pandemia, o bien se habilitaron hace muy poco, al igual que los comercios".

Como contrapartida, según la reciente encuesta realizada por HuCap, entre 69 empresas, el 79% de ellas afirmó que lo pagará en tiempo y en forma; incluso el 5% indicó que adelantará el pago.

Sin embargo, preocupa el hecho de que "un 10% de las empresas participantes no lo tiene definido hasta el momento y un 6% ya sabe que no podrá hacer frente en tiempo y forma a los aguinaldos y se encuentran evaluando alternativas", advierte Miguel Terlizzi, presidente de HuCap.

Para este experto, "es importante destacar que los datos obtenidos son una foto de la situación actual y que, en base al contexto dinámico y de incertidumbre en el que nos encontramos inmersos, diciembre es todavía una fecha muy lejana para dar estos datos por ‘cerrados’.

La decisión final se condiciona en el día a día con la evolución del impacto de la recesión y medidas de liberación de las actividades que estaban en pausa fruto de la situación de aislamiento", agrega Terlizzi.

Según expertos, hay un grupo de emrpresas que tendrán dificultades para pgar el aguinaldo en tiempo y forma

Arrastrando dificultades

No se puede negar que la situación es complicada: muchas industrias, comercios y diferentes ramas se vieron muy afectados por la pandemia. "Ya en el último trimestre las organizaciones están analizando opciones y acomodando sus situaciones financieras para encarar el cierre del año pensando la manera de solventar este compromiso de manera sostenible, sin perjudicar su salud económica y financiera", cuenta Claudia Sadowyk, gerenta de Servicios en Bayton.

"Se están analizando diversas alternativas en conversaciones con los sindicatos y distintos actores involucrados para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes. Aún se esperan anuncios respecto a algún apoyo por parte del Estado, en línea con el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), para asistir a aquellos que hayan visto perjudicada su actividad debido a la pandemia de coronavirus", suma Sadowyk.

Un escenario similar percibe Paula Padilla, socia de Laboral de Auren. "Hoy muchas compañías privadas no tienen una planificación de qué hacer, ni cómo hacerlo. La definición de esto, si lo pagarán completo, en partes o con recortes, está todavía en discusión. En esto juega un rol importante el sector y las negociaciones con los sindicatos", dice la ejecutiva.

Expertos alertan que no hay instrumentos vigentes para ayudar a que las empresas puedan hacer frente a este pago

"Con la nueva normativa del Estado que establece que solo recibirán el ATP las empresas de servicios esenciales, se termina de romper toda posible planificación financiera. Para el sector privado de servicios no esenciales no hay ninguna norma adicional a la Ley de Trabajo. Ante este escenario, no todas las empresas podrán pagarlo. Hablar de cobrar el aguinaldo en cuotas hoy es una de las opciones más suaves y podemos decir que positivas que se plantean en el mercado en su totalidad", argumenta Padilla.

La realidad es que no hay acciones que faciliten su pago. Y si bien todavía no se habla en concreto de la implementación de dividir la liquidación en varios pagos, esta puede ser una de las herramientas a considerarse teniendo en cuenta la continuidad de las restricciones a la circulación y el aislamiento, que incide en el desarrollo con normalidad de las actividades empresariales.