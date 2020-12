Alfredo Romano: "Hay que salir del bimonetarismo, Argentina tiene que dolarizar definitivamente su economía"

El experto asegura que eliminando la moneda local se deja atrás la principal causa de todas las crisis, que es la emisión para financiar al Tesoro

El economista Alfredo Romano, de la consultora Romano Group, propuso la dolarización de la economía como solución a las crisis recurrentes y a la espiral inflacionaria con alto crecimiento de la pobreza estructural.

El siguiente es un resumen de la entrevista con iProfesional:

-Las medidas del Gobierno para disminuir la brecha cambiaria, ¿pueden ser eficaces en el mediano plazo?

-No, de ninguna manera, porque hay necesidad constante de dólares, y no alcanzan para una economía que pide dólares como activo para atesorar. Lo que se necesitan son reformas profundas que estabilicen la economía y restablezcan el canal de inversiones. Hoy la inversión está en mínimos niveles históricos.

-¿Cuándo ocurriría una devaluación fuerte en este esquema cambiario?

-Hoy tenemos reservas líquidas negativas y reservas netas de u$s4.000 millones, constituidas básicamente en oro, cuyo valor está bajado diariamente. Esto significan que las reservas se están devaluando diariamente, con una necesidad de u$s800 millones mensuales y con un cepo histórico y el turismo cerrado.

Si no se cambia el rumbo 180 grados -y este Gobierno no lo va a hacer- habrá devaluación. En la consultora estamos calculando una inflación de 52% para el año próximo y aumentará la pobreza estructural que ya ronda el 44%.

La devaluación ocurrirá cuando pasen los mayores gastos de la gente por el verano, que la lleva a vender dólares y el Gobierno no tenga más herramientas para contener el tipo de cambio. Hoy la brecha es manipulada ficticiamente porque el Gobierno está rifando bonos a alto costo, pero es como dar aspirinas a un enfermo terminal.

-¿El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede corregir el rumbo?

-Un acuerdo con el FMI no va a ser la hoja de ruta para recrear la confianza necesaria. El país ha pasado por decenas de acuerdos con el Fondo y todos fracasaron por las conductas erradas de Argentina y el idealismo del FMI de buscar planes de estabilización que no responden a las necesidades de la sociedad. Esto se va a repetir, y un eventual acuerdo no va a lograr la estabilidad necesaria para volver a crecer en 2021. Sólo estaremos viendo un rebote técnico de la económica que cayó un 12%.

Por qué dolarizar

-¿Qué solución estructural propone?

-Hay que salir del bimonetarismo. Es algo que está agotado porque con una inflación superior al 35% es imposible pensar en una moneda soberana que sea reserva de valor. Si uno suma todas las crisis recurrentes y cómo se ha acentuado la inflación, cómo cayó el PBI y aumentó la pobreza, los resultados están a la vista. Esto ha superado a los gobiernos de derecha, de izquierda y de centro.

Por eso, Argentina tiene que dolarizar definitivamente su economía y perder la moneda local.

Para Romano, la historia demuestra que Argentina no sabe controlar su propia moneda.

-¿Volver a insistir con algo similar a la convertibilidad de Domingo Cavallo?

No es como la convertibilidad, donde el Banco Central podía seguir emitiendo pesos para dárselos al Tesoro y generando déficit fiscal, sino que se pasa a tener como tipo de cambio oficial y como referencia de valor de la economía al dólar. Esto genera una estabilidad inmediata de la inflación y del tipo de cambio.

Lo primero que hace la dolarización es cortar de raíz el desangramiento de la economía, que vemos que los depósitos se han pulverizado los últimos 18 meses, la inflación se ha acelerado y la pobreza alcanza niveles desconocidos. Dolarizando cae la tasa de interés, el costo de financiamiento baja, la inflación cae dramáticamente, y se ponen las bases para el crecimiento sostenido.

Ya hay 33 economías dolarizadas, como Panamá y El Salvador. Pero la más cercana a nosotros por estructura económica y porque es latinoamericana es la de Ecuador. En nuestro país sería un programa inédito.

-¿Cómo habría que implementar la dolarización?

-Se puede hacer por decreto, como hizo Ecuador, y después refrendarla por ley. Para dolarizar la economía se necesita tener reservas por los dólares para que reemplacen al circulante en pesos. Hoy la masa monetaria m0 es de $2.400 millones, que a un cambio oficial más impuestos de $150 son u$s16.000 millones, y aunque las reservas en oro del Banco Central se pueden dolarizar no alcanzan.

Sin embargo, Argentina tendrá este año u$s17.000 millones de superávit comercial. Es decir que la econonomía tiene capacidad de volver a generar reservas que se podrían utilizar para la dolarización.

Todo al dólar. Según Romano, el Banco Central debe perder la potestad de emitir moneda nacional.

Reformas estructurales

-¿Habría que devaluar?

-No hablemos de devaluación, se trata de llevar el tipo de cambio a su punto de equilibrio -que es en $150 por dólar- y anunciar hoy la dolarización. En menos de 7 meses se consiguen las reservas netas necesarias. Mientras tanto, se tienen que ir dando reformas de fondo, como cambiar el régimen laboral obsoleto y un sistema impositivo con 174 impuestos, cuando hay economías eficientes con 34 impuestos.

-¿No implica una pérdida de soberanía económica?

-Cuando uno no sabe cocinar, es mejor pedir. Argentina, en 100 años, no tuvo capacidad de manejar los poderes del Banco Central. En todas la crisis tuvo que ver el mal manejo del BCRA, que ha financiado al Tesoro emitiendo. Es como un alcohólico que no puede recuperarse solo. Lo mejor que le puede pasar a Argentina es perder la potestad de emitir.

-¿Cómo afecta a las personas de menores recursos?

-Se benefician inmediatamente porque sus ingresos dejan de perder poder adquisitivo por la inflación. Esta es una de las principales causas de pobreza. En esto Ecuador es un ejemplo concreto, ya que el PBI per cápita dejó de caer y se triplicó en estos momentos en que su inflación es sólo de 1% anual. De hecho, la dolarización es la única política de Estado en la que están todos de acuerdo en ese país. En la pandemia, están teniendo la capacidad de enfrentar los shocks externos mucho mejor.

-¿Qué pasa si se dolariza y sin embargo no se hacen otras reformas estructurales en el gasto en subsidios, el régimen laboral o los impuestos? ¿Puede haber una crisis de deuda?

-De hecho, durante el gobierno de Correa esto pasó en el Ecuador: el Banco Central financió al Tesoro vía bonos, y reestructuraron la deuda igual que Argentina. Pero el riesgo país es mucho más bajo, el costo financiero en los mercados es menor e, internamente, no hubo aumento de pobreza ni disminuyó el poder adquisitivo. No hubo caída del salario real. Los depósitos en dólares siguieron absolutamente estabilizados.

Lo que sí ocurre sin reformas y sin hacer las cosas bien, es que no se crece y el desempleo se mantiene en una meseta.

-¿Cuál es el mayor beneficio de dolarizar el país?

-La estabilidad que generaría para poder proyectar negocios en el largo plazo. Hoy, la tasa de inversión está en mínimos históricos, y se asocia a la falta de previsibilidad macroeconómica. Dolarizar reducirá la pobreza, la inflación y será el puntapié inicial para llevar adelante reformas profundas que generen confianza y por ende, crecimiento en la economía real.