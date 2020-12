Cavallo lanzó un alarmante pronóstico sobre la inflación para 2021 y sus efectos colaterales

El economista sostuvo que el Gobierno ejecuta políticas que "obstaculizan el crecimiento". Las dificultades que enfrenta el país, según su visión

El economista Domingo Cavallo realizó una aparició en público y realizó un preocupante pronóstico sobre lo que vendrá para la economía argentina.

El ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa se mostró en un foro organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde anticipó que, dadas las condiciones de la política económica el Gobierno, la inflación del año próximo rondará el 50%.

En su exposición, Domingo Cavallo tomó como ejemplo el caso de Suecia, que sufrió una crisis y estancamiento económico a principios de los 90. Al respecto, sostuvo que lo importante para que una economía frenada vuelva a crecer son las reformas en base a privatizaciones y desregulaciones internas y externas que mejoren la eficiencia, reduzcan la corrupción e incentiven la competencia.

La inflación, un gran problema argentino

Respecto del nivel de inflación que podría producirse el año que viene, Cavallo dijo que "haciendo bien las cuentas, e incluso si el déficit no supera el 4,5% que espera el Gobierno para 2021", por el "efecto monetario" para financiarlo "no creo que la inflación pueda ser inferior al 50% anual".

Inflación: según Cavallo, un problema que afecta cualquier chance de recuperación para la Argentina.

Y a continuación explicó que el avance constante de los precios en el país no es un dato más, sino que condiciona cualquier posibilidad de recuperación.

"Yo creo que ninguno de los graves problemas de la Argentina, incluido el de la distribución del ingreso que preocupa al Gobierno, se van a resolver en un contexto de alta inflación", advirtió Cavallo.

Y enfatizó: "Con alta inflación es imposible hacer reformas bien planeadas que mejoren la eficiencia, erradiquen la corrupción y generen seguridad para que haya inversión privada y para que el gobierno pueda recaudar a través de impuestos lógicos para financiar actividades estatales imprescindibles".

Con respecto a la reactivación de la economía, Cavallo no es optimista. Según el ex ministro, "en 2023 estaríamos alcanzando el producto per capita de 2019; en el mejor de los casos, si se cumplieran las metas que presentó el Gobierno y marcharan como el gobierno prevé, seguiríamos en una economía estancada, sólo se recuperaría la caída muy grande de este año. Y eso es muy pobre para mejorar el nivel de vida".

Para Cavallo, el Gobierno no tiene ideas propias, aunque Guzmán maneja conceptos "modernos".

Un Gobierno sin ideas propias

Cavallo evaluó que la coyuntura internacional en el futuro inmediato podría ayudar a la Argentina a salir de la crisis severa, debido a que el mundo crecerá y porque hay una gran disponibilidad de capital a bajas tasas de interés y los propios argentinos tienen una gran cantidad de dólares atesorados.

Sin embargo, no ve al Gobierno preparado para tomar partido el contexto. "Lamentablemente, hoy no tenemos ninguna posibilidad de aprovechar eso", sostuvo.

"Obviamente no con el discurso, el enfoque, el rumbo que pretende darle Alberto Fernández, que aparece como un Gobierno que no tiene ideas propias sino que se debate entre ideas anacrónicas del kirchnerismo, ideas de un populismo a destiempo y seguramente algunas ideas modernas de Guzmán", añadió.

En cuanto a la política electoral, Cavallo se mostró esperanzado en cuanto a que Juntos por el Cambio, partidos como el que lidera Ricardo López Murphy y los sectores considerados "libertarios" sean capaces de armar una coalición "con capacidad para gobernar, si usan estos años para formar equipos y ser efectivos si vuelven al gobierno".