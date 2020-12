El Banco Central habilitó a los bancos a que no abran sus sucursales el 24 y 31 de diciembre

El BCRA instrumentó medidas para garantizar la distribución de billetes entre las entidades financieras para que puedan recargar los cajeros automáticos

El Banco Central habilitó este jueves a los bancos y casas de cambio de todo el país a no abrir sus sucursales los días 24 y 31 de diciembre y a otorgar asueto a su personal en esos días, aunque la decisión quedará a cargo de cada entidad financiera.

La definición, que fue tomada esta tarde en la reunión de Directorio de la autoridad monetaria, no afectará a las actividades que se llevan a cabo a través de los canales electrónicos, banca móvil y cajeros automáticos, por lo que la operatoria sería igual a la de cualquier día feriado.

"Con motivo de celebrarse las fiestas de fin de año, el Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitar a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar la misma medida respecto a su personal", informó el Central a través de la comunicación "P 50983".

Por otra parte, el BCRA instrumentó todas las medidas pertinentes para garantizar la distribución de billetes entre las entidades financieras para que éstas puedan recargar los cajeros automáticos con efectivo suficiente y atender la demanda durante estos días.

"El sistema financiero argentino cuenta con más de 18.000 cajeros automáticos y más de 17.500 puntos de extracción extrabancarios distribuidos a lo largo de todo el país que permiten retirar efectivo", detalló el Central en un comunicado.

Asimismo, recordó que los cajeros pueden utilizarse libremente ya que está suspendido el cobro de cargos y comisiones para todas las operaciones de extracciones, depósitos y consultas, sin importar la entidad y la red utilizada, y si la persona es cliente o no lo es.

Por otra parte, tampoco se verá afectada las operaciones electrónicas, como los Pagos con Transferencias, cuyo uso fue recientemente ampliado por el BCRA, o los pagos con las tarjetas de débito y de crédito.

Los bancos deberán garantizar la provisión de billetes en sus cajeros.

Asueto para la administración pública

Cuando falta solo una semana para la Nochebuena, el Gobierno decretó a través del Boletín Oficial el asueto para el personal de la administración pública nacional el 24 y el 31 de diciembre.

La medida, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, detalló que, según la Ley N° 27.399, ambos días, vísperas de las festividades de la Navidad y del Año Nuevo, son laborables.

No obstante esto, la administración de Fernández consideró: "Las citadas fechas constituyen tradicionalmente motivo de festejo para todas las familias argentinas y extranjeras que habitan en nuestro territorio". Por este motivo, decidieron: "Se considera conveniente otorgar asueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre del corriente año".

No alcanza a todos

En el documento aclararon que la medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras y se convocó a instruir a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales.

En el país hay unos 3.000.000 de trabajadores públicos. Pero no todos ellos dependen de la Nación, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) son los dos principales gremios estatales, donde UPCN tiene una presencia mayoritaria frente a ATE, representando a un 70%. De la Nación dependen aproximadamente unos 700.000 empleados.

A raíz de la pandemia del coronavirus, el gobierno nacional dispuso en todo el territorio el distanciamiento social, preventivo y obligatorio y, a pesar de que instó a extremar las medidas y no llevar adelante grandes encuentros, esta decisión podría fomentar a muchos a juntarse con sus familias en estas Fiestas.

El presidente dictó un decreto en el que otorga asuetos para empleados de la administración pública nacional

Recomendaciones

El Ministerio de Salud de la Nación (MinSa) elaboró un listado de recomendaciones para minimizar el riesgo de transmisión de coronavirus durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Entre las principales medidas del protocolo se aconseja limitar las reuniones sociales durante los 14 días previos, que las fiestas se realicen al aire libre o en su defecto en ambientes bien ventilados siempre con un número limitado de personas y, en lo posible, que las celebraciones solo se realicen con convivientes o grupo habitual de contacto (burbuja).

"Hay que tener presente que el barbijo solo hay que sacárselo para comer y no estar dando vueltas por la cocina, charlando con todos sin protección", le dijo a Télam Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y miembro del comité de asesores del presidente Alberto Fernández.

"Lo más problemático para las fiestas es el lugar, la cantidad de personas, la previa y lo posterior, no es lo mismo una reunión de dos familias de doce personas cada una que siete familias de dos, el riesgo es mucho mayor, por eso lo ideal son pocas personas y pocas burbujas", explicó Sued sobre las precauciones para estas fiestas.

Además de festejar en lugares abiertos y en grupos reducidos de pocas familias, también es importante acotar el tiempo, "la previa y la posterior", dijo.

"No es lo mismo si llego a las siete de la tarde, me siento a cenar a las doce de la noche y me quedo guitarreando hasta las siete de la mañana, que si brindo y a la una ya estoy de vuelta en mi casa, hay que reducir el tiempo de contacto", señaló el infectólogo.