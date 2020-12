Guzmán explicó por qué los bonos argentinos rinden como si el país estuviera al borde de otro default

El ministro de Economía dialogó con un think tank de Washington sobre la economía que viene y los tiempos de un acuerdo con el Fondo Monetaria

El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a reiterar que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "tomará tiempo" y explicó que la falta de un programa con el organismo y la pandemia del coronavirus que golpeó a la economía, son las principales causas por la que los bonos argentinos -a pesar del canje de deuda que tuvo una aceptación casi total- rinden a precios de default y son "parias" en el mundo financiero actual.

El funcionario dialogó vía Zoom con Peterson Institute for International Economics (PIIE), un think tank privado e independiente enfocado en la economía con sede Washington. En su charla con Adam Possel, el presidente de la organización, Guzmán pasó revista por los desafíos de la economía 2021 si bien no brindó novedades que puedan convencer a los inversores extranjeros de apostar por la Argentina.

Guzmán dijo que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "llevará tiempo".

Los tiempos del Fondo

El ministro sabe, y lo dijo, que parte de un "cambio de clima" podría estar luego de un acuerdo con el FMI. "Queremos hacer bien las cosas y por eso tomará tiempo, pero vamos en camino correcto. Sería aceptable tener un programa para marzo o abril, pero eso no significa que pueda pasar antes", indicó Guzmán cuando se le preguntó por la velocidad en la que espera se arribe a un entendimiento con el organismo comandado por Kristalina Georgieva.

"Primero habrá un entendimiento entre los dos lados (Argentina y el FMI) y luego de eso se enviará al Congreso para tener apoyo parlamentario", agregó el titular de Hacienda.

Guzmán habló también de la pésima performance que están teniendo los bonos argentinos que él mismo colocó a los inversores en el canje de deuda. Los títulos públicos comenzaron a cotizar al 11% de rendimiento y ahora están en 16%, demostrando la pérdida de precios y el poco interés de aquellos que recibieron los papeles. Sólo porque están a precios de default algunos bancos de Wall Street los estuvieron recomendando (Bank of America y Morgan Stanley, por caso) sin demasiada suerte.

"Primero, estamos con la pandemia y eso le pone presión a la economía, lo que genera las altas tasas de los bonos. Además, tenemos controles de capitales para mantener una estabilidad cambiaria. No estamos contentos con los controles pero preferimos hacerlo a no hacerlo por las implicancias que tendría. Y otro elemento es el timing del canje y las negociaciones con el FMI", resumió Guzmán.

El Gobierno apuesta a que un acuerdo con el Fondo le otorgue credibilidad al plan económico.

Tipo de cambio "estable" sin sobresaltos

"Si ibamos con el FMI primero hubiéramos ido a un hard default con los bonistas privados, porque no podíamos utilizar más reservas para pagar. Se hizo de otra manera y ahora los inversores quieren ver el programa económico para los próximos años", sumó el ministro, dejando entrever que al momento de hacerse el canje no había un sendero creíble para los bonistas, algo que sólo aportará el nuevo programa con el FMI.

Los argumentos del ministro son algo cuestionables: los países de la región tomaron deuda a sus tasas más bajas de la historia en medio de la pandemia. Además, nada dice de las ventas de bonos que hace el Gobierno para bajar el contado con liquidación (vía Anses y Banco Central), lo que presiona obviamente. Y tampoco el hecho de que la misma estructura de los bonos (no pagar nada en los primeros años) desincentiva a tenerlos. Todo eso, sumado a que claramente el Gobierno no goza de credibilidad para los inversores.

En otra parte de la charla de Guzmán con el PIIE, habló del dólar. El ex Universidad de Columbia dijo que la política del tipo de cambio es "mantenerlo estable" en términos reales. "El tipo de cambio de finales del año que viene queremos sea el mismo, en términos reales, que el de diciembre de este año", afirmó Guzmán.

En esa línea, el funcionario admitió que la inflación será un tema preocupante el año que viene. Sin decir mucho, dijo que espera que la tendencia de los precios sea decreciente año tras año. Esto se produce cuando sólo el Gobierno imagina que los precios el año que viene subirán menos que éste. De hecho, se cree en el mercado que el IPC estará en torno al 50% en 2021 versus 35% este año.